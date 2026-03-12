Новини одним рядком

● IEA та країни G7 погодилися вивільнити 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів — це рекордний обсяг.ㅤ

● Ирак подписал соглашение по «Западной Курне — 2» с американской Chevron. Иракское правительство официально одобрило передачу прав и доли ЛУКОЙЛа в разработке крупнейшего в Иранке нефтяного месторождения «Западная Курна — 2» американской Chevron.

● ВМС США відмовили усім танкерам у супроводі в Ормузькій протоці через дуже високі ризики атак, — Reuters.ㅤ

● «Нет никаких оснований для отмены санкций в отношении россии», заявил Макрон. Ранее об этом сказал канцлер Германии Мерц.

● Іран експортує більше нафти через Ормузьку протоку, ніж до війни, повідомляє WSJ.

● Трамп заявляет, что война с Ираном скоро закончится, - AXIOS.

● Белый дом считает, что может терпеть более высокие цены на нефть в течение примерно трех-четырех недель, прежде чем они станут серьезной политической проблемой. Администрация заявляет, что не будет менять свою военную стратегию из-за краткосрочных колебаний цен и хочет получить несколько недель последовательных данных, прежде чем корректировать политику. - POLITICO

● Япония начнет высвобождать нефть из своих резервов уже в понедельник, чтобы компенсировать перебои в поставках из Ближнего Востока, заявила в среду в Токио премьер-министр Санаэ Такаичи.

● Германия освободит часть своих национальных запасов нефти по мере роста цен на энергоносители на фоне войны с Ираном, заявила министр энергетики Катерина Райх, присоединившись к скоординированным действиям стран G7.

● Представитель западной разведки заявил, что россия предоставляет Ирану конкретные рекомендации по использованию беспилотников, основанные на тактике, применявшейся в ходе войны в Украине. Сообщается, что эти рекомендации включают стратегии нацеливания и координации атак беспилотников для обхода систем ПВО. Беспилотники "Шахед", разработанные Ираном и массово производимые россией для использования на Украине, уже доказали свою эффективность против систем ПВО в Персидском заливе. - CNN.

● Центральное командование США предупреждает мирных жителей Ирана избегать портовых сооружений, где действуют иранские военно-морские силы, заявляя, что Тегеран использует гражданские порты вдоль Ормузского пролива для проведения военных операций, угрожающих международному судоходству.

● Иран будет считать законными целями все порты на Ближнем Востоке в случае угрозы своим портам, заявил представитель вооруженных сил Ирана Шекарчи.

● В Ормузском проливе был атакован танкер «Майури Нари Бангкок», шедший под флагом Таиланда. Он отправился из Дубая, проигнорировав предупреждения Ирана о запрете прохода через пролив, и был атакован беспилотником-катером.

● Головний орган оборони Румунії схвалив запит США на використання авіабаз для підтримки військових операцій проти Ірану.

● Румыния разрешила США использовать авиабазу Михайл Когэлничану у Чёрного моря для операций в регионе. По данным Bloomberg, Вашингтон может разместить там истребители и до 500 американских военнослужащих для поддержки миссий.

● Иран установил менее 10 мин в Ормузском проливе. - WSJ. Вчера США уничтожили 16 иранских минных катеров.

● Правительство Молдовы одобрило выход из всех базовых документов СНГ:

- Соглашения о создании Содружества;

- Устава СНГ;

- Алма-Атинской декларации.

● Литва запретит въезд участникам "СВО". Список военных уже начали формировать. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел страны. В перечень могут войти сотни тысяч русских. Эстония предпримет аналогичный шаг.

● Ким Чен Ын руководил запуском стратегических крылатых ракет с нового северокорейского эсминца водоизмещением 5000 тонн.

● Румыния готовится стать одним из важнейших производителей газа в Европейском союзе. Месторождение Neptun Deep в Черном море содержит, по оценкам, 100 миллиардов кубометров природного газа, а начало добычи ожидается примерно в 2027 году.

● Пишут, что после проблем с китайским оружием в Пакистане, Венесуэле и Иране, Пекин, пересматривает свои планы вторжения на Тайвань. Например, зенитные ракетные комплексы HQ-9B были уничтожены американскими войсками в Иране в течение часа.

● Иран может в ближайшие дни использовать новый вид ракет для ответных ударов, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави. "У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду, возможно, в ближайшие дни мы их применим", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

● Пентагон витратив близько $5,6 мільярда лише на боєприпаси протягом перших двох днів війни США з Іраном, — The Hill.

● Иран пригрозил разбомбить банки в Дубае. «Враг оставил нам возможность наносить удары по экономическим центрам и банкам, принадлежащим США и сионистскому режиму на Ближнем востоке» — заявил один из представителей военного штаба республики после атаки на иранский банк. Он посоветовал жителям стран Ближнего востока держаться на расстоянии одного километра от этих банков.

● Іран може атакувати офіси Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia та великі банки на Близькому Сході: співробітники приведені в стан підвищеної готовності, — NDTV.ㅤ

● Польша строит еще один забор на границе с Беларусью. Заграждение высотой 4 метра появится в Подляском воеводстве рядом с технической дорогой.

● Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара.

– Вы верите россии на слово, когда она заявляет Белому дому, что не делится разведданными с Ираном?

