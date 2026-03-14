Новини одним рядком

❗️ Небувалий ажіотаж: у Києві готелі переповнені іноземцями, які цікавляться українською дроновою оборонкою, — заявив військовий Луценко. «Ще ніколи, з часів княжої Русі, ми не мали такої можливості впливати на світові процеси. Ще ніколи, з часів Сагайдачного, українське військо не було настільки сильним».

● Кредит Україні на €90 млрд, обіцяний ЄС, обов’язково буде виданий, — Макрон. Про це Еммануель Макрон заявив на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським в Єлисейському палаці

● Українська металургія опинилася під ударом через CBAM, тоді як російський метал продовжує надходити до ЄС, повідомляє Fastmarkets. (CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) — это механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС, который с 2026 года вводит налог на импорт углеродоемких товаров (сталь, цемент, алюминий, удобрения, водород, электроэнергия))

● Администрация Трампа недооценила вероятность того, что Иран закроет Ормузский пролив после ударов США и Израиля.

● США офіційно дозволили продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна з 12 березня. Нова ліцензія США на продаж нафти рф діє до 12 квітня і не поширюється на транзакції, пов’язані з Іраном.

● Операция США и Израиля в Иране будет продолжаться еще минимум 2-3 недели, сообщает Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

● Індія веде активні переговори з Іраном, аби дозволити пройти через Ормузьку протоку щонайменше 23 танкерам, пише The Wall Street Journal з посиланням на двох індійських урядових посадовців.

● Объединённые Арабские Эмираты приказали прекратить деятельность иранской больницы, иранских школ, а также «Иранского клуба» в Дубае и закрыть эти учреждения. Согласно этому указу, сотрудники, работающие в этих организациях, должны покинуть территорию ОАЭ

● Власти ОАЭ также приказали консульству Исламской Республики в Дубае сократить численность персонала.

● По просьбе США и ОАЭ, а также в связи с повреждением американских радарных систем в регионе в результате ударов иранских дронов и ракет, Австралия отправила на Ближний Восток самолёт E-7A Wedgetail. Машина создана на базе Boeing 737-700, однако оснащена исключительно мощной бортовой радиолокационной системой. По данным министерства обороны Австралии, её радар способен контролировать до 4 миллионов квадратных километров пространства.

❗️ США не видят никаких признаков того, что россия оказывает поддержку Ирану, сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. «Нет никаких данных, которые можно было бы обнародовать, об участии русских в делах иранцев», – сообщил Уитакер в эфире Fox Business.

● Кая Каллас заявила, что администрация Трампа хочет «разделить Европу» с помощью тактики, которой пользуются противники Евросоюза. «Я думаю, что всем важно понимать, что США очень чётко заявили о своем желании разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», добавила она.

● Марк Карні оголосив про виділення коштів на «передові оперативні бази» та інші модернізації, щоб «дозволити Збройним силам Канади захищати Арктику без допомоги союзників».

● Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето нa закон про залучення позики в межах європейської програми SAFE.

● БПЛА атаковали военный аэродром и промзону на Северном Кавказе и завод «Уралхим» в Кировской области

● В КСИР призвали граждан арабских стран передавать Ирану данные о местоположении американских солдат.

● Иран объявил закрытым Ормузский пролив и наносит удары по танкерам; под удары уже попали 16 судов — TNYT. США не могут помешать: для этого необходимо контролировать все побережье Исламской республики, а таких ресурсов нет.

● Нарешті бійці НАТО воюватимуть в Україні, але є нюанс. Україна отримала для випробування на фронті двох гуманоїдних роботів Phantom MK-1. Їх планують використовувати для розвідки, доставки спорядження та роботи в укриттях.

● Адвокати клієнтки monobank Карини Кольб звернулися до співзасновника банку з вимогою публічно вибачитися, спростувати поширену інформацію та виплатити компенсацію за моральну шкоду. Юристи заявили, що у разі невиконання цих вимог протягом трьох днів вони звернуться до суду. За їхніми словами, публікація фотографії без згоди є порушенням права людини на приватність та захист персональних даних.

● Нападение на синагогу в Мичигане совершил уроженец Ливана, гражданин США, 41-летний Айман Мохамад Газали, — Fox News

● «47 років вони вбивали невинних людей по всьому світу, а тепер я вбиваю їх» — Трамп про іранський режим

● В разведуправлении заявили, что американцы хотят использовать жителей Ближнего Востока в качестве живого щита. 11 тыс. солдат США живут в отелях и домах по всему региону.

● Третья ракета, выпущенная из Ирана, была уничтожена силами НАТО в воздушном пространстве Турции, — AFP.

● У берегов итальянского острова Лампедуза обнаружен дрейфующий танкер без экипажа, предположительно, российский, на борту которого произошло возгорание. Предполагается, что танкер перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара с сжиженным газом.

● Італія через загрозу з боку Ірану вирішила вивести свої війська з Іраку, повідомляють ЗМІ.

● Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль создаст условия для свержения режима в Тегеране, в том числе с помощью авиаударов, но не может гарантировать, что жители Ирана поднимутся на протест. Он добавил, что у Израиля припасено «много сюрпризов» для текущей кампании, она идёт лучше, чем ожидалось.

● Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае.

● Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% всего за две недели войны.

