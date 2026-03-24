Новини одним рядком

● ВСУ опровергли новости о продвижении оккупантов в Волчанске и Синьковке

● Швеция передала Украине ещё 50 БМП Pbv-302, общая численность данных БМП на вооружении Украины достигла 250 ед.

● До 5100 грн штрафу платитимуть батьки, якщо їхні діти прогулюють школу: тепер ми будемо жорсткіше ставитися до цього, — міністр освіти Оксен Лісовий.

● Американські союзнички шантажують Європу: США попереджають ЄС про необхідність ухвалити торговельну угоду, інакше ризикують втратити «сприятливий» доступ до СПГ, — FT. Адміністрація Трампа натякає, що без підписання угоди європейські компанії можуть втратити пріоритетність поставок або зіткнутися з вищими митами. Це відбувається на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, який заблокував поставки з Катару через Ормузьку протоку.

● ЕС отстранил Венгрию от внутренних переговоров и секретной информации из-за опасений утечек в россию

● Німеччина пропонує Японії нову військову угоду, яка дозволить військовим обох країн простіше діяти на території одна одної, — Bild. Подібні угоди дозволяють партнерам швидше розгортати війська для навчань, операцій або спільних місій завдяки спрощенню юридичних і адміністративних процедур. Японія вже підписала такі домовленості з Великою Британією та Австралією.

● США намерены восстановить отношения с россией и открыть новую главу на следующие 75 лет, заявил бывший советник Трампа Джордж Пападопулос. По его словам, американские компании могут начать инвестировать в российские нефтегазовые проекты.

● Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что сейчас гражданам Ирана ещё не время выходить на протесты. По его словам, как ранее отметил президент Трамп, в определённый момент появится чёткий сигнал, когда это нужно будет сделать.

● По данным The Washington Post: США быстро перебрасывают около 4500 морских пехотинцев и моряков, при поддержке истребителей F-35 Lightning II, вертолётов и десантных сил. Дополнительные силы уже направляются к открытию Ормузского пролива.

● США предупредили союзников о готовности захватить ключевой для нефтяного экспорта Ирана остров.

● ЦАХАЛ сообщает военным журналистам: «Начальник Генштаба одобрил удары на протяжении всей ночи во всех зонах боевых действий»

● Американские войска, участвующие в конфликте с Ираном, испытывают всё большее беспокойство, ссылаясь на стресс, опасения по поводу безопасности и неясность целей. Некоторые отмечают отсутствие планирования, а один из чиновников предупредил, что наземная операция станет «абсолютной катастрофой». Многие военнослужащие ставят под сомнение цель войны, некоторые говорят: «Мы не хотим умирать за Израиль — мы не хотим быть политическими пешками». - HuffPost

● Иран решил ограничить свои атаки на Саудовскую Аравию и Катар из-за опасений, что продолжение ударов может спровоцировать прямой военный ответ со стороны Саудовской Аравии. Однако удары по Кувейту, Бахрейну и Объединенным Арабским Эмиратам «будут продолжаться в обычном режиме», сообщили два источника изданию The Jerusalem Post.

● Источники в ХАМАС сообщили саудовской газете «Ашарк аль-Авсат»: «Катар в последние дни предпринял шаги против нескольких видных деятелей организации из-за их поддержки иранских атак».

● Нетаньяху: “Я хочу поблагодарить своего друга Виктора Орбана. Он был как скала. Виктор Орбан олицетворяет стабильность, безопасность и защиту”.

● Согласно западным источникам, Катар пытается добиться прекращения войны с Ираном. Если это не удастся, источники утверждают, что он может попытаться подкупить Иран, чтобы избежать нападения, предположительно предлагая $6 миллиардов, связанным с фондами КСИР. Катар официально отрицает это, называя сообщения ложными и попыткой посеять раздор с Соединенными Штатами.

● Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бин Заид, комментируя ситуацию вокруг Ирана, заявил, что его страна не поддастся давлению. «Террористы никогда не смогут нас шантажировать», — подчеркнул он.

● Премьер-министр Ливана Наваф Салам в интервью саудовским СМИ: "Офицеры КСИР находятся в Ливане нелегально по поддельным паспортам".

