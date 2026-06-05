Новини одним рядком

Художник Нікіта Тітов

● Вашингтон работает над новыми санкциями против россии, заявил Рубио. США также готовят для Украины $400 млн военной помощи, которые месяцами удерживал Пентагон, добавил он.

● У ЄС пропонують включити в новий санкційний пакет чотири китайські компанії, які допомагають росії у війні проти України — Politico. Ці компанії допомагають роботі "тіньового флоту" рф, постачають хімічні речовини для російських військових потреб, а також компоненти, що використовуються для виробництва ударних безпілотників. Очікується, що санкції можуть затвердити під час зустрічі міністрів закордонних справ держав ЄС наступного тижня.

● Рютте: Коли йдеться про вторгнення дронів у повітряний простір НАТО, не забуваймо, з чого все почалося. Це почалося з необдуманної війни агресії росії проти України. Саме це стоїть за цим. Усі в НАТО це усвідомлюють, ми знаємо, що Україна зробить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки.

● Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной готовят план мирных переговоров с россией, чтобы не допустить затягивания конфликта ещё на одну зиму, пишет Bloomberg. По данным издания, в ближайшие дни Стармер обсудит этот вопрос с Мерцем и Макроном.

● Реп. Кітінг до Рубіо: «Я впевнений, ви знаєте, що Україна, країна, яка на той час мала третій за величиною ядерний арсенал, мирно передала свою ядерну зброю у зв'язку з Будапештською меморандумом. І в обмін на зобов'язання США захищати Україну, якщо вона коли-небудь опиниться під загрозою. США дали своє слово Україні, що захищатимуть її. І я вважаю це дивовижним. У ваших вступних зауваженнях, коли ви водили нас по всьому світу та згадували 15 різних інцидентів, де ви втрутилися — 15, топ-15 — ви жодного разу не згадали Україну, коли розставляли пріоритети досягнень, які там є.»

● За 4 года украинки родили в Польше 55 тысяч детей — на матерей-иностранок в стране приходится уже более 7% родов. Если в 2015 г. из 369 тысяч родившихся в Польше детей лишь 1,736 появились на свет у матерей-иностранок, то в 2025 г. речь шла уже о 17,262 из 238 тысяч новорожденных. То есть доля таких детей выросла с 0.47% до 7.24% соответственно. За указанный 11-летний период из 3,671,128 младенцев 79,162 имели матерей родом не из Польши. Из них лишь 10 тысяч из Азии и 2,854 родом не из Евразии. Основной вклад в описанный прирост предсказуемо сделали украинки и белоруски. В 2015 г. первые родили 704 ребёнка, вторые ровно 100. У выходцев из Беларуси ощутимый рост начался с 2021 г. после протестов 2020 г., у украинцев ожидаемо с 2022 г. У первых рост с 357 в год до 1000-1100 (х3), у вторых с 4-5 тысяч до 13-15 тысяч (также в 3 раза). За 11 прошедших лет украинки родили 79,162 ребёнка в Польше, в том числе 55,188 с 2022 г. Абсорбирование украинцев и белорусов приносит Польше очевидный демографический дивиденд. Также стоит признать, что пока что жёсткая миграционная политика удерживает долю детей от не европейцев на уровнях стат погрешности в менее 1%.

● Для захисту держави Україна потребує своїх громадян. Починаючи з березня наступного року, Європейський Союз припинить надавати статус біженців українським чоловікам віком 23–60 років, — МЗС Австрії.ㅤ

● Норвегія готова допомогти Україні з ППО, — Зеленський. Голова держави зробив таку заяву за підсумками розмови з норвезьким прем'єром.

● «Конфликт в Украине не имеет военного решения», заявил госсекретарь США Рубио. «Его можно разрешить только дипломатическим путём», добавил он.

● «Украина настолько успешна, что путин может провести парад 9 мая только после официального разрешения Зеленского», заявил генсек НАТО Рютте.

● Государственный секретарь США Марко Рубио: Мы не являемся беспристрастными посредниками в той войне. Мы не поставляем оружие россии. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины. Мы вводим санкции только против россии. Таким образом, мы явно заняли сторону. Кстати, мы продолжаем продавать оружие Украине по программе PURL, не препятствуя этому из-за того, что происходит на Ближнем Востоке или где-либо еще.

● Премьер-министр Венгрии Мадьяр заявил, что страна могла бы стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, гарантии безопасности для Киева могут быть обеспечены только при участии международного сообщества.

● Українська компанія Fire Point вперше випробувала зенітну ракету FP-7.X, яка стане основою для проєкту протиракетної оборони FREYJA. Під час випробувань виконали повністю керований маневрений політ ракети.

