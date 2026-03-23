● Страны Персидского залива предупреждают администрацию США о рисках в случае нападения на иранские электростанции .

● Союзники США на Ближнем Востоке уверены, что ответные меры со стороны Ирана поставят под угрозу их энергетические и водные объекты, а также всю мировую экономику.

● КСИР заявляет, что компании с американскими акциями будут полностью уничтожены, если объекты энергетической инфраструктуры станут мишенью для атак.

● Министр финансов США Бессент: "Командование и контроль иранского режима находятся в хаосе. Это напоминает бункер Гитлера — Гитлер мертв, Гиммлер мертв, Геринг мертв. Многие из того, что мы видим сейчас, — это действия одиноких волков."

● Спикер иранского парламента Галибаф: Небо Израиля беззащитно. Настало время реализовать следующие заранее разработанные планы.

● Трамп заявил, что после "смерти Ирана" главным противником США являются "радикальные левые" и Демократическая партия. По его словам, именно они представляют наибольшую угрозу для Америки.

● Турецкий дипломат агентству Reuters: министр иностранных дел Турции обсудил шаги по завершению войны с министрами иностранных дел Ирана и Египта, с американскими чиновниками и с министром иностранных дел Европейского союза.

● Израиль предупредил, что Тегеран уже разработал межконтинентальные баллистические ракеты, способные поразить Лондон. Это произошло после попытки удара по совместной британско-американской военной базе Диего-Гарсия на островах Чагос, расположенных в 2400 милях от Ирана.

● Саудовская Аравия и США пытаются удержать йеменских хуситов от вступления в войну на стороне Ирана.

● Танкер с русским топливом, шедший на Кубу, сменил курс. Судно под флагом Гонконга, которое везло русское дизельное топливо на Кубу, сменило курс на Тринидад и Тобаго. По данным сервиса отслеживания судов LSEG, уже в понедельник танкер туда доберется.

● США больше не являются гегемоном добра в мире, заявил президент Финляндии Стубб. По его словам, удары американцев по Ирану происходят без консультаций с союзниками.

● В настоящее время в Венгрии "работают" не менее 15 представителей Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в качестве "политтехнологов". Их миссия, помочь Виктору Орбану сохранить власть после выборов, которые должны состояться 12 апреля.

● Російські спецслужби стежили за українцями в Індії та передавали дані про їхні маршрути місцевим правоохоронцям.

● Вопрос: Почему США отменили санкции в отношении иранской нефти?

● Министр финансов Бессент: Мы всегда планировали эту ситуацию... Мы применяем тактику джиу-джитсу против иранцев.

● Россия получит $2 млрд максимум дополнительных доходов из-за ослабления санкций против российских энергоносителей на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава Минфина США Бессент. «2 млрд — это всего лишь один день бюджета России», добавил он.

● Словения стала первой европейской страной, которая ввела нормирование топлива. 50 литров в день для частных автомобилей, 200 литров для предприятий.

● Китайская Sinopec отчиталась о более резком, чем ожидалось, падении прибыли по итогам 2025 года на фоне снижения спроса на топливо и перенасыщения рынка химической продукции, что привело к сжатию маржи. Чистая прибыль крупнейшего в Китае нефтепереработчика за год снизилась на 34%, до 32,5 млрд юаней (4,7 млрд долларов), согласно биржевому сообщению в воскресенье. В 2024 году прибыль компании, официально известной как China Petroleum & Chemical Corp., составляла 49 млрд юаней.

● Реза Пехлеви: Иран не является Исламской Республикой.

● Гражданская инфраструктура Ирана принадлежит иранскому народу и будущему свободного Ирана. Инфраструктура Исламской Республики — это механизм репрессий и террора, используемый для того, чтобы это будущее не стало реальностью. Иран необходимо защитить. Режим должен быть свергнут. Я призываю президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать борьбу с режимом и его репрессивным аппаратом, не затрагивая при этом гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны. Благодаря поддержке США и Израиля, и прежде всего благодаря самопожертвованию иранских патриотов, час свободы Ирана близок. Да здравствует Иран!

● Пассажирские самолеты авиакомпании Emirates и Saudi Airlines были повреждены в ходе иранского удара, когда они стояли в аэропорту Дубая в начале войны.

● - Орбан - один з найкращих світових лідерів, – Нетаньягу підтримав проросійського політика на парламентських виборах. За словами ізраїльського прем'єра, його угорський колега - це «стабільність, безпека і захищеність».

● Генеральний директор оборонного концерну Nammo Мортен Брандтцег під час візиту української парламентської делегації до Рауфосса вибачився через надто повільне нарощування виробничих потужностей. Він назвав темпи створення необхідного Україні озброєння «черепашачими» та наголосив, що така ситуація несе загрозу безпеці обох країн.

● США витрачають щохвилини 1,3 мільйона доларів на війну проти Ірану, — NYT.ㅤ

● Міністерство оборони США надало системі штучного інтелекту Maven Smart System від компанії Palantir статус основної програми для планування операцій. Це відбулося після того, як глава Пентагону Піт Гегсет заборонив співпрацю з Anthropic після відмови компанії зняти внутрішні обмеження на використання ШІ.

● Сполучені Штати уклали контракт на 4,5 мільярда доларів, щоб прискорити виробництво новітнього стратегічного бомбардувальника B-21 Raider й збільшити кількість замовлених літаків.

● Александр Дугин, главный идеолог «русского мира», заявил: Интернет — это зло. Техника в целом — это метафизическая тенденция существа к исчезновению. Переход от культуры к цивилизации осуществляется через технику. Техника — это отчуждение человека.

● Процессами внутри России управляют украинцы и их британские «кукловоды», заявил глава ФСБ Бортников. Они «управляют, руководят, финансируют», уточнил он.

● В России массово устанавливают корейский мессенджер KakaoTalk, чтобы не скачивать MAX. В нём можно звонить и общаться в чатах без VPN. KakaoTalk работает с российскими номерами телефона.

● В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет. Жители сообщают, что доступны только сервисы из «белого списка».

● «Мы можем привести в чувства спецслужбы Украины и их британских кураторов, но в пределах разумного», заявил глава ФСБ Бортников.

