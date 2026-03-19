Новини одним рядком

● росіяни вдарили по будівлі ТЦК у Сумах. русня вже другий день поспіль завдають ударів по центрах комплектації.

● Трамп рассматривает возможность сближения с россией, чтобы сдержать влияние Китая — Politico.

● Расходы США на войну с Ираном могут превысить триллион долларов, сообщает The Intercept. Такая сумма складывается в случае перехода операции в затяжную фазу, требующую не только ракетных ударов, но и наземного вмешательства, а также последующей стабилизации региона.

● Спецпредставитель путина призвал Трампа ввести санкции против Европы за отказ помочь с Ираном и снять ограничения с россии.

● Трамп назвал «очень глупой ошибкой» отказ стран НАТО от участия в разблокировке Ормузского пролива.

● Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM): Несколько часов назад американские войска успешно применили несколько боеприпасов с глубоким проникновением весом в 5000 фунтов по укреплённым иранским ракетным объектам вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива. Иранские противокорабельные крылатые ракеты в этих объектах представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

● Україна та Іспанія підписали чотири документи про технічну та фінансову співпрацю. Зокрема, з компанією Sener Aerospace & Defence, яка випускає роботизовані комплекси, стелс-дрони та компоненти до ракет PAC-3 для Patriot.

● Министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль-Хашими в интервью американским СМИ заявила, что Эмираты усиливают сотрудничество с США и Израилем на фоне продолжающихся атак со стороны Ирана.

● Командувач Стратегічного командування США (STRATCOM) генерал Ентоні Коттон заявив про необхідність значного збільшення кількості новітніх стелс-бомбардувальників B-21 Raider. Для реалізації цього плану оборонне відомство вивчає можливість розширення промислової бази, що передбачає запуск додаткових потужностей та обговорення другої лінії збірки.

● У Єврозоні побоюються інфляції через конфлікт на Близькому Сході. З початку ірано-ізраїльського конфлікту ціни на нафту і газ у Європі різко виросли. Є побоювання, що після енергоносіїв можуть подорожчати й інші товари, що призведе до зростання інфляції. Завтра відбудеться засідання Ради Європейського центрального банку, на якому буде обговорюватися подальша грошово-кредитна політика.

● Сенатор Ліндсі Грем: Я не думаю, що це триватиме довго [війна з Іраном]. Ні, ми не збираємося вторгатися в Іран. Немає сенсу. Ми знищимо їхню здатність завдавати нам шкоди, мати ядерну зброю, будувати ракети для ураження Америки і тероризувати регіон. Острів Харг — 90% їхнього доходу від нафти та газу. 100% цих доходів генерується на одному острові. Пане Президенте, візьміть острів Карг. Ця війна [буде] закінчена.

● Трамп: Знаєш, хто це? (Показує на бюст) Черчилль. Це покійний, великий Вінстон Черчилль. А Барак Хусейн Обама не хотів його бюст у цьому кабінеті. Ти знав про це? І Барак Хусейн Обама відправив той бюст назад до Англії. Вони цього не хотіли. А коли я прийшов, мене запитали, чи хочу я його. Я сказав: звісно, хочу. І я поставив його ось тут. Вінстон Черчилль. І, знаєш, на жаль, Кір [Cтармер] — це не Вінстон Черчилль.

● Трамп перейшов до погроз Макрону

Репортер: Президент Макрон сказав, що Франція ніколи не братиме участь в операції в Ормузькій протоці, поки не закінчаться бойові дії. Яка ваша реакція?

Трамп: Ну, він дуже скоро залишить свою посаду.

● Адміністрація президента США Дональда Трампа повинна відновити роботу медіакомпанії "Голос Америки" та поновити на посадах понад тисячу працівників медіа, постановив федеральний суддя Ройс Ламберт

● Іранська розвідка використовує російські студії дитячої анімації як прикриття для торгівлі зброєю та контрабанди вкраденого українського зерна. Студії працювали над відомими мультфільмами, як-от «Джинглики», «Барбоскіни» та «Хлопчик-дельфін».

● Велика Британія та Україна готуються укласти нову оборонну угоду, спрямовану на спільний розвиток технологій штучного інтелекту та виробництво безпілотників.

● У Латвії засудили громадянина Азербайджану, який займався закупівлею та постачанням терміналів супутникового зв’язку Starlink для російських військових.

● Куба готова к войне с Трампом. Президент страны Мигель Диас-Канель написал в соцсети X, что любой внешний агрессор столкнётся с непробиваемым сопротивлением кубинцев.

● рф существенно увеличила военную поддержку Ирана, – WSJ:

● От россии поступает спутниковая разведка и передовые технологии и тактика применения ударных дронов.

● Это улучшает способность Ирана нацеливаться на американские и войска союзников. москва делится с Тегераном улучшенными технологиями БПЛА «Shahed», которые должны улучшить функции навигации, коммуникации и нахождения цели, пишет издание The Wall Street Journal.

● В «Росатоме» заявили об ударе по территории АЭС «Бушер» в Иране.

