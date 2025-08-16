Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 100

Новини одним рядком

Новини одним рядком

❗️4 тисячі метрів: історичний снайперський постріл. Український снайпер із групи «Привид» вперше в історії війн із використанням штучного інтелекту здійснив успішний постріл на рекордну дистанцію 4000 метрів, ліквідувавши двох окупантів в районі лінії оборони Покровськ-Мирноград. Унікальне влучання без прямої видимості було виконано під коригування комплексу БпЛА з гвинтівки українського виробництва Alligator калібру 14,5 мм, оснащеної тепловізором.

● Українським військам на Сумщині вдалося відкинути російські підрозділи за державний кордон, буферної зони в Сумській області росіяни не створили, стабілізація лінії фронту триває, — речник Української добровольчої армії Сергій Братчук

❗️Вже наступного тижня можуть підготувати дозвіл на виїзд за кордон для всіх чоловіків до 22 років, – Forbes

● Самміт Трамп-путін - саме так вчинив республіканець Джордж Буш — старший у серпні 1991-го. Тоді СРСР стояв на межі розвалу, а Україна — на порозі незалежності. Та Буш у Києві розповідав, що «свобода не означає незалежність», застерігав від «самогубного націоналізму» і піарив тодішнього кремлівського очільника Горбачова як сильного політичного лідера. Утім, вже за кілька тижнів і місяців історія все розставила по місцях. Згадуємо як про один з найганебніших виступів американського високопосадовця, який увійшов в історію як «промова київського курчати», або «котлета по-київськи».

● Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" прерваны из-за ударов ВСУ по распределительной станции в Брянской области, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Сийярто. россия проинформировала своих партнеров, что там ведутся ремонтные работы.

Новини одним рядком

● Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «американцам нужно проснуться, иначе у них больше не будет страны», и вновь заявил, что Трамп планирует обеспечить себе третий срок в 2028 году.

● Трамп заявив, що путін не буде «балуватися» на Алясці. (???)

● Польша заявила о предотвращении кибератаки на систему водоснабжения и канализации одного из городов. Цифровая война между Польшей и россией уже идет, заявил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. «В последний момент, когда началась атака, наши [службы безопасности] были проинформированы, и мы всё деактивировали. Нам удалось её нейтрализовать», — сказал Гавковский. Кибератака произошла в среду. «Цифровая война уже идет. В Варшаву не прилетят российские самолеты и не въедут танки — вместо них появятся их цифровые аналоги. Первый этап такого нападения может означать попытку отрезать нас от воды, газа и электричества, парализовать связь или остановить логистику. Так выглядит современная война».

● Що мешканці Аляски думають про історичний саміт, який до них завітав? "путіну нема чого робити в нашому штаті, у нас в Білому домі ідіот, який буде прислуговувати цьому хлопцеві", - каже ветеран армії США, який вийшов на протест проти візиту путіна.

● Зеленський та маленьке затюкане чмо вели активні телефонні переговори зі світовими лідерами перед зустріччю на Алясці. З маленьким затюканим чмом майже ніхто не хоче говорити.

Новини одним рядком

● Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, попивая из стакана, пообещал Ирану решить его проблемы с водой, но в обмен на это призвал людей сместить правительство. В Иране назревают кризис с водоснабжением из-за опустошения водохранилищ.

● Баку не рассматривает крушение самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку россии — президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Fox News. Алиев заявил, что Баку продолжает требовать от властей рф наказать виновных в крушении самолета AZAL, а также выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

● Министерство финансов США ввело санкции против компаний A7, A71 и A7 Agent, подконтрольных молдавскому бизнесмену Илану Шору и российскому «Промсвязьбанку».

● Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи: Мы сотрудничаем с россией и Китаем, чтобы помешать европейским странам активировать механизм снэпбэка.

● Тайвань ускоряет разработку собственных морских безэкипажных морских аппаратов, взяв за основу опыт Украины.

● США затвердили продаж Нігерії високоточних авіаційних боєприпасів і ракет APKWS II. Йдеться про 5000 ракет APKWS II від США.

● Армия Пакистана представила новую крылатую ракету FATAH-IV. Она имеет дальность 750 км и скорость 0,7 Маха.

● Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Бахрейну РСЗО M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму около 500 млн долл.

● Праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» визнали «підтвердженою правоекстремістською організацією» у землі Бранденбург.

● В Пекине открылись первые Всемирные игры гуманоидных роботов. Там они бегают, играют в футбол, сортируют лекарства, убирают комнаты и даже играют на музыкальных инструментах. Игры пройдут с 14 по 17 августа 2025 года — в них участвуют 280 команд из 16 стран.

● Средний доход в Европе.

Новини одним рядком

-------------------

Новини одним рядком

● Медведев поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, сообщило ЦТАК.

