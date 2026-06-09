Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 91

Новини одним рядком

Новини одним рядком

● россия и Украина договорились о канале передачи документов граждан.

● Польща безкомпромісно проти України в ЄС: «Це вб'є наше сільське господарство», — заступник голови Сейму країни Пьотр Згожельський.ㅤ

● Петреус: Україна зараз має перевагу над росією на передовій. Уже не так важливо, що їх outnumbered і outgunned росіянами, тому що це набагато менш актуально в еру, коли українці завдають понад 90% російських втрат безпілотними системами.

● Во взрыве украинского катера-дрона в порту Констанцы в пятницу виновата россия – президент Румынии Никушор Дан.

Новини одним рядком

● Зеленський більше не літає в ЄС через Польщу: причина — напруга між країнами через перейменування підрозділу ССО на честь героїв УПА. Летает через Кишинев.

● Украина начнет бить в россии собственной баллистикой, если кремль не прекратит войну, — об этом Зеленский предупредил путина, — The Telegraph.

● Зеленський провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III у Віндзорському замку

Новини одним рядком

● Іран хотів ударити по Ізраїлю ядеркою: ми провели атаку, щоб цього не сталось, — прем'єр країни Беньямін Нетаньяху. А потім Ізраїль та Іран оголосили про припинення нинішнього етапу війни. Але це не точно...

● Трамп только что уничтожил американскую индустрию говядины. Ни одна здравомыслящая страна не будет импортировать американскую говядину. После того, как Трамп сократил финансирование программ мониторинга скревиормов, опасный плотоядный паразит был обнаружен у американского скота впервые с 1966 г. Канада объявила о запрете на импорт скота из Техаса после того, как на этой неделе у телят были обнаружены плотоядные скревиормы. "Это, вероятно, будет распространяться в течение лета", - заявил журналистам в пятницу губернатор Техаса Грег Эбботт.

● Все британские атомные подлодки выведены из строя и находятся на техобслуживании, пишет The Telegraph. По данным издания, новые субмарины не войдут в состав флота как минимум несколько лет.

● Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении. Она сможет самостоятельно сформировать правительство. На парламентских выборах в Армении победила партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, сообщил Центральный избирком Армении. ЦИК обработал бюллетени со всех избирательных участков. Партия «Гражданский договор» получила 49,81%, блок «Сильная Армения», который возглавляет российский миллиардер Самвел Карапетян — 23,29%, блок «Армения» под лидерством бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,94%, партия «Процветающая Армения» — 4%. Никол Пашинян заявил о победе своей партии еще ночью, не дожидаясь окончательных результатов. Он выразил уверенность, что «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство — согласно армянской избирательной системе, чем больше голосов набрала партия, тем больше у нее мест в парламенте. То есть «Гражданский договор» получит около 60% мест. «Я выражаю благодарность всем моим коллегам по партии. Мы работали днем и ночью, и это историческая победа. Эта победа принадлежит армянскому народу», — сказал Пашинян.

● НАТО начало масштабные учения на территории стран, граничащих с россией, сообщает пресс-служба Командования ВВС альянса. Основными площадками стали Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

● Евросоюз официально разрешил своим военным кораблям в Средиземном море задерживать танкеры с российской нефтью.

● Трамп допустил высадку спецназа в Иране при провале переговоров. «Либо мы войдём и разберёмся с тем, с чем не удалось справиться военным путём ранее, либо сохраним блокаду — это оказалось мощнее любого военного нападения», добавил он.

Новини одним рядком

● ВВС Израиля по наводке военной разведки АМАН нанесли удары по военным объектам Ирана на западе и в центре страны. По сообщениям, атаки произошли в Тегеране, Исфахане, Карадже, а также в Тебризе, Керманшахе и других городах на западе Ирана.

● Был атакован аэропорт Мехрабад в Тегеране.

● По сообщению иранского агентства новостей Фарс: Израиль атаковал нефтехимический завод в Махшехре. Это значимое изменение в статусе кво и показывает как Ирану, так и его прокси в регионе- Израиль настроен серьезно.

● Иран атаковал баллистическими ракетами авиабазу имени принца Султана в Саудовской Аравии.

● Иран бомбит курдов на ирано-иракской границе. Тех самых курдов, которых подозревают в сотрудничестве с США и Израилем.

● Над Ираном, Ираком и Сирией полностью прекращено движение воздушных судов. Ночью Иран и Израиль обменялись авиаударами.

● Представитель комитета по национальной безопасности в иранском парламенте Ибрахим Разаи: «Запуски были произведены с того места, о которое Трамп сказал, что оно уничтожено».

● После обмена ударами между Ираном и Израилем нефть Brent прибавила 4.71%.