● «Иран уже согласился, что у них не будет ядерного оружия», — заявил Дональд Трамп в интервью колумнистке New York Post Миранде Девайн. Президент США также сказал, что «аятолла Ирана участвует в переговорах», и что в какой-то момент они могут встретиться.

● Репортер: Ваша тактика, де ви кажете одне, а потім змінюєте це, укладаєте мирну угоду, а потім порушуєте перемир'я чи щось таке. Це все для того, щоб тримати іранців у напрузі. Ви ніби посилаєте їм сигнал?

Трамп: Ні, я просто той, ким я є. Все змінюється. Тобто, я міг би піти звідси, дати вам відповідь, а за 20 хвилин зайти в Овальний кабінет і сказати: "Як справи?", і зрозумію, що моя відповідь тепер неправильна, розумієте? Я міг би повернутися і сказати: "Мірандо, зроби мені послугу, давай змінимо стару відповідь, тому що вона неправильна".

Репортер: Це частина мистецтва укладання угод?

Трамп: Ні. Все змінюється, знаєте. Факти змінюються, і деякі речі швидко змінюється.

● Репортер: У вас була телефонна розмова з Бібі Нетаньягу, прем'єр-міністром Ізраїлю, під час якої ви на нього кричали? Ви сказали: "Ти що, здурів, блін? Що ти, чорт забирай, коїш? Я ж допоміг тобі не сісти в тюрму". Це правда? Ви справді так з ним розмовляли?

Трамп: Та це було. Я б не сказав, що кричав, я був трохи обурений його постійною ворожнечею з Ліваном, розумієте? У якийсь момент я сказав: "Бібі, треба це припинити, треба це припинити". Але у нас дуже хороші стосунки. Ми добре працювали разом. Він завжди каже, ми б ніколи цього не зробили, але всі знають, що ми б ніколи цього не зробили без США. Я дуже добре з ним працював, мені дуже подобається Бібі, і я дуже добре з ним працював. Я президент воєнного часу, він прем'єр-міністр воєнного часу, дуже важлива частина світу. І я думаю, що ми впоралися, знаєте, дуже добре.

● Казахстанский МИД заявляет, что страна готова принять запасы высокообогащённого урана у Ирана, если все стороны придут к соглашению.

● Правительство Ирака одобрило план наращивания нефтяного экспорта через нефтепровод Киркук-Джейхан на международные рынки Средиземноморья. При этом иракские месторождения в Персидском заливе отрезаны от экспортных путей, поскольку нефтепровод Басра-Киркук все еще находится на стадии планирования, а Ормузский пролив блокирован Ираном.

● Молдова готовится отменить безвиз для россиян ради сближения с ЕС. Власти страны хотят расторгнуть договор о дружбе с рф от 2001 года. Ранее Молдова уже начала процедуру выхода из СНГ.

● Израиль и Ливан достигли соглашения о перемирии. Стороны обсудили и осудили, пилотные зоны, откуда уходит израильская армия и приходит ливанская, не имеем друг к другу враждебных намерений, Хезболла выводит свои формирования с территорий к югу от реки Литани, армия Ливана получит исключительный контроль над территорией без присутствия негосударственных вооруженных структур.

● Конгресс США вынес на голосование законопроект о 500% пошлинах на российские товары.

● Реп. Кітінг до Рубіо: «Тепер про Іран. Адміністрація Трампа видала загальну ліцензію росії, надаючи мільярди в прибутках від нафти щомісяця — кілька мільярдів щомісяця — — що живить воєнну машину путіна. Ви не згадали про це у своїх вступних зауваженнях. росія веде війну агресії проти України, а ми видали їм нашу ліцензійну угоду. І ми робимо це з Україною, країною, яка допомагає нам в Ірані, тоді як ми допомагаємо росії фінансувати її воєнну машину — країну, яка підтримує Іран проти нас і ставить під загрозу наших військовослужбовців».

● Франция готовится конфисковать нефтяной танкер Tagor, задержанный ВМС страны в Атлантическом океане. При этом капитану, гражданину россии, грозит один год тюремного заключения и штраф в размере €150 тыс.

● Госсекретарь США Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМЭФ. Он отметил, что ему известно о проведении форума в россии, но он не считает, что США направили туда высокопоставленную делегацию.

● Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» вернулись к прежним объёмам. В мае они восстановились до нормального уровня 165 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters.

● Сразу 11 европейских стран хотят ужесточить въезд для россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона, пишет Politico. Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия призвали Еврокомиссию ужесточить визовую политику ЕС в отношении россии из-за роста числа выданных виз: в 2025 году шенген получили 623 тысячи россиян против 565 тысяч в 2024 году. Больше всего виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания.

● По данным Министерства войны США, впервые в истории количество потерь погибшими русских военных превышает количество раненых. – Рубио.

