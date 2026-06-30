Новини одним рядком 2.0

● Китай поддерживает суверенитет Белоруссии, её независимость и территориальную целостность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Лукашенко в Пекине.

● В ЕС начали обсуждать новый кредит Украине на случай продолжения войны после 2027 года.

● Эрдоган на съезде в честь 25-леьия своей партии справедливости и развития перечисляет все османские владения: "Будьте уверены — вы единственная надежда Газы. Вы надежда Дамаска, поднимающегося на ноги. Вы надежда Алеппо, возрождающегося из пепла. Могадишо, Хартум, Бейрут, Триполи Шама (Ливан), Триполи Запада (Ливия) - вы их надежда. Не забывайте: Никосия следит за вами. Баку следит за вами. Сараево, Скопье, Призрен, Багдад, Басра следят за вами."

● Испания внесла рф в список «несотрудничающих налоговых юрисдикций» из-за специальных налоговых режимов. В отдельных административных районах страны рф включили в чёрный список ЕС с 29 января 2026 года. Это снова усиливает налоговый контроль, проверки происхождения средств и внимание к операциям с российскими компаниями, счетами и переводами испанскими налоговыми и банковскими органами. Жёсткий контроль начнётся в декабре этого года, когда вступит в силу внесение рф в список.

● Испания вслед за Италией увеличила сроки рассмотрения виз для россиян.

● В мире насчитывается около 636 действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Крупнейшей страной по числу предприятий и мощностям выступает Китай (около 140–150 НПЗ). В россии действует порядка 35–40 крупных нефтеперерабатывающих заводов.

● IBM представил первую в мире технологию производства чипов толщиной менее 1 нм.

● Китай вновь завоевал титул самого быстрого суперкомпьютера в мире с помощью системы LineShine, расположенной в Национальном вычислительном центре в Шэньчжэне. Этот суперкомпьютер сместил El Capitan с первой позиции в рейтинге TOP500. Интересно, что LineShine не использует графические процессоры, которые обычно являются основой современных суперкомпьютеров. Несмотря на строгие ограничения на продажу высокопроизводительных вычислительных компонентов из США, китайская система демонстрирует впечатляющие результаты.

● Британія збудує новітні «гібридні» кораблі, які керуватимуть дронами. Уряд країни дійшов висновку, що великі і дорогі кораблі не зовсім підходять для сучасної війни.

● Морські сили самооборони Японії урочисто підняли прапор та прийняли 10-й фрегат типу Mogami — JS Nagara. Однією з його ключових особливостей стала висока автоматизація, яка дозволяє експлуатувати корабель екіпажем приблизно з 90 осіб.

● Литовская компания «Brolis Defence» подписала долгосрочный контракт с ВС Чехии на поставку оборудования ночного видения. Гарантированная часть сделки составляет 9–10 млн евро, а максимальная стоимость превышает 50 млн евро. Контракт будет действовать до 2032 года.

● Текущая ситуация с топливом не требует созыва экстренного заседания ЦБ, заявил зампред Банка россии Заботкин.

● В Якутии ограничили продажу топлива на некоторых государственных АЗС, сообщили в правительстве региона. Теперь на один автомобиль отпускают до 30 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива.

● Лукашенко не передавал путину никакого послания от Зеленского — Песков.

● За последнюю неделю ситуация с горючим в россии резко ухудшилась. Ограничения продажи бензина и дизеля уже действуют в десятках регионов, на АЗС образуются длинные очереди, а в отдельных районах топливо полностью исчезло. Под ударами оказались 8 из 10 крупнейших НПЗ россии.

● Власти Новосибирской области заявили о прекращении продажи бензина на части АЗС.

● В Иркутске очереди за бензином начала патрулировать полиция.

● Пригрозившего путину военным мятежом участника войны осудили за пропаганду экстремистской символики.

● Хакеры заявили о взломе IT-системы «Алабуги» и «минировании» собранных на площадке дронов.

● В россии резко подорожали запчасти для иномарок.

● Из-за дефицита топлива в рф российские автотранспортные компании перестраивают внутренние маршруты – они специально удлиняют логистическое плечо и планируют перевозки с заездом в Казахстан, чтобы заправить грузовики на местных АЗС, пишет «Коммерсантъ».

● Акционеры Газпрома отказались от выплаты дивидендов за 2025 год. Без дивидендов акционеры Газпрома сидят уже четвёртый год подряд.

● В Приморском крае ввели ограничения на отпуск бензина в канистры и на продажу дизельного топлива для большегрузов, — зампред правительства региона Владимир Малюшицкий.

● В Башкирии ограничили продажу бензина до 30 литров в одни руки, сообщил вице-премьер республики Шельдяев. Заправка топлива в канистры запрещена, ситуацию рассчитывают нормализовать до конца недели.

● Беларусь ответит всем своим потенциалом, если ВСУ пересекут границу, заявили в МИД страны.

● Динамика на фронте придаёт уверенность, что цели СВО будут достигнуты, заявил Песков.

● путин читал текст с телесуфлера во время вчерашнего интервью, пишет Financial Times. Версию о телесуфлере отметили также издания Nexta и Медуза.

● Всё-таки Тюменский НПЗ был поражён 21 июня. Спутниковые снимки публикует Dnipro Osint. Поражена установка глубокого очищения дизельного топлива. Это второе успешное поражение Тюменского (бывшего Антипинского) НПЗ на расстоянии 2000 от подконтрольной Украине территории. Предыдущее было 7 октября 2025.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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