● Новая система ПВО Patriot развёрнута НАТО на юге Турции, — Министерство обороны страны.

● Финляндия предлагает Трампу сделку по Украине и Ирану. Европа готова разменять охрану нефтяных путей в Персидском заливе на решительную поддержку Киева со стороны Вашингтона.

● "Венгрия уже почти 50 дней находится под нефтяной блокадой со стороны Украины. Причина исключительно политическая - Зеленский хочет сформировать правительство и в Венгрии", - глава венгерского МИД Петер Сийярто.

● Штрак-Циммерманн: «Наше завдання — по-перше, Україна, по-друге, Україна, і по-третє, Україна».

● Тегеран готов выслушать предложения стран-посредников о прекращении войны, если они будут подразумевать компенсацию Ирану ущерба, заявил глава иранского МИД.

● Иранское агентство Fars: на нефтегазовых заводах в городе Аселуйе на юге Ирана прогремели мощные взрывы. Есть попадания по нескольким резервуарам и территориям газовых установок. Мохаммад Меранди: Трамп и Нетаньяху бомбили газовую инфраструктуру Ирана. Будет решительный ответ. Мы готовы к полномасштабной войне.

● SpaceX преодолела рубеж в 10 тыс. спутников Starlink, одновременно находящихся на околоземной орбите. На это компании потребовалось 7 лет. Для вывода на орбиту последних спутников SpaceX использовала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в 14 раз

● Ким Чен Ын и его партия победили на парламентских выборах в Северной Корее с результатом 99.93% (!) при явке почти 100%

● Русал завершил 2025 год с чистым убытком в $455 млн. Годом ранее компания заявляла о росте чистой прибыли в 2,8 раза — до $803 млн. Русал — один из крупнейших производителей алюминия в мире. В 2025 году компания сообщила о снижении производства алюминия, а с января 2026-го приостановила производство кремния на заводе в Иркутске. Главными факторами общего убытка стали укрепление рубля, а также жёсткая денежно-кредитная политика, которая привела к росту расходов по банковским кредитам, облигационным займам и прочим расходам на 71,3% за год, отметили в компании.

● Министр обороны Израиля заявил, что министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб был убит в результате удара в ночь на 18 марта.

● кремль осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью или ликвидацию представителей руководства Ирана, — Песков.

● рф пытается удержать Иран на плаву в борьбе против США и Израиля и затянуть войну, которая выгодна ей в военном и экономическом плане, — The Wall Street Journal

● В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Сайруса Кейвани, которого обвиняли в шпионаже в пользу Израиля, — Mizan

● Остатки на счетах казначейства рф на 17 марта упали до - 4,961 трлн рублей. Последний раз на таком низком уровне они были в апреле 2023 года.

● российский бизнес стал массово переходить на наличные, чтобы спрятаться от повышения налогов.

● Более 60% россиян не могут получить автокредит, так как доход заёмщика должен быть вдвое выше ежемесячного платежа, который в среднем составляет 37 тыс. рублей, следует из данных Росстата. Лишь около 38% граждан соответствуют этим требованиям.

● москвичи выстроились в очередь на установку стационарного телефона, пишет Forbes. С 9-10 марта число заявок на подключение фиксированной связи внутри Садового кольца выросло примерно вдвое. Из-за ажиотажа ждать установки теперь приходится три-четыре недели. Спрос идёт в основном от бизнеса — кафе, рестораны и другие компании, которые раньше обходились мобильными, теперь опасаются, что клиенты не дозвонятся. При этом всё, что сейчас происходит в москве с отключениями, в регионах было ещё с лета: там спрос на проводные телефоны в момент отключений мог вырастать на 30–70%.

● Соловьёв заявил, что протестовать против блокировок могут только «враги и предатели».

● В россии резко подорожала водка — средняя цена за литр достигла 950 рублей, сообщили в Росстате.

● Подросток сядет в тюрьму за реакции в Telegram. В Кузбассе арестовали 17-летнего подростка за платные реакции(звёзды) в Телеграм под постами запрещенной террористической организации. Ему грозит уголовная ответственность за финансирование террористической деятельности с возможным сроком от 8 до 15 лет лишения свободы.

● Курс доллара по 100 рублей является самым правильным, заявили в госдуре. А когда доллар был 75, в Думе заявляли, что вообще этот курс очень хорош для россии.

● путин: очень бы хотелось, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы.

● Мария Захарова заявила, что удары по энергетическим объектам Ирана приводят к загрязнению окружающей среды: «Боеприпасы содержат тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Это загрязняет почву. Это удар по здоровью людей. Тонны обломков разрушенных зданий на территории Ирана станут серьезным экологическим вызовом на десятилетия вперед».

● госдура приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к мигрантам для работы в россии. Их дети будут обязаны по достижении 18 лет выехать из рф или оформить патент в течение 30 дней.

● рф почти втрое увеличила бюджет на блокировки интернета с начала войны в Украине — The Moscow Times

