Новини одним рядком

❗ ️Трамп: - Морських дронів-камікадзе не існує - це фейк, згенерований ШІ. Якби вони були реальними, ми б по них вдарили, як по інших кораблях. Тому їх ніхто не бачив", - Трамп. Він щось чув про Чорноморський флот рф, що з ним сталося та завдяки чому вдалося цього досягти з великою кількістю кораблів рашистів? Якщо ні, то варто йому показати. Він офігіє

● За 3 зимних месяца СБС хлопнули 54 единицы (https://t.me/ShrikeNews/28495) средств ПВО (в среднем 18 в месяц). А за половину марта выходит уже 23 шт

● Лідер фракції "Слуга народу" Арахамія у коментарі УП заявив (https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/16/8025758/), що Зеленський не мав на увазі примусову мобілізацію нардепів, йшлося про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам бути військовими.

● Можливий дефіцит електроенергії через дострокові ремонти на АЕС, — ексвиконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Богуславець.

● Франція продовжує підтримувати Україну у межах місії ЄС EUMAM. Французькі військові навчають українських воїнів у різних напрямках — від технічного обслуговування артилерійського озброєння та бойової авіації до підготовки пілотів винищувачів Dassault Mirage 2000-5F.

❗ ️CNBC: США разрешают иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив, говорит Бессент. Иранские корабли уже начали выходить в море, а мы позволили этому происходить, чтобы снабжать остальной мир.

● Операція США та Ізраїлю проти Ірану може затягнутися до вересня, кажуть джерела Axios.

● Новую конституцию Казахстана поддержали 88,6% граждан, пишут СМИ. Ключевые изменения включают переход к однопалатному парламенту, возвращение поста вице-президента, закрепление брака как союза мужчины и женщины и отмену верховенства международного права над законами страны.

● росія може застосувати від 7 до 9 мільйонів безпілотників у 2026 році, заявив єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на форумі Europa. «Нам потрібно пам’ятати, що росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році».

● Иран атаковал международный аэропорт Дубая.

● Самолёт Хаменеи уничтожен. ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС уничтожили самолёт, которым пользовался экс-верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие представители руководства страны. Борт находился в аэропорту Мехрабад в Тегеране и был уничтожен точечным авиаударом ночью.

● Сухопутные войска Израиля начали целенаправленную операцию на юге Ливана — чтобы расширить передний рубеж обороны, — пресс-служба ЦАХАЛа.

● Трамп, президент США, сегодня заявил Financial Times, что если страны НАТО в разгар продолжающегося конфликта между Ираном и США/Израилем не окажут серьезной помощи в усилиях по открытию Ормузского пролива, они столкнутся с «очень плохими» перспективами. Кроме того, президент Трамп также отметил, что если они не помогут в усилиях по открытию пролива, он отложит свою поездку в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого месяца и добавил, что страны, которые получают наибольшую выгоду от торговли через этот пролив, должны больше инвестировать в его открытие.

● Южная Корея снимает ограничение на выработку электроэнергии на угольных электростанциях (до сих пор установленное на уровне 80% мощности), чтобы компенсировать потерю СПГ. Гибкость Азии в переходе с газа на уголь (и ее огромный парк угольных электростанций) обеспечивает дополнительную защиту, которой не было у Европы в 2022 году.

● Армия Ирана предупредила жителей некоторых районов Дубая и Дохи об эвакуации, заявив, что американские военнослужащие скрываются в этих районах, и они могут стать мишенью для предстоящих ударов.

● С сайта Китайской инженерной академии исчезли профили нескольких ведущих китайских ученых-оружейников. Среди уних — эксперт по ядерному оружию Чжао Сянъэн, специалист по радарам У Маньцин и конструктор ракет Вэй Иинь. Причины удаления не объясняются. - SCMP

● Трамп о Ормузском проливе: Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их территория. Это место, откуда они получают свою энергию, и они должны прийти и помочь нам защитить её. Можно утверждать, что, возможно, нам вообще не стоит там находиться, потому что нам это не нужно. У нас много нефти.

● Вашингтон змінив пріоритетність поставок озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, з Європи на Близький Схід.

● Впервые кабинет министров Японии одобрил создание "Национального разведывательного агентства".

● Саудовская Аравия перехватила более 60 беспилотников с полуночи, — Минобороны страны.

● Трамп заявил, что Китай должен помочь в возобновлении работы Ормузского пролива, утверждая, что Пекин сильно зависит от поставок нефти через этот водный путь.

● «Я считаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90 процентов своей нефти через Ормузский пролив». Он предупредил, что хочет узнать позицию Пекина до запланированного саммита с Си Цзиньпином, предполагая, что встреча может быть отложена, если Китай не предпримет никаких действий. «Мы хотели бы узнать об этом заранее. Мы можем отложить встречу». - FT

● Великобритания планирует использовать украинско-британские беспилотные летательные аппараты-перехватчики «Осьминог» для защиты судов в Ормузском проливе от иранских атак.

● Администрация Трампа планирует объявить о создании многонациональной военно-морской коалиции для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив.

● Будет перекрыт еще один пролив – Баб-эль-Мандебский, – Йеменское движение «Ансар Аллах».

● Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що уряд Ізраїлю планує схвалити призов 450 000 резервістів у рамках підготовки ЦАХАЛ до проведення операції у Лівані.

● NYT: Способность Ирана блокировать Ормузский пролив и расширить войну больше, чем ожидалось ранее. Нетаньяху проигнорировал советы Трампа и высокопоставленных чиновников и нацелился на иранские нефтехранилища. Нетаньяху считал, что поджог иранских нефтяных резервуаров вызовет хаос в руководстве Ирана. Миссия по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив может занять несколько недель до её осуществления. Текущие оценки показывают, что война может продлиться от 4 до 6 недель. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) может по-прежнему обладать ядерным топливом, которое он может использовать в качестве рычага давления в переговорах и для оказания давления на вывод войск США.

● Атомный авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США отошел от побережья Ирана (был в 350 км) и теперь находится близ Омана в более чем в 1100 км от Ирана.

● Ещё один американский авианосец USS Gerald R. Ford ушёл в южную часть Красного моря к побережью саудовской Джидды.

● Аналитики Goldman Sachs прогнозируют ситуацию в Персидском заливе: ВВП Катара и Кувейта могут сократиться на 14% в этом году, если конфликт продлится до апреля и приведёт к двухмесячной остановке движения в Ормузском проливе. Саудовская Аравия и ОАЭ окажутся в более выгодном положении: они могут перенаправлять нефть. У них ВВП упадет на 3% и 5% соответственно.

● ОАЭ продлили на неделю частичное закрытие воздушного пространства страны, сообщили диспетчеры.

● В Индии рестораны прекращают жарить еду во фритюре, а в крематориях заканчивается газ для сжигания тел, поскольку энергетический кризис, вызванный войной США и Израиля против Ирана, нарушает поставки по всей Южной Азии. - FT

● В россии начали замедлять домашний интернет. Провайдер «Дом.ру» установил скоростные ограничения на интернет в Питере, Самаре и Екатеринбурге. Если пользователь за месяц потребляет более 3 ТБ трафика, то скорость его интернета упадёт до 50 Мбит/с.

● «Ведомости»: Росавиация ограничила сертификат Azur Air из-за отказов двигателей. Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Azur Air после проверки Ространснадзора, выявившей системные нарушения в техническом обслуживании самолетов. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с итогами проверки. Инциденты произошли с Boeing 757 и Boeing 767 в январе—феврале 2026 года. По словам собеседника газета, если в 2025 году неисправности носили единичный характер, то с начала 2026-го проблемы стали системными. 23 января Boeing 757, выполнявший рейс Пхукет—Барнаул, экстренно сел в Китае после отказа двигателя. 28 января тот же самолет, летевший из Нячанга в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Ханое из-за утечки масла. В начале февраля Boeing 767 вернулся в Пхукет из-за проблем с уборкой шасси, а 27 февраля у самолета на рейсе Фукуока—Казань произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени. Росавиация объявила об ограничении сертификата вечером 12 марта. Меры действуют до 8 июня 2026 года. Ведомство рекомендовало авиакомпании усилить контроль безопасности полетов, провести внутренний аудит технических служб и сократить программу рейсов.

● По всему периметру кремлевской стены и ее башен сотрудники ФСО в масках с оружием, пишет ВЧК-ОГПУ. На трибуне мавзолея тоже посты.

● Збитки російських нафтових компаній від українських атак перевищили 1 трильйон рублів ($11,1 млрд).

● Документальный фильм о пропаганде войны в российской школе получил «Оскара».

● В Татарстане министр по делам молодёжи выступил с предложением ограничить ночной доступ к интернету для несовершеннолетних.

● Весеннее обострение ударило по фитнес-индустрии: клиенты массово перепутали спортзалы с сервисами для взрослых и начали домогаться до тренеров. Пока одни потеют на дорожках, другие предлагают тренерам попотеть в постели и проводить онлайн-занятия с голым торсом.

● Закон о русификации не пощадил даже парфюм, теперь он называется «Цыганская вода» вместо «Byredo Water».

● российский танкер с нефтепродуктами JUPITER (IMO 9397535) вероятно получил поломку недалеко от берегов Мальты. Судно шло из Суэцкого канала. Судно под всеми санкциями

● Участникам СВО хотят давать ставки по вкладам в два раза выше, чем остальным россиянам. Инициативу предложили в госдуре: если обычная ставка по депозиту составляет около 15% годовых, то с господдержкой она может вырасти до 30%.

● В российских регионах массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллёзом и бешенством. О таких случаях сообщают фермеры из Алтайского края, Пензенской и Новосибирской областей. По словам жителей, животных забирают без документов и результатов анализов. Новосибирский министр сельского хозяйства убежал от фермерши, потерявшей всё хозяйство.

● На блокировках Telegram и WhatsApp в рф зарабатывают генерал ФСБ и его сын, выяснил расследователь Андрей Захаров. Они связаны с компанией, которая поставляет оборудование для фильтрации трафика и слежки за пользователями

● Київ не готовий до переговорів, а росія буде добиватися цілей «СВО» «на землі», — глава МЗС рф лавров.

● Україна може стати співучасницею агресії США та Ізраїлю проти Ірану, і іранці цього ніколи не пробачать, – МЗС Ірану.