● Нидерланды первыми в НАТО развернули беспилотники во всех боевых подразделениях.

● Министерство иностранных дел Китая о войне в Иране: Конфликт на Ближнем Востоке распространяется и выходит из-под контроля. Если конфликт перерастет в неизбирательные атаки в регионе, регион будет погружен в хаос. Сила приведет только к порочному кругу. Китай решительно призывает стороны конфликта немедленно прекратить военные операции, вернуться к диалогу и переговорам и не продолжать войну, которая не должна была произойти.

● Іранські ракети можуть долетіти до Лондона, Берліна та Парижа, — The Times. Видання з посиланням на джерела пише, що дві ракети, запущені Іраном по британській військовій базі у Дієго-Гарсія, стали попереджувальним сигналом для Європи. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що балістична ракета змогла подолати близько 4 000 км.

● Ізраїль збив іранську балістичну ракету за межами атмосфери за допомогою ПРО Arrow 3.

● Ізраїльське військове керівництво наказало армії негайно знищити всі мости через річку Літані та прискорити знесення будинків у прикордонних селищах на півдні Лівану.

● Словацька компанія Koval Systems офіційно розгорнула серійне виробництво нових самохідних артилерійських установок Eva.

● Остатки на счетах казначейства рф обвалились до трехлетнего минимума. На 20 марта остатки составили - 4,441 трлн руб, это на 1,1 трлн меньше чем на аналогичную дату прошлого года.

● ЦБ рф активно распродает золото. Регулятор уже сократил запасы до минимума за четыре года — 74,3 млн тройских унций. ЦБ распродает металл второй месяц подряд: в январе объем снизился на 300 тыс. унций, в феврале — еще на 200 тыс.

● Губернатор Белгорода Гладков попросил убрать военную технику на 15 км от обычных россиян. По его словам, такая близость к социальным объектам провоцирует удары беспилотников. Он также призвал белгородцев и гостей города не одеваться в камуфляжную форму для безопасности.

● Аналитический центр ВЦИОМ зафиксировал у россиян рост тревог, связанных переходом на отечественные мессенджеры.

● Сильнее всего страхи выросли у россиян в возрасте 26–34 лет: в феврале 2026 года индекс цифровых страхов в данной группе поднялся с 22 до 30 пунктов (+8 п.), говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ. Одним из возможных триггеров мог быть постепенный переход в MAX, к которому был предъявлены претензии с точки зрения безопасности. Это происходило на фоне блокировки иностранных мессенджеров, которые стали привычными для россиян. — Объясняют авторы исследования.

● Сегодня ночью беспилотники атаковали нефтеналивной порт Приморска в Ленинградской области, который является крупнейшим российским нефтеналивным портом на Балтике. Под удар попали резервуары с топливом и терминал перевалки светлых нефтепродуктов, в результате чего вспыхнул пожар. Спутники NASA зафиксировали масштабные пожары на территории порта.

● Число выданных российских паспортов иностранцам рухнуло четвертый год подряд.

● Стоимость медицинских услуг подскочила на 15-25% за год.

● «Роскосмос» подтвердил информацию о неполадках при полете российского космического корабля «Прогресс МС-33», -«Коммерсант». Ранее NASA сообщала, что после запуска одна из двух антенн системы автоматической стыковки аппарата с Международной космической станцией (МКС) не работает.

● Роскомнадзор снизил интенсивность блокировки Telegram до 55%.

● Портрет путина включён в райдер Шамана. Певец ртом требует, чтобы его заранее готовили в гримёрке перед концертами, но зачем он ему нужен, не объясняет.

● Гиттлер окончательно победил Зелинского на выборах во Франции. Он стал мэром коммуны Арси-сюр-Об. На втором месте оказалась Анни Сука, а на третьем — Антуан Рено-Зелински.

● путин поставил задачу вернуть экономику на траекторию устойчивого роста. Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда, — заявил он на совещании по экономическим вопросам. Ага-ага...

● Общественные туалеты в москве пытаются внести в «белые списки». Из-за проблем с интернетом в них не проходит оплата, и люди не могут нормально поср@#$.

● В Питере теперь бесплатный проезд. «Белые списки» отключают терминалы оплаты в общественном транспорте.