● Следком Армении проводит обыски по более чем 50 адресам по делу об отмывании денег. Обыск проводится в рамках уголовного производства об отмывании денег и материальном вознаграждении множества людей, пишут армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

● Пока Трамп ведет «мирные переговоры» с Ираном, экспорт нефти из США достиг исторического рекорда. Кто сказал, что Трампу нужно срочно прекращать ближневосточный конфликт? Судя по нефтегазовым графикам, срочности никакой нет, да и «нужность» под вопросом. По данным Kpler, экспорт нефти из США в прошлом месяце превысил предыдущий рекорд, установленный в апреле (5,2 млн б\с) и достиг рекордного уровня в 5,6 млн б\с. В мае Азия закупила 2,45 млн баррелей в сутки, сохранив за собой позицию крупнейшего покупателя второй месяц подряд. Европа заняла второе место с показателем в 2,4 млн баррелей в сутки. Цены на американскую нефть в мае, предназначенную для Средиземного и Черного морей, также достигли рекордного уровня, при этом Болгария, Хорватия, Турция и Греция стали редкими трансатлантическими покупателями.

● Сьогодні ввечері може статися агресія росії проти Європи, — заявив Командувач збройних сил Латвії Каспарс Пуданс.

● ВВП Кубы с 2021 по 2025 год снизился в целом на 15%. По прогнозу Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, опубликованному недавно, предполагаемое снижение ВВП Кубы в 2026 году составит 6,5%.

● Объём мировой торговли азотными удобрениями рухнул вдвое из-за войны в Иране.

● Іспанія придбає у Сполучених Штатів п’ять штурмовиків AV-8B Harrier II, які раніше перебували на озброєнні Корпусу морської піхоти США.

● Індія офіційно направила Франції лист-запит щодо придбання 114 додаткових винищувачів Rafale.

● Первый истребитель Eurofighter, произведенный в рамках программы Halcon I ВВС Испании, выкачен из ангара на заводе Airbus под Мадридом. Всего в рамках программ Halcon I и II будет закуплено 45 самолетов.

● Корпус морської піхоти США офіційно завершив експлуатацію літаків AV-8B Harrier.

● Норвегия получила 55 военных грузовиков от «Рейнметалл». Управление военных закупок Норвегии (Forsvarsmateriell) передало ВС Норвегии 55 новых грузовиков от немецкого производителя Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). Поставка включает 25 машин с крюковым погрузчиком, 6 с задним подъёмником, 6 кранов и 18 самосвальных вариантов. Техника заменит старые грузовики «Скания» (Scania), поставленные в период с 1986 по 1997 год. До конца текущего года ожидаются дополнительные поставки: 28 тяжёлых эвакуационных машин и 13 эвакуационных машин.

● Канада движется к разделению заказа на истребители — примерно 30 F-35 и 60 шведских Gripens, — поскольку премьер-министр Карни стремится снизить военную зависимость от США. Saab предложила производить Gripens как для Канады, так и для Украины на канадской территории, что потенциально создаст 9000 рабочих мест. - La Presse

● Армия США запросила на 2027 средства на закупку 857 ЗУР ПРО THAAD, которые будут направлены для усиления Индо-Тихоокеанского региона .Lockheed Martin объявила о начале строительства нового предприятия Building 47 (в Трое, Алабама), которое должно помочь нарастить выпуск ракет THAAD с 96 ед./год до 400. Кроме того, запрашивается финансирование на закупку 2798 перехватчиков Patriot PAC-3 MSE, стоимостью $12,2 млрд . В бюджете на 2026 было предусмотрено финансирование на закупку 357 ракет PAC-3 MSE. Под эти заказы Lockheed Martin также обязался увеличить производственные мощности с 650 ракет в год до 2000 ед. к 2033 г. ЕС ВПК, который наращивает выпуск ЗУР под собственные ЗРК – MBDA ракеты Aster 30 для SAMP/T с 80 до более 300 в год, Diehl Defense ракеты IRIS-T SLM/SLS со 150 до 1000 ракет в год и планами на 2000. Также в Германии планируется наладить собственные линии выпуска ЗУР для Patriot – на совместном предприятии COMLOG, а также на СП Rheinmetall/Lockheed Martin 250–300 PAC-3.

● Государственный департамент США 2 июня одобрил предоставление Вьетнаму технического обслуживания самолетов военно-транспортной авиации С-130, а также продажу запасных частей и сопутствующего оборудования в рамках программы зарубежных военных продаж (FMS). Стоимость соглашения оценивается в 100 млн. долларов.

● Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о начале переговоров с Саудовской Аравией по возрождению Хиджазской железной дороги, которая соединит побережье Персидского залива с Турцией через Иорданию и Сирию.

