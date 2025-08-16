Новини одним рядком

❗️4 тисячі метрів: історичний снайперський постріл. Український снайпер із групи «Привид» вперше в історії війн із використанням штучного інтелекту здійснив успішний постріл на рекордну дистанцію 4000 метрів, ліквідувавши двох окупантів в районі лінії оборони Покровськ-Мирноград. Унікальне влучання без прямої видимості було виконано під коригування комплексу БпЛА з гвинтівки українського виробництва Alligator калібру 14,5 мм, оснащеної тепловізором.

● Українським військам на Сумщині вдалося відкинути російські підрозділи за державний кордон, буферної зони в Сумській області росіяни не створили, стабілізація лінії фронту триває, — речник Української добровольчої армії Сергій Братчук

❗️Вже наступного тижня можуть підготувати дозвіл на виїзд за кордон для всіх чоловіків до 22 років, – Forbes

● Самміт Трамп-путін - саме так вчинив республіканець Джордж Буш — старший у серпні 1991-го. Тоді СРСР стояв на межі розвалу, а Україна — на порозі незалежності. Та Буш у Києві розповідав, що «свобода не означає незалежність», застерігав від «самогубного націоналізму» і піарив тодішнього кремлівського очільника Горбачова як сильного політичного лідера. Утім, вже за кілька тижнів і місяців історія все розставила по місцях. Згадуємо як про один з найганебніших виступів американського високопосадовця, який увійшов в історію як «промова київського курчати», або «котлета по-київськи».

● Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" прерваны из-за ударов ВСУ по распределительной станции в Брянской области, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Сийярто. россия проинформировала своих партнеров, что там ведутся ремонтные работы.

● Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «американцам нужно проснуться, иначе у них больше не будет страны», и вновь заявил, что Трамп планирует обеспечить себе третий срок в 2028 году.

● Трамп заявив, що путін не буде «балуватися» на Алясці. (???)

● Польша заявила о предотвращении кибератаки на систему водоснабжения и канализации одного из городов. Цифровая война между Польшей и россией уже идет, заявил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. «В последний момент, когда началась атака, наши [службы безопасности] были проинформированы, и мы всё деактивировали. Нам удалось её нейтрализовать», — сказал Гавковский. Кибератака произошла в среду. «Цифровая война уже идет. В Варшаву не прилетят российские самолеты и не въедут танки — вместо них появятся их цифровые аналоги. Первый этап такого нападения может означать попытку отрезать нас от воды, газа и электричества, парализовать связь или остановить логистику. Так выглядит современная война».

● Що мешканці Аляски думають про історичний саміт, який до них завітав? "путіну нема чого робити в нашому штаті, у нас в Білому домі ідіот, який буде прислуговувати цьому хлопцеві", - каже ветеран армії США, який вийшов на протест проти візиту путіна.

● Зеленський та маленьке затюкане чмо вели активні телефонні переговори зі світовими лідерами перед зустріччю на Алясці. З маленьким затюканим чмом майже ніхто не хоче говорити.

● Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, попивая из стакана, пообещал Ирану решить его проблемы с водой, но в обмен на это призвал людей сместить правительство. В Иране назревают кризис с водоснабжением из-за опустошения водохранилищ.

● Баку не рассматривает крушение самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку россии — президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Fox News. Алиев заявил, что Баку продолжает требовать от властей рф наказать виновных в крушении самолета AZAL, а также выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

● Министерство финансов США ввело санкции против компаний A7, A71 и A7 Agent, подконтрольных молдавскому бизнесмену Илану Шору и российскому «Промсвязьбанку».

● Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи: Мы сотрудничаем с россией и Китаем, чтобы помешать европейским странам активировать механизм снэпбэка.

● Тайвань ускоряет разработку собственных морских безэкипажных морских аппаратов, взяв за основу опыт Украины.

● США затвердили продаж Нігерії високоточних авіаційних боєприпасів і ракет APKWS II. Йдеться про 5000 ракет APKWS II від США.

● Армия Пакистана представила новую крылатую ракету FATAH-IV. Она имеет дальность 750 км и скорость 0,7 Маха.

● Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Бахрейну РСЗО M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму около 500 млн долл.

● Праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» визнали «підтвердженою правоекстремістською організацією» у землі Бранденбург.

