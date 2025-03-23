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Новини одним рядком

Новини одним рядком

● Україна та рф братимуть участь у переговорах за посередництва США, але прямих перемовин не буде, - The Washington Post. Зустріч американської та української делегацій запланована на завтра, 23 березня, а з росіянами американці зустрінуться наступного дня.

● США за день продали 1000 «золотих віз», які надають іноземцям право на проживання в країні. Вартість кожної такої візи становить 5 мільйонів доларів. Загалом це поповнило бюджет США на 5 мільярдів доларів.

● Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро, — Міненерго.

● Україна отримає від Естонії військову допомогу на 100 мільйонів євро

● Чехия рассматривает возможность отправки своих миротворцев в Украину, – Президент Чехии.

● Литва готова відправити війська в Україну у межах потенційної міжнародної миротворчої місії після припинення вогню.

● Франция и Великобритания отказались от идеи ввода войск в Украину и теперь выступают за альтернативу - миротворческую миссию под руководством ООН, — The Telegraph. По сообщениям, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность создания миротворческой миссии ООН в Украине. Эту идею он поднял вчера на саммите Европейского совета.

● Федеральный судья Эллен Холландер заблокировала Илону Маску и DOGE доступ к конфиденциальной личной информации американцев в Управлении социального обеспечения.

Новини одним рядком

● Правительство США отменило денежное вознаграждение, которое предлагалось за информацию о трех лидерах Талибана в Афганистане: Сираджуддин Хаккани - 10 миллионов долларов, Абдул Азиз Хаккани - 5 миллионов долларов, Яхья Хаккани -5 миллионов долларов.

● Туск прямо говорит, что его уже задолбали бесконечные саммиты в рамках ЕС за последние дни без принятых решений и действий по Украине.

● Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи на €3 млрд. Средства предназначены для закупки боеприпасов, беспилотников, бронетехники и систем ПВО. Это решение откладывалось несколько месяцев из-за разногласий.

● Пентагон рассматривает возможность прекращения запланированного расширения сил США в Японии (USFJ), — CNN. Такой шаг позволит сэкономить около 1,1 миллиарда долларов на расходах, связанных с модернизацией персонала и системы управления.

● Рубіо заявив, що Трамп «вживе заходів» проти Ірану, якщо ядерна дипломатія зазнає невдачі.

● ФБР сократило штат сотрудников своего управления по борьбе с внутренним терроризмом и ликвидировало инструмент, используемый для отслеживания соответствующих расследований.

● Нидерланды намерены увеличить численность армии с 74 тысяч до 200 тысяч — телерадиокомпания NOS.

● Принц Вільям надіслав сигнал із танка біля російського кордону. Він прибув до Естонії, щоб підтримати британські війська у світлі загрози з боку росії. "Якщо королівські візити мають на меті надіслати якийсь сигнал, то... фото в танку біля російського кордону, має бути цілком однозначним", - пише BBC

Новини одним рядком

● ФРГ конфисковала танкер Eventin с почти 100 тыс. тонн нефти на борту, сообщает Der Spiegel. Стоимость груза оценивается примерно в €40 млн. В конце февраля Eventin был включен в санкционный список ЕС как часть теневого флота рф.

● НАТО планирует увеличить запасы вооружений у европейских союзников на 30%. Причиной усиления вооружения НАТО является угроза со стороны россии, а также стремление президента США Дональда Трампа переложить больше оборонительного бремени из США на остальную часть Альянса.

● В Европе начали готовить план по замене США в НАТО в течение 5-10 лет.

● Евросоюз нашёл, как обойти вето Венгрии в ключевых решениях по Украине, которые должны быть приняты единогласно 27 странам объединения. Оставшиеся 26 стран согласовали план действий по помощи Украине, а затем текст приложили к остальным резолюциям, одобренным единогласно. Орбану «дали много шансов, но он отверг протянутую руку. Безопасность Европы — слишком серьезный вопрос, чтобы вступать в переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе, чем все остальные».

● США разрешили Турции, Венгрии и Словакии платить за российский газ, несмотря на санкции.

● Самый богатый человек в Индии за год заработал почти $1 млрд на продажах российской нефти США, следует из отчёта аналитического центра CREA. Компания Мукеша Амбани (состояние $95 млрд) Reliance Industries заработала 724 млн евро на экспорте в США топлива, купленного по долгосрочному контракту с «Роснефтью». По условиям сделки, российская компания будет отгружать до 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около половины всех морских поставок «Роснефти» из российских портов. Контракт стоил $12–13 млрд, его заключили на десять лет.

● США частично свернули контроль за исполнением санкций против россии.

