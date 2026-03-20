Новини одним рядком

● Мільйони айфонів в Україні під загрозою.ㅤ DarkSword атакує iOS 18.4–18.6.2, під ударом 270 млн пристроїв. Один із сайтів, що перенаправляє на шкідливий код, має домен .gov.ua. Це означає, що зловмисники змогли зламати сервер українського уряду. Шпигунске ПЗ витягує паролі, SMS, дзвінки, місцеперебування, дані здоров’я та криптогаманці.

● "росія звикла диктувати свою версію подій в Україні. Буцімто Україна корумпована і є практично неспроможною державою. Але потім світ побачив, що ні, Україна насправді доволі сильна держава" - Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова

● Угорщина заборонила в’їзд до країни та Шенгенської зони командиру 413 полку СБС Євгену Карасю, генерал-лейтенанту Омельченку та політтехнологу Борису Тизенгаузену, повідомляє 24.hu. Таке рішення ухвалили через нібито «погрози» Угорщині, Орбану та його родині.

● Орбан: Я ніколи не підтримаю жодного рішення на користь України, поки угорці не отримають нафту.

● Ціни на нафту та газ у світі зросли на 5% після обстрілів в Ірані, Катарі та Саудівській Аравії.ㅤ У Європі — різкий стрибок до +30%.

● Цены на бензин в США взлетели до максимума с 2023 года на фоне конфликта с Ираном, пишут СМИ. В центральных районах Нью-Йорка стоимость топлива уже вплотную приблизилась к отметке в $5–6 за галлон.

● Президент США Дональд Трамп после скачка цен на нефть Brent до $118 призвал прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока.

● Трамп: Израиль, разгневанный событиями на Ближнем Востоке, жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Пострадала лишь относительно небольшая часть месторождения. Соединенные Штаты ничего не знали об этой атаке, и Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет. К сожалению, Иран не знал об этом, как и о каких-либо важных фактах, касающихся атаки на Южный Парс, и неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского объекта по производству сжиженного природного газа. Израиль больше не будет совершать атак на это чрезвычайно важное и ценное месторождение Южный Парс, если только Иран не решит опрометчиво атаковать совершенно безобидного человека, в данном случае, Катар. В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи Израиля, масштабно взорвут все газовое месторождение Южный Парс.

● Спикер иранского парламента Галибаф: Согласно заявлениям израильских и американских военных чиновников, на данный момент уничтожено 320% иранских ракетных установок. Однако Иран продолжает запускать ракеты с высокой интенсивностью. Теперь противник стремится уничтожить до 500% из них! Уникальное достижение для американских военных

● Барак Равид: Вопреки словам Трампа, высокопоставленные израильские и американские чиновники заявили, что США заранее знали об израильской атаке и даже одобрили её, пытаясь оказать давление на Иран.

● Трамп поддержал удар Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс, расценив его как предупреждение в отношении Ормузского пролива. Однако, по словам американских чиновников, теперь он выступает против дальнейших атак на иранские энергетические объекты — если только Иран не начнет эскалацию. - WSJ

● В связи с эскалацией войны с Ираном США рассматривают возможность отправки тысяч дополнительных военнослужащих, включая обеспечение безопасности Ормузского пролива или даже проведение ограниченных операций внутри Ирана, таких как операция на острове Харг или на ядерных объектах. - Reuters.

● В иранских чатах пишут что военные корабли которые вчера уничтожил Израиль в порту Анзали, на севере Ирана, вернулись из россии с грузом шахедов или комплектующих для шахедов.

● Кувейтская нефтяная корпорация KPC сообщает о пожарах на двух из трех нефтеперерабатывающих заводов страны — на заводе "Мина аль-Ахмади" мощностью 346K барр. в сутки и на заводе "Мина Абдулла" мощностью 454K барр. в сутки — после ударов беспилотников в ранние часы четверга.

● Пентагон хочет получить от Конгресса более 200 миллиардов долларов на финансирование войны с Ираном, что значительно превышает текущие расходы. Первоначальные затраты уже высоки, превысив 11 миллиардов долларов только за первую неделю. Эти деньги в основном пойдут на замену оружия и наращивание производства после интенсивного использования в ходе ударов. Даже внутри администрации есть сомнения: «не считают, что запрос Пентагона имеет реальные шансы на одобрение в Конгрессе».

● Из-за атак на порт Янбу в Саудовской Аравии была

● приостановлена погрузка нефти на его территории, сообщает Reuters. Решение было принято спустя несколько часов после того, как Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что системы ПВО перехватили баллистическую ракету, запущенную в сторону порта. Речь идёт о единственной точке экспорта нефти Саудовской Аравии, расположенной на побережье Красного моря на западе страны и являющейся стратегическим узлом мировой энергетики. Янбу на этой неделе вышел на мощность экспорта 4,15 млн.барр нефти в сутки.

● Катар эвакуирует сотрудников с комплекса Ras Laffan, одного из крупнейших мировых центров по переработке и экспорту сжиженного газа, сообщает Reuters.