Новини одним рядком

● Иран взимает до $2 млн за проход каждого судна через Ормузский пролив — FARS.

● По данным Baker Hughes число действующих нефтегазовых буровых установок в мире за последний месяц выросло на 19 единиц.

- Наибольший рост наблюдался в Алжире (газ), США, ОАЭ и Нигерии.

- Значимое сокращение зафиксировано в Ираке, Мексике, Эквадоре, Таиланде, Австралии и др.

● Реп. Дон Бейкон (Р-НЕ) заявляє, що підтримує дозвіл союзникам США допомагати у виробництві систем ракет Patriot та перехоплювачів, аргументуючи, що поточні рівні виробництва недостатні для задоволення потреб в Ірані, Україні та Азії. «Ми не виробляємо достатньо», — каже він, визнаючи, що США мають низькі запаси через війну на Близькому Сході. Бейкон додає: «Я б сів за стіл переговорів із нашими союзниками і подивився, які активи в нас є, і розробив план, щоб надати Україні технології та можливості протиракетної оборони».

Новини одним рядком

● США приостанавливают работу посольства и консульств в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщили в Госдепартаменте. Сотрудников и их семьи обязали сидеть в укрытиях и быть готовыми к сигналу тревоги.

● Хуситы, расстроившись, что весь этот фестиваль с фейерверками проходит без них, пустили ракету по Израилю (сбита) и объявили блокаду Красного моря. Израильские ВВС наносят серию ударов по Ирану. Оценка специалистов: эскалация может продлиться несколько дней.

● Эстония размещает на границе с россией систему выявления дронов. Департамент полиции и погранохраны отчитался об установке на трех участках юго-восточной границы на стыке эстонско-латвийско-российских границ и пунктом пропуска Лухамаа первого участка стационарных систем обнаружения и наблюдения за БПЛА. Система включает в себя мобильный комплекс с оптико-электронными и радилокационными датчиками обнаружения, а также стационарные столбы с аналогичным оборудованием. Дополнительно системы мониторинга устанавливают вдоль реки Пиуса. Показателен сам факт внедрения в полномочия пограничной службы государства функции и средства выявления и борьбы с воздушными нарушениями границы, что указывает на усиление его системы охраны и адаптацию к современным реалиям. Дроны, даже не в военном исполнении, с каждым днём будут всё более интенсивно использоваться в противозаконных целях – теперь преступникам вовсе не обязательно тянуть контрабанду через пункты пропуска или по «зелёнке».

● Выборы в Перу — подсчитано 64,667% голосов (официальные данные)

- Кейко Фудзимори (правая): 52,736% голосов

- Роберто Санчес (левый): 47,264% голосов

● По опубликованному прогнозу Международного энергетического агентства мировые инвестиции в нефтегазовую разведку&добычу в текущем году составят 546 млрд долларов, что будет примерно на уровне 2025 года. Вложения в глобальную нефтепереработку в текущем году составят чуть более 20 млрд долларов, что на четверть меньше аналогичного показателя 2025 года и станет минимальным показателем за последнее десятилетие.

● В Китае установлен новый исторический рекорд по экспорту электромобилей в месяц.

- В недалеком 2017 году Китай начинал поставки электромобилей с 430 единиц в месяц.

- В 2025 году экспорт данных авто превысил 2,2 млн единиц на сумму 36,4 млрд долларов.

- В апреле т.г. поставки китайских электромобилей в другие страны достигли нового месячного максимума - более 278 тыс единиц.

- За четыре месяца т.г. экспорт превысил 893,8 тыс единиц, что почти в 1,5 раза больше января-апреля 2025 года.

● Китай експлуатує 1137 заводів з переробки відходів у енергію, які обробляють 1,158 мільйона тонн відходів на день. Кожна тонна відходів генерує від 300 до 600 кВт·год електроенергії.

● Литовська армія отримала перші морські дрони для посилення сил у Балтійському морі.

● Русня пише, що причиною вибуху стало падіння російської авіабомби. Власти начали эвакуацию села Беловское Белгородского округа из-за взрыва склада с боеприпасами — российское агентство «Пепел».

● Движение всех пассажирских поездов остановлено в Крыму после атаки на локомотив поезда №68 москва – Симферополь.

● ВС рф покидают Кинбурнскую косу Николаевской области. Причина: снабжение полностью остановлено. Доставка боеприпасов, топлива и продовольствия прекратилась. Логистическая система оккупантов на данном участке окончательно рухнула.

● Вчера БПЛА атаковали 2 объекта на территории рф:

- ЛПДС «Красный Яр» в Волгоградской обл.;

- Перевалочная нефтебаза «Грушовая» в Новороссийске.