● россиян предложили начать штрафовать за измену в браке и брошенных детей. На 15-20 тысяч за измену, на 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребёнка. Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что в стране обесценились все символы семейных ценностей, ведь наказания за такой проступок не существует.

● Скорректированный чистый убыток "Русала" по итогам января - июня 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил $194 млн против чистой прибыли в $446 млн годом ранее.

● Один из крупнейших судостроительных заводов на Дальнем Востоке уволит 70% сотрудников из-за отсутствия заказов

● В Угорщині на військовому аеродромі невідомі викрали деталі зі списаних винищувачів МиГ-29.

● Трамп поговорив по телефону з Лукашенко перед зустріччю з путіним, – білоруські ЗМІ.

Новини одним рядком

● россия спрятала «в тени» рекордные $71 миллиард расчетов за экспорт.

● Переименовать госмессенджер Мax в «Добрыню Никитича», «Чапаева» или «Гагарина» призвали в госдуре. Там считают, что у национального мессенджера должно быть патриотичное название.

● российские компании массово отменяют премии и бонусы из-за проблем в экономике.

● Рост промышленного производства в Китае замедлился в июле; розничные продажи не оправдали прогнозов

● Экономика в первом полугодии падала четыре месяца из шести.

Новини одним рядком

● За шесть месяцев 2025 года российский экспорт электроэнергии в Китай обвалился на 60% в годовом выражении, до 200 млн кВт·ч, что стало историческим антирекордом (в первое полугодие 2024-го было поставлено 465 млн кВт·ч, при этом падение составляло 76%). Об этом свидетельствуют данные российского монопольного оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО» от 14 августа, пишет «Коммерсант».

● Население продолжает выносить деньги из российских банков, вчера еще - 22,2 млрд.руб

Июль: -226 млрд

1-14 августа: -213 млрд.руб

В августе скорость выноса в 2 раза выше.

● В россии не смогли построить два ледокола за 18,5 млрд из-за санкций.

● На Аляске российских пилотов и журналистов поселили в бывший ковидный госпиталь.

● Из-за санкций у российских журналистов и делегации на Аляске почти не работает роуминг. Связь возможна только через Wi-Fi, но звонки в популярных в россии мессенджерах заблокировали ещё позавчера

Новини одним рядком

● Чистый убыток ПАО "Распадская" по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос вдвое - до 199 миллионов долларов против 99 миллионов долларов в аналогичном периоде годом ранее, следует из отчета компании.

● Из-за санкций у российских журналистов на Аляске почти не работает роуминг. Звонить можно только через Wi-Fi, но позавчера в россии заблокировали звонки в самых популярных мессенджерах.

● РПЦ официально разрешила россиянам освящать банковские карты, но ждать богатства после этого не стоит — священник Пархоменко.

● Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 снова передала два шифрованных сообщения, которые звучали перед началом СВО. Сигналы — «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881» и «НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830» — полностью совпадают с передачами 13 января 2022 года и даже прозвучали в том же порядке. Причины повторной трансляции остаются неизвестными.

● Казахстан впервые обогнал россию по ВВП на душу населения — МВФ. Центральноазиатская страна достигла показателя в $14,77 тысяч и возглавила рейтинг среди стран СНГ. У россии этот показатель составляет $14,26 тысяч, за ней следует Туркменистан с $13,34 тысяч.

● В июне 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей россии было сдано с задержкой.

● россиян призвали воспринимать сотрудников силовых структур как «посланцев Страха Божьего». Такое мнение высказал философ Александр Дугин, отметив, что это относится ко всем — от МВД и Следственного комитета до ФСБ, Росгвардии и прокуратуры.

● Магадан модернизируется, меняется, становится более привлекательным и удобным, ̶п̶о̶ш̶у̶т̶и̶л̶ заявил путин.

● Анекдот дня: российских журналистов, которые прилетели спецбортом на Аляску, в самолёте покормили котлетами по-киевски.

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

БЕБ у Чернівецькій області викрили схему розтрати коштів комунального підприємства
Сегодня 07:32    19
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно
Сегодня 07:25    27
"єОселя" стане доступнішою: кому держава компенсує частину внесків
Сегодня 07:23    23
Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю августа в цифрах
Сегодня 07:17    44
Пресса про зустріч Трампа і путіна
Сегодня 07:14    47
Зучтріч Трампа і путіна - ВЕЛИКЕ НІ ПРО ЩО
Сегодня 07:07    70
Компанія з Бельгії постачала до росії сировину військового значення, але їй нічого за це не буде, - De Morgen
Сегодня 07:01    57
«Мальчік в красних трусіках» та інші окупанти: артилерія бригади «Гарт» нищить ворога під Вовчанськом (ВІДЕО)
Сегодня 06:52    66
Появились детальные снимки расположение пусковых точек «шахедов» на примере Приморско-Ахтарска
Сегодня 06:46    68
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:36    69
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 