Сенатор республиканец Джим Бэнкс: Конечно, нет. Мы не доверяем ни россии, ни Китаю. Это «Ось Зла»: Иран, Китай и россия. И мы знаем, что они замышляют недоброе.

● Пентагон оценил ущерб от ударов КСИР по штабу Пятого флота США в Бахрейне в $200 млн. Также после ударов по американской базе Али аль-Салем в Кувейте могли быть уничтожены или повреждены "не менее шести зданий или сооружений", связанных с инфраструктурой спутниковой связи.

● Міністерство юстиції США розслідує використання Іраном Binance для обходу санкцій — повідомляє WSJ.ㅤ

● Мохаммад Реза Радан, главнокомандующий FARAJA (Национальной полицией Ирана), выступая на SNN угрожает начать массовые убийства иранского населения в случае его выхода на протесты: Если люди выйдут на улицы в знак протеста, мы сделаем с ними то же, что сделали с врагом. Наш палец на спусковом крючке — вы будете жестоко убиты.

● Премьер-министр Италии Мелони об Иране: Мы не можем позволить режиму аятоллы обладать ядерным оружием, к тому же в сочетании с ракетным потенциалом, который вскоре может позволить наносить прямые удары по Италии и Европе.

● Эстония начала строительство "Балтийской оборонительной линии" на границе с россией. До конца года планируется соорудить 28 бункеров и около 10 объектов хранения боеприпасов. Текущая стоимость проекта - €4,4 млн. Аналогичные укрепления будут построены в Литве и Латвии.

● Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский: «В Венгрии должны были понимать, что значит защищаться от вторжения россии. Ведь в XX веке Красная армия оккупировала Будапешт. Но вместо солидарности венгерские власти разжигают враждебность к Украине. Это шокирует».

● США потребовали от ЮАР выхода из БРИКС.

● На британскую базу прибыли еще три бомбардировщика B-1B.

● Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возврат ЕС к закупкам российского газа был бы «стратегической ошибкой».

● Стив Уиткофф: «Я бы сказал так. Израиль — это страна одной бомбы. Одна бомба — и её не станет. Именно поэтому для Израиля это вопрос существования».

● Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон гарантировал ненападение на исламскую республику в будущем, выплату репараций, а также согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

● Торговые данные Китая за первые два месяца года.

Экспорт в ЕС вырос на 27,8%.

Экспорт в Германию вырос на 31,3%.

Экспорт в Нидерланды вырос на 17,9%.

Экспорт во Францию вырос на 31,9%.

Экспорт в Италию вырос на 36,4%.

● По данным SIPRI за 2025 год, Израиль впервые обошел Великобританию по объемам экспорта вооружений, увеличив свою долю на мировом рынке до 4,4%. В 2021-2025 годах Израиль поставлял крупные вооружения 23 государствам Европы (41% от общего объема израильского экспорта), 10 государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (40%), 5 государствам Северной и Южной Америки (8,6%), 7 государствам Африки (7,7%) и 2 государствам Ближнего Востока (3,0%). Израиль является крупнейшим поставщиком оружия для Германии, вторым по величине – для Великобритании, Филиппин, Марокко и Дании, третьим по величине – для Индии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда. В рейтинге импортеров вооружений Израиль - на 14-й строчке с 1,9% импорта вооружений, из которых 68% - из США, 31% - из Германии, и 1% из Италии.

● В москве урезали интернет до четырёх сервисов. С белыми списками работают только сервисы VK и Яндекса, Госуслуги и госмессенджер Max.

● московский бизнес потерял до 5 млрд рублей за пять дней отключений мобильного интернета — Коммерсантъ.

● Безнадёжные долги россиян по кредитам превысили 2,4 трлн рублей. По итогам 2025 года безнадёжные долги россиян по кредитам превысили 2,4 трлн рублей, увеличившись за год на треть, а общая задолженность перед банками достигла 38 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

● Минфин урезал все неключевые расходы бюджета на 10%, чтобы поддержать Фонд национального благосостояния, пишет Reuters. Под сокращение в первую очередь попадут нацпроекты и инфраструктура, включая строительство дорог. Доходы бюджета рухнули почти на 50%, а дефицит за два месяца уже достиг 90% от плана на весь год, поэтому сэкономленные деньги переложат в ФНБ, чтобы он не закончился уже в этом году.

● госдура разрешила раздать оружие сотням тысяч охранников ЧОПов по всей россии.

● Нефтедобыча в россии упала третий месяц подряд.

● российская армия впервые с 2023 года начала терять территории в Украине.

● В кремле заявили о потере инструментов для пропаганды за рубежом после блокировки Telegram.

● кремль запустил кампанию по дезинформации, чтобы удержать Орбана у власти в Венгрии.

● Жительницу Хабаровска приговорили к 17 годам колонии за срыв агитационных листовок Минобороны.

● Власти Свердловской области установили слежку за соцсетями школьников.

❗ У москві генерал Леонов, командувач військами протиповітряної оборони росії, випав з вікна.

● рф начала размещать на судах «теневого флота» наемников Wagner Group и сотрудников спецслужб ГРУ, - Финская служба безопасности. Есть сообщения об вооруженном персонале в форме, а также о том, что на этих кораблях размещают манекены, имитирующие вооруженных людей, - заявили в разведке.