● Стартап Pacific Fusion успешно испытал прототип термоядерной установки. Генератора выдал пиковую мощность в 440 ГВт всего за 80 наносекунд — примерно в 175 раз больше, чем мощность крупнейшей атомной электростанции в США. Результаты демонстрации настолько впечатлили инвесторов что компания сразу получила следующий транш финансирования, общий объем которого превышает $1 млрд. Строительство демо-реактора начнется летом этого года. Если это сработает мировая экономика вырастет в 10Х и больше никогда не будет прежней, ИИ и роботы увеличат еще в 10Х за 5 лет.

● Czechoslovak Group уклала два великі контракти на постачання механічних та електронних підривачів для великокаліберних боєприпасів.

● Литва заявила о готовности принять американское ядерное оружие.

● Польша предложила США создать на своей территории постоянную американскую военную базу. По словам главы минобороны Косиняк-Камыша, страна готова создать привлекательные условия для увеличения присутствия американских войск.

● Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого в россии АО «Русский холодъ» решили ликвидировать компанию. Местные власти уже получили уведомления от ряда предприятий холдинга об остановке производства и увольнении сотрудников. Совокупный долг четырёх основных компаний «Русского холода» в 2025 году превысил 12,5 млрд рублей.

● россия в скором времени погасит свой внешний долг, заявил Силуанов.

● россия восстановит добычу нефти после выхода НПЗ из ремонтов, заявил вице-премьер Новак. «Сейчас добыча действительно несколько ниже, чем в начале года. Это обусловлено тем, что у нас ряд заводов находится в неплановых ремонтах», добавил он.

● Саратовский НПЗ Роснефти остановил переработку нефти с 31 мая после атаки БПЛА — Reuters.

▪️Саратовский НПЗ Роснефти остановил переработку нефти с 31 мая после атаки БПЛА. Повреждена единственная установка первичной переработки АВТ-6 мощностью 20 тыс. тонн в сутки.

▪️Восстановление может занять до двух недель. Торги топливом завода на СПбМТСБ не проводятся с 29 мая.

▪️В марте 2026 года завод уже полностью останавливался на две недели из-за атаки дронов.

● КАМАЗ сократил инвестиционный бюджет на 2026 год в три раза на фоне роста долгов и кризиса на рынке тяжелых грузовиков — CEO.

● Советник главы «Роснефти» на ПМЭФ призвал готовиться к десятилетиям войны.

● Иностранные гости ПМЭФ-2026: Узбекистан, Танзания, Китай, Вьетнам, Абхазия, ЮАР, ОАЭ, ООН, Киргизия, Сербия, Сьерра-Леоне, Саудовская Аравия, Индонезия, Катар. И официальный представитель США))

● россия заменит армянские фрукты и овощи на азербайджанские, заявил спецпредставитель президента рф Борис Титов. Азербайджан может поставлять россии намного больше агропродукции.

● «Пространство Русского мира не будет сокращаться, несмотря на сложности в будущем», заявил замглавы МИД Панкин, выступая на ПМЭФ.

● «россия будет продолжать СВО, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург», заявил Песков.

● россия — больше не «бензоколонка», заявил на ПМЭФ замглавы МИД рф Александр Панкин.

● Посылки из США впервые с 2022 года снова принимает Почта россии. Первая партия уже прибыла. Доставка идет транзитом через третьи страны.

● «Мы достойно встретили наших неприятелей», заявил губернатор Петербурга Беглов, комментируя атаку дронов в первый день ПМЭФ.

● На ПМЭФ торжественно презентовали премиум-седан Aurus Senat 900. Он напоминает китайский Hongqi H9, но стоит вдвое дороже.

● У Санкт-Петербурзі фюреру показали новий «Волга», який виявився… Geely Monjaro. Автомобіль продаватимуть від 4,2 мільйона рублів, тоді як у Китаї його можна купити за 1,5 мільйона.

● Министр обороны Беларуси заявил о «высокой вероятности» вступления в войну с Западом вместе с россией.

● россия будет жить в условиях войны ещё 20–30 лет, заявил на ПМЭФ политолог и экс-разведчик Андрей Безруков. По его словам, мир уже находится в фазе глобального конфликта, а следующие 20 лет для россии станут временем постоянного противостояния. Грядёт эпоха войн в Азии, биовойн и войн дронов, считает Безруков.

● «АвтоВАЗ» анонсировал сокращение производства из-за невозможности продать машины на экспорт

● В Академии наук предложили путину сократить расходы на пенсионеров, чтобы свести бюджет.

● Дугин предложил заселить российские города роботами и передать им власть.

● В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина

Джерело: facebook.com/annopolsky

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