● В Пекине открылись первые Всемирные игры гуманоидных роботов. Там они бегают, играют в футбол, сортируют лекарства, убирают комнаты и даже играют на музыкальных инструментах. Игры пройдут с 14 по 17 августа 2025 года — в них участвуют 280 команд из 16 стран.

● Средний доход в Европе.

-------------------

● Медведев поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, сообщило ЦТАК.

● россиян предложили начать штрафовать за измену в браке и брошенных детей. На 15-20 тысяч за измену, на 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребёнка. Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что в стране обесценились все символы семейных ценностей, ведь наказания за такой проступок не существует.

● Скорректированный чистый убыток "Русала" по итогам января - июня 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил $194 млн против чистой прибыли в $446 млн годом ранее.

● Один из крупнейших судостроительных заводов на Дальнем Востоке уволит 70% сотрудников из-за отсутствия заказов

● В Угорщині на військовому аеродромі невідомі викрали деталі зі списаних винищувачів МиГ-29.

● Трамп поговорив по телефону з Лукашенко перед зустріччю з путіним, – білоруські ЗМІ.

● россия спрятала «в тени» рекордные $71 миллиард расчетов за экспорт.

● Переименовать госмессенджер Мax в «Добрыню Никитича», «Чапаева» или «Гагарина» призвали в госдуре. Там считают, что у национального мессенджера должно быть патриотичное название.

● российские компании массово отменяют премии и бонусы из-за проблем в экономике.

● Рост промышленного производства в Китае замедлился в июле; розничные продажи не оправдали прогнозов

● Экономика в первом полугодии падала четыре месяца из шести.

● За шесть месяцев 2025 года российский экспорт электроэнергии в Китай обвалился на 60% в годовом выражении, до 200 млн кВт·ч, что стало историческим антирекордом (в первое полугодие 2024-го было поставлено 465 млн кВт·ч, при этом падение составляло 76%). Об этом свидетельствуют данные российского монопольного оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО» от 14 августа, пишет «Коммерсант».

● Население продолжает выносить деньги из российских банков, вчера еще - 22,2 млрд.руб

Июль: -226 млрд

1-14 августа: -213 млрд.руб

В августе скорость выноса в 2 раза выше.

● В россии не смогли построить два ледокола за 18,5 млрд из-за санкций.

● На Аляске российских пилотов и журналистов поселили в бывший ковидный госпиталь.

● Из-за санкций у российских журналистов и делегации на Аляске почти не работает роуминг. Связь возможна только через Wi-Fi, но звонки в популярных в россии мессенджерах заблокировали ещё позавчера

● Чистый убыток ПАО "Распадская" по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос вдвое - до 199 миллионов долларов против 99 миллионов долларов в аналогичном периоде годом ранее, следует из отчета компании.

● Из-за санкций у российских журналистов на Аляске почти не работает роуминг. Звонить можно только через Wi-Fi, но позавчера в россии заблокировали звонки в самых популярных мессенджерах.

● РПЦ официально разрешила россиянам освящать банковские карты, но ждать богатства после этого не стоит — священник Пархоменко.

● Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 снова передала два шифрованных сообщения, которые звучали перед началом СВО. Сигналы — «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881» и «НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830» — полностью совпадают с передачами 13 января 2022 года и даже прозвучали в том же порядке. Причины повторной трансляции остаются неизвестными.

● Казахстан впервые обогнал россию по ВВП на душу населения — МВФ. Центральноазиатская страна достигла показателя в $14,77 тысяч и возглавила рейтинг среди стран СНГ. У россии этот показатель составляет $14,26 тысяч, за ней следует Туркменистан с $13,34 тысяч.

● В июне 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей россии было сдано с задержкой.

● россиян призвали воспринимать сотрудников силовых структур как «посланцев Страха Божьего». Такое мнение высказал философ Александр Дугин, отметив, что это относится ко всем — от МВД и Следственного комитета до ФСБ, Росгвардии и прокуратуры.

● Магадан модернизируется, меняется, становится более привлекательным и удобным, ̶п̶о̶ш̶у̶т̶и̶л̶ заявил путин.

● Анекдот дня: российских журналистов, которые прилетели спецбортом на Аляску, в самолёте покормили котлетами по-киевски.

Новости портала «Весь Харьков»