● ВПС США втратили літак-заправник KC-135 під час операції «Епічна лють» у дружньому повітряному просторі, — Центральне командування США. Інцидент стався за участю двох літаків: один розбився на заході Іраку, а інший безпечно приземлився. Інцидент не був спричинений ворожим чи дружнім вогнем, ймовірно, два літаки зіткнулися у повітрі.

● На борту літака KC-135 було 6 членів екіпажу. Про їхній стан інформації немає, — CBS News. Четверо членів екіпажу загинуло, ще два безвісті зниклі.

● Rheinmetall выходит на новый уровень: уже в марте-апреле на заводе в Унтерлюсе стартует сборка 155-мм снарядов. После выхода на полную мощность — 350 тыс. в год только там. С учётом других линий и удвоения производства в Украине → к 2027 году концерн выйдет на 1,1 млн снарядов в год, а дальше до 1,4–1,5 млн. Несколько лет назад столько производила вся Европа вместе взятая. Паппергер строит полностью автономную цепочку внутри одной компании — от пороха и ВВ до готового изделия. Один частный концерн становится способен закрывать потребности масштаба континента.

● Американська компанія Shield AI, відома своїми безпілотниками V-BAT, співпрацює з українським підприємством для впровадження системи штучного інтелекту Hivemind в українські безпілотні платформи.

● В США представили новое лазерное оружие против БПЛА. Дочернее предприятие американского поставщика лазерного оборудования Nuburu объявило о завершении разработки прототипа портативного оружия направленной энергии для борьбы с беспилотниками. Лазерное устройство излучает энергию, достаточную для нарушения работы датчиков и систем наведения БПЛА, предоставляя относительно безопасный метод нейтрализации угроз без физического уничтожения аппаратов. Многочастотная конфигурация включает зеленый, синий и инфракрасный лазерные каналы с регулируемой мощностью от 1 до 10 Вт.

● В Тегеране на фоне бомбардировок Израиля прошел марш Аль-Кудс (День освобождения Иерусалима) под лозунгами «Смерть Америке, смерть Трампу, смерть Израилю». В марше приняли участие лидеры исламского режима — глава судебной власти Голям Мохсени-Эджеи и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

● Лекарства от диабета предложили давать только трудоспособным россиянам, потому что на остальных денег нет. По словам директора Института диабета Шестаковой, нуждающихся пациентов больных сахарным диабетом II типа в россии сейчас около 5,5 млн, но у государства нет средств на обеспечение такого числа пациентов, поэтому приоритет нужно отдать наиболее трудоспособным больным, выживание которых обосновано экономически.

● Инвестиции в основной капитал в россии по итогам 2025 года снизились на 2,3% в реальном выражении, следует из данных Росстат. Это первое падение показателя за последние пять лет. Для сравнения, в 2024 году инвестиции выросли на 8,4%, а в 2023 году — на 9,8%. Наиболее заметное снижение произошло во второй половине года. Во втором квартале инвестиции сократились на 1% год к году, в третьем — на 4,3%, а в четвертом — уже на 5,3%. Рост был зафиксирован только в первом квартале — на 6,5%.

● Документи «Єдиної росії» розкрили зв’язок кандидатів-«ветеранів СВО» з криміналом. Йдеться про підготовку до фіктивних парламентських виборів у росії, запланованих на вересень 2026 року.

● Совокупный убыток российских компаний в 2025 году достиг почти 9 триллионов рублей.

● В кремле перешли на стационарные телефоны на фоне отключений мобильной связи и интернета в москве.

● The Insider разоблачил новое сверхсекретное подразделение спецслужб, связанное с политическими убийствами за рубежом. Появившийся уже в ходе полномасштабной войны Центр 795, включающий в себя элитные силы ГРУ и ФСБ, создавался как сверхсекретная и полностью автономная структура, предназначенная для наиболее важных операций, начиная от военных операций в Украине, заканчивая политическими убийствами и похищениями за рубежом. The Insider удалось идентифицировать всех ключевых руководителей и спонсоров этого центра, установить его дислокацию и основные направления его деятельности. Один из его офицеров уже арестован в Колумбии по обвинению в организации похищения нескольких противников путина. Он провалился, потому что использовал Google Translate

● москва расценивает обстрел Брянска как «преднамеренную провокацию, направленную на срыв мирного процесса», заявил замминистра обороны рф Формин. ̶А̶ ̶в̶о̶т̶ ̶о̶б̶с̶т̶р̶е̶л̶ ̶Х̶а̶р̶ь̶к̶о̶в̶а̶ ̶н̶а̶о̶б̶о̶р̶о̶т̶ ̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶ ̶б̶ы̶л̶ ̶у̶к̶р̶е̶п̶и̶т̶ь̶ ̶м̶и̶р̶н̶ы̶й̶ ̶п̶р̶о̶ц̶е̶с̶с̶.̶

● Главы восьми стран призвали на уровне ЕС ввести запрет на въезд в Евросоюз россиян, участвовавших в войне с Украиной.

● Лукашенко пригрозив Україні та НАТО ударом «Орєшніком», — білоруські ЗМІ. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що у разі потреби Мінськ може застосувати ракетний комплекс «Орєшнік».

● В россии предлагают вернуть уличные таксофоны на случай отключений интернета.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»