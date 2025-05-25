Новини одним рядком 2.0

● МО Германии Борис Писториус заявил, что Германия может возобновить воинский призыв уже в январе 2026 если не будут достигнуты цели по набору добровольцев. Немецкой армии в ближайшие годы понадобится около 100 тыс новых солдат для выполнения требований безопасности НАТО.

● В ЕС обсуждают сделку с Трампом, по которой планируется закупать оружие у США и передавать его Украине, пишет Bloomberg. Источники издания отмечают — предложение поставит Трампа перед дилеммой: деньги или страх «спровоцировать» Россию.

● Причиной отключения электроэнергии в Каннах стали две крупные диверсии — СМИ со ссылкой на властей.

● Печальная правда в том, что мир в Украине сегодня, вероятно, более далек, чем в январе, когда Трамп вступил в должность. Его угрозы оказались пустыми словами, — Washington Post.

● В Совфеде заявили, что Москва в ближайшие дни передаст Киеву свой проект меморандума о мирном договоре.

● Берлинская опера опубликовала пояснение, почему решила сотрудничество с российской певицей. В заявлении говорилось, что Нетребко «заняла четкую позицию», подтвердив, что «категорически осуждает» преступления Кремлевского режима в Украине.

● Россия наращивает военный потенциал и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы – это очевидно, — министр обороны Финляндии. Антти Хякканен заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла — что повышает напряженность в регионе. "Присутствие России в Балтийском море – это не новость. Новым является то, что РФ охраняет танкеры своего "теневого флота" в узкой части Финского залива. Происходят военные сопровождения и присутствие вооруженных сил. Это совершенно новое развитие событий", - добавил он.

● Украинские артиллеристы из 122-й отдельной бригады получили очередной дивизион Чешских 152-мм самоходных гаубиц Дана-М2.

● Сенатор Марша Блэкберн анонсировала внесение законопроекта о предотвращении получения гражданства США врагами из России и Китая. Закон «о запрете родильного туризма» должен помочь предотвратить получение временных виз посетителя (a temporary visitor visa). Сенатор настаивает, что родильный туризм это многомиллионный бизнес, который позволяет беременным иностранцам путешествовать в США для получения их новорожденными полноценного гражданства США. «Конгресс должен прояснить в законе, что закон «Об иммиграции и гражданстве» не допускает выдачу виз временным посетителям (visas to temporary visitors for pleasure), чьей основной целью путешествия в США является получение гражданства с помощью детей».

● Венгрия намерена не допустить полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу, предложенного ЕК в интересах Украины, заявил Орбан.

● Фридрих Мерц набирает популярность. Согласно опросу, проведенному по заказу Bild, поддержка его партии достигла 27% — лучший результат за последние два месяца. В то же время «Альтернатива для Германии» теряет позиции, уровень ее поддержки опустился до 24%.

● Іспанія залишається останньою країною, яка не підтримала план НАТО оголосити що до 2032 року весь Альянс досягне 5% ВВП витрат на оборону.

● До Румунії прибула нова партія винищувачів F-16 зі складу Повітряних сил Норвегії. Норвегія має передати Румунії загалом 32 винищувачі F-16AM/BM.

● Генеральный директор турецкой самолетостроительной корпорации TAI Мехмет Демироглу: «Если посмотреть на то, что нас ждет до 2034 года, то ожидается производство примерно 500 самолетов KAAN, HÜRJET и HÜRKUŞ. Мы видим производство более 350 платформ GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 и подобных, и мы видим около 600 платформ ANKA-3, ATAK, ANKA-1, AKSUNGUR и подобных. Наша первая поставка учебно-боевого самолета HÜRJET для ВВС Турции состоится в начале 2027 года. По поставкам в Испанию в настоящее время цель — 2028 год».

● Во Франции произошел масштабный блэкаут. Без света остались 160 тысяч домов и Каннский фестиваль.

● Саудовская Аравия планирует легализовать лицензионную продажу алкоголя в 600 точках по всему королевству, начиная с 2026 года.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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