● С августа 2023 по декабрь 2025 года Северная Корея поставила рф вооружение и направила войска на общую сумму от $7,67 млрд до $14,4 млрд — Bloomberg.

● Китай продовжує скуповувати золото вже 16 місяців поспіль.ㅤ Станом на зараз його резерви досягли рекордних 2309 тонн, що еквівалентно приблизно $371 млрд, згідно з даними Всесвітньої ради золота.

● США разрешили ограниченное коммерческое использование аэротакси. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запускает программу, которая может приблизить начало коммерческой эксплуатации летающих такси. Для этого отобрано восемь проектов, которые сформируют крупнейшую в мире испытательную сеть для eVTOL. Тесты начнутся уже этим летом — аэротакси опробуют и в небе над Нью-Йорком, и на грузовых маршрутах в разных штатах. Полученные данные станут основой для регулирования отрасли в будущем.

● Пентагон возобновил программу разработки рельсотрона и провел стрельбы. Военно-морские силы США возобновили испытания прототипа электромагнитной рельсовой пушки на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Трехдневная кампания была проведена впервые после официального закрытия программы в 2021 году. Данные, собранные в ходе стрельб, будут направлены для дальнейшего изучения в Объединенное управление Пентагона по переходу к гиперзвуку.

● Іспанія готується до евакуації та передислокації своїх військовослужбовців, які перебувають в Іраку. В Іраку перебувають 300 іспанських військовослужбовців, розгорнутих у рамках двох операцій.

● Україна виділила 5 мільйонів доларів на розробку НІКА, передової гіперзвукової крилатої ракетної системи. НІКА, оснащена комбінованим двигуном на водневому паливі, призначена для маневрування на висотах 20–50 км та розвитку швидкості до 8680 км/год.

● Над военной базой «Форт Лесли Макнейр» в Вашингтоне, где расположены дома госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, летали неизвестные беспилотники.

● «Я сказав Трампу, що Європа буде за столом перемовин щодо гарантій безпеки для України», — Мерц. Мерц назвав «неприйнятним», що США та росія вирішуватимуть майбутнє України «над головами українців і європейців».

● Ведущая: «Разве вы не считаете, что путин - агрессор? Он решил пересечь границу, он совершает военные преступления. Разве нет морального долга поддерживать украинцев как жертв в этом конкретном конфликте?»

● Виктор Орбан: «Нет, я так не думаю».

● Сенатор Кінг: Що ви можете повідомити нам про російський обмін розвідданими з Іраном?

● Директор Національної розвідки Тулсі Габбард: Сенаторе, якщо відбувається такий обмін інформацією це була б відповідь, яка була б доречною для закритого засідання.

● Сенатор Кінг: Ну, про це писали в ЗМІ. Це ж відкриті джерела. Чи це відбувається?

● Тулсі Габбард: За даними Міністерства війни будь-яка підтримка, яку Іран може отримувати, не впливає на їхні оперативні можливості.

● Сенатор Кінг: Гаразд. Це, мабуть, щось дуже схоже на "так", я думаю.

● Остатки на казначейских счетах продолжают падать. На 18 марта они опустились до 4,756 трлн.руб. Это на 1,259 трлн ниже чем на 18 марта прошлого года.

● Власти ограничат работу иностранных смартфонов в российских сетях 5G. Иностранные телефоны перестанут работать в российских сетях 5G с 2032 года из-за требований Минцифры, пишут СМИ. Операторам 5G придётся использовать отечественный алгоритм шифрования NEA 7 для подключения смартфонов к базовым станциям. Но его не поддерживают зарубежные производители.

● В россии на 30% рухнули продажи компьютеров из-за роста цен.

● Правительство предложило ввести госрегулирование искусственного интеллекта и «суверенную» модель ИИ.

● У Роскомнадзора начали заканчиваться мощности для ограничения ресурсов в интернете после блокировки Telegram.

● В феврале 2026 количество договоров долевого участия по покупке первичного жилья в москве составило 3 790, что на 51,3% меньше прошлогоднего уровня, — Росреестр.

● За 2 дня ррссияне вынесли из банков 83 млрд.руб, это 1 млрд.долларов в эквиваленте. С начала года отток налички из банков уже 107 млрд.руб.

● Сегодня по всему центру москвы были выставлены фургоны ФСО (без номеров, либо с номерами ЕКХ), предназначенные для ведения Радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Некоторые элементы системы РЭБ выносятся прямо на улицу. - ВЧК ОГПУ

● Ущерб от массового убоя скота в Сибири превысил 1,5 млрд рублей. Ещё около 368 млн рублей — непокрытые потери фермеров и личных хозяйств. Под карантин и ликвидацию уже попали более 90 тысяч животных. По словам чиновников, карантин введён из-за бешенства и пастереллёза, а очаги инфекций фиксируют уже по всей стране.

● Войска России могут вторгаться в любые страны по решению президента для защиты россиян — соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Это может быть возможно в случае арестов или преследования граждан по решениям иностранных и международных судов.

Джерело: facebook.com/annopolsky