● США и Израиль начнут выпускать ударные водородные БПЛА — с дальностью 290 км. Калифорнийская компания Mach Industries и израильский производитель Heven Drones объявили о партнерстве по созданию водородных беспилотников для армии США. Главной разработкой станет дрон H2D250, способный атаковать цели на расстоянии до 290 км с боеголовкой весом до 10 кг. Цель партнерства — противодействие растущему доминированию Китая на рынке ударных беспилотников.

Новини одним рядком

● Казахстан готов отказаться от строительства АЭС с участием Росатома, чтобы избежать экономических и политических рисков.

● В Германии проголосовали за изменения Конституции, что позволит стране инвестировать в оборону триллион евро. Инициатором реформ стал Фридрих Мерц. "Это война против Европы, а не война против территориальной целостности Украины", – заявил он.

● Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая, глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлем провели трехсторонние переговоры в Токио в субботу, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и подготовка потенциального саммита лидеров, поскольку страны сталкиваются с экономическими потрясениями и растущей глобальной политической напряженностью из-за действий Дональда Трампа.

● Администрация Трампа аннулирует временный правовой статус у более чем 532 000 мигрантов, которые въехали в США на законных основаниях в рамках программы президентства Байдена, требуя от них покинуть страну или они будут подвергнуты депортации, начиная с конца апреля.

● Трамп отозвал допуск к секретной информации бывшего президента Джо Байдена, Камалы Харрис, Энтони Блинкена, Джейка Салливана и Хиллари Клинтон.

● Китай може відправити миротворців в Україну, такий варіант Пекін обговорює з ЄС, — Welt am Sonntag

● "Блакитні шоломи" ООН не підходять для забезпечення припинення вогню в Україні. Якщо росія порушить перемир'я, потрібно буде давати відсіч, — колишній командувач силами НАТО в Європі Веслі Кларк в етері "КИЇВ24".

● Трамп рассматривает возможность возобновления продажи истребителей F-35 Турции при условии, что Анкара выведет из строя российские С-400. Также обсуждается возможная отмена санкций CAATSA, введенных против Турции.

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● Потерявшая активы в Германии вскоре после начала войны с Украиной, «Роснефть» может быть вынуждена избавиться от последнего крупного предприятия за рубежом. Как сообщает The Economic Times, крупнейшая нефтяная компания россии рассматривает возможность продажи доли в индийской Nayara Energy, которую приобрела в 2017 году за $12,9 млрд.

● Роснефть второй год подряд получила более триллиона рублей прибыли, несмотря на санкции.

● Переписку россиян в интернете будут хранить три года для силовиков.

● Почти половина российских компаний приготовились сократить штат в 2025 году.

● В россии возник дефицит лекарств от аутоиммунных заболеваний.

● МИД россии превратил свою официальную страницу в Facebook* в пацанский цитатник.

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● В Рязани на площади Победы у Вечного огня рано утром обнаружили сгоревший труп человека — мужчина 40-45 лет.

● Арестованные Москвы и Подмосковья теперь могут заказывать красную икру в СИЗО. Банка весом 250 грамм стоит 3600 рублей — ФСИН

● россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter, соответствующий законопроект госдура планирует принять 25 марта.

● В россии закончились ягоды для производства настоек — крупные алкогольные компании готовятся сократить ассортимент из-за дефицита сырья и роста цен на 30–40%. Сейчас страна обеспечивает только 20% потребностей, остальное приходится импортировать.

● Коронавирус — ВСЁ. Оперштаб по борьбе с коронавирусом больше не будет публиковать сводки. В отчётах больше нет никакой необходимости, так как ситуация с вирусом стабилизировалась. COVID-19 стал сезонным заболеванием, заявили в штабе.

● Усатый прессек: Бедрос Киркоров — «ветеран войны», который «прошел всю войну». Умерший отец Киркорова родился в 1932-м году в Болгарии и рос там же.

● В больницах Донецка срочно освобождают места, пациентов выписывают досрочно. Места освобождают не только в хирургических и травматологических отделениях, но повсюду, включая даже детские. Оккупанты готовятся к новой волне тяжелых раненых с фронта, сообщают активисты движения «Желтая Лента».

● Из-за невыплаты зарплат в оккупированном Крыму строители из Средней Азии не могут вернуться домой. Особенно пострадали рабочие из Средней Азии, которые уже более трех месяцев без оплаты. Они фактически стали заложниками оккупационных администраций и не могут уехать.

● В рф отказываются возвращать Украине либо передавать под контроль США оккупированную Запорожскую АЭС.

● С начала года российская авиация "потеряла" над территорией рф более 30 ракет и авиабомб — Astra.

● «Русские дома» добрались до Бразилии и Мадагаскара

● В Ивановской области похищают неблагополучных мужчин и отправляют их на войну. С осени там пропало несколько человек, и все они потом нашлись в одной и той же воинской части в Ленинградской области.

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Новости портала «Весь Харьков»

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