● Gloria Jeans продаёт последние свои швейные фабрики в россии, узнал «Коммерсантъ». Это два крупных предприятия в Ростовской области. Ранее компания уже продала три фабрики из-за «острой нехватки персонала».

● российская экономика в I кв 2026 года развивалась с признаками охлаждения и фрагментации динамики. — экономисты ИНП РАН.

Новини одним рядком

● Объем наличных в обращении в россии в мае вырос на ₽381,2 млрд, обновив максимум с 1995 года — данные ЦБ

● В мае 2026 года объем наличных денег в обращении в россии вырос на 381,2 млрд руб., следует из данных ЦБ. Для мая это максимальный показатель с 1995 года, то есть за весь период раскрытия такой статистики. Высокий спрос на наличность сохраняется третий месяц подряд. В марте прирост составил 301,1 млрд руб., в апреле — 678,7 млрд руб. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1,09 трлн руб. Больше за январь–май было только в пандемийном 2020 году, когда показатель вырос на 1,39 трлн руб. Эксперты также связывают рост спроса с уходом части бизнеса в тень. По их оценке, именно этот фактор мог стать одним из ключевых драйверов увеличения объема наличных в обращении.

● Минобороны рекомендовало рыть окопы вокруг москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Источники в окружении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщили нам, что получили от Минобороны некий документ. В нем говорилось о необходимости подготовки многоуровневой системы обороны столицы. «Говорилось о подготовке трех колец обороны - за 100, 50 и 20 км от москвы. В том числе о подготовке оборонительных сооружений на случай наземного наступления», - говорит источник. Ключевая задача для региона - поиск ресурсов и техники. Интересно, что подобные рекомендации получили власти Ленинградской и Псковской областей. Никаких заявлений по этому поводу в Минобороны делать не стали.

● Окружение путина летает на западных джетах — приближенные к президенту продолжают покупать самолеты Bombardier и Gulfstream. Для обхода санкций российские власти используют сеть посредников в ОАЭ и Казахстане.

● Иностранный бизнес побежал с Кубы после санкций США и отключения Visa и Mastercard.

● На Кубе начали раздавать оружие мирным гражданам, призвав население готовиться к возможному вторжению США – газета Versión Final.

● Тысячи пассажиров несколько дней не могут улететь из Сочи из-за атак беспилотников.

● В Севастополе запустили продажу бензина с лимитом 20 литров на неделю по QR-кодам в мессенджере «Макс», но они закончились за 2 часа.

Новини одним рядком

● Экспорт российской нефти в мае достиг рекордных 3,46 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Показатель превышает среднегодовые значения начиная с 2022 года, добавили в агентстве.

● Маріуполь. Масово вскривають квартири маріупольців в евакуації. Далі - пограбунок та передача в якості «компенсаційного» житла. Більшовизм та експропріація через 100 років повернулась з поверненням росіян. Яке сумне коло історії

● Соловйов уже називав жителів Донбасу «підсвинками». Тепер для нього всі мешканці Одеси поголовно — «власівці».

● Міст через Чонгарську протоку відкрито після атаки Сил оборони. Рух здійснюється у реверсивному режимі - транспорт пропускають почергово. Спочатку в одному напрямку, потім в іншому. Це свідчить про наявність пошкоджень або обмежень, які не дозволяють повністю відновити рух через переправу. Важливе уточнення - рух транспорту до 3,5 тонн.

● Сили оборони знищили щонайменше 6 резервуарів на нафтобазі в Усть-Лабінську, — OSINT

● У Санкт-Петербурзі пожежа на військовому заводі. На заводі «Арсенал» спалахнув ангар із хімічними речовинами, потужна вибухова пробила цегляну стіну. Підприємство виробляє корабельні артустановки, пускові системи для кораблів, компоненти ракетної техніки.

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

9 червня 2022 року загинув учасник Євромайдану Роман Ратушний
Сегодня 07:18    0
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:14    7
Харківщина: в результаті масованої ворожої атаки 3 людей загинуло, є постраждалі
Сегодня 07:10    22
російська брехня не має меж!
Сегодня 07:07    27
На зустрічі Буданова та держсекретаря МЗС Польщі Босацького йшлося про значно складніші речі, ніж питання нагород
Сегодня 07:00    33
Авіація НАТО перехопила дрон, який порушив повітряний простір Латвії
Сегодня 06:53    55
Кабмін погодив виділення грошей на житло для дитячих будинків сімейного типу
Сегодня 06:47    61
Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги ЄС через невчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility
Сегодня 06:40    53
ОК "Захід" заперечило вибух на Рівненському полігоні через помилку інструктора: поранений військовий отримав травми на Сході
Сегодня 06:33    63
Зірвали замах на представника ГУР ― спецпідрозділ Нацполіції затримав завербованого росією кілера
Сегодня 06:24    70
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 