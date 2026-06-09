Новини одним рядком

● россия и Украина договорились о канале передачи документов граждан.

● Польща безкомпромісно проти України в ЄС: «Це вб'є наше сільське господарство», — заступник голови Сейму країни Пьотр Згожельський.ㅤ

● Петреус: Україна зараз має перевагу над росією на передовій. Уже не так важливо, що їх outnumbered і outgunned росіянами, тому що це набагато менш актуально в еру, коли українці завдають понад 90% російських втрат безпілотними системами.

● Во взрыве украинского катера-дрона в порту Констанцы в пятницу виновата россия – президент Румынии Никушор Дан.

● Зеленський більше не літає в ЄС через Польщу: причина — напруга між країнами через перейменування підрозділу ССО на честь героїв УПА. Летает через Кишинев.

● Украина начнет бить в россии собственной баллистикой, если кремль не прекратит войну, — об этом Зеленский предупредил путина, — The Telegraph.

● Зеленський провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III у Віндзорському замку

● Іран хотів ударити по Ізраїлю ядеркою: ми провели атаку, щоб цього не сталось, — прем'єр країни Беньямін Нетаньяху. А потім Ізраїль та Іран оголосили про припинення нинішнього етапу війни. Але це не точно...

● Трамп только что уничтожил американскую индустрию говядины. Ни одна здравомыслящая страна не будет импортировать американскую говядину. После того, как Трамп сократил финансирование программ мониторинга скревиормов, опасный плотоядный паразит был обнаружен у американского скота впервые с 1966 г. Канада объявила о запрете на импорт скота из Техаса после того, как на этой неделе у телят были обнаружены плотоядные скревиормы. "Это, вероятно, будет распространяться в течение лета", - заявил журналистам в пятницу губернатор Техаса Грег Эбботт.

● Все британские атомные подлодки выведены из строя и находятся на техобслуживании, пишет The Telegraph. По данным издания, новые субмарины не войдут в состав флота как минимум несколько лет.

● Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении. Она сможет самостоятельно сформировать правительство. На парламентских выборах в Армении победила партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, сообщил Центральный избирком Армении. ЦИК обработал бюллетени со всех избирательных участков. Партия «Гражданский договор» получила 49,81%, блок «Сильная Армения», который возглавляет российский миллиардер Самвел Карапетян — 23,29%, блок «Армения» под лидерством бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,94%, партия «Процветающая Армения» — 4%. Никол Пашинян заявил о победе своей партии еще ночью, не дожидаясь окончательных результатов. Он выразил уверенность, что «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство — согласно армянской избирательной системе, чем больше голосов набрала партия, тем больше у нее мест в парламенте. То есть «Гражданский договор» получит около 60% мест. «Я выражаю благодарность всем моим коллегам по партии. Мы работали днем и ночью, и это историческая победа. Эта победа принадлежит армянскому народу», — сказал Пашинян.

● НАТО начало масштабные учения на территории стран, граничащих с россией, сообщает пресс-служба Командования ВВС альянса. Основными площадками стали Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

● Евросоюз официально разрешил своим военным кораблям в Средиземном море задерживать танкеры с российской нефтью.

● Трамп допустил высадку спецназа в Иране при провале переговоров. «Либо мы войдём и разберёмся с тем, с чем не удалось справиться военным путём ранее, либо сохраним блокаду — это оказалось мощнее любого военного нападения», добавил он.

● ВВС Израиля по наводке военной разведки АМАН нанесли удары по военным объектам Ирана на западе и в центре страны. По сообщениям, атаки произошли в Тегеране, Исфахане, Карадже, а также в Тебризе, Керманшахе и других городах на западе Ирана.

● Был атакован аэропорт Мехрабад в Тегеране.

● По сообщению иранского агентства новостей Фарс: Израиль атаковал нефтехимический завод в Махшехре. Это значимое изменение в статусе кво и показывает как Ирану, так и его прокси в регионе- Израиль настроен серьезно.

● Иран атаковал баллистическими ракетами авиабазу имени принца Султана в Саудовской Аравии.

● Иран бомбит курдов на ирано-иракской границе. Тех самых курдов, которых подозревают в сотрудничестве с США и Израилем.

● Над Ираном, Ираком и Сирией полностью прекращено движение воздушных судов. Ночью Иран и Израиль обменялись авиаударами.

● Представитель комитета по национальной безопасности в иранском парламенте Ибрахим Разаи: «Запуски были произведены с того места, о которое Трамп сказал, что оно уничтожено».

● После обмена ударами между Ираном и Израилем нефть Brent прибавила 4.71%.

● Иран взимает до $2 млн за проход каждого судна через Ормузский пролив — FARS.

● По данным Baker Hughes число действующих нефтегазовых буровых установок в мире за последний месяц выросло на 19 единиц.

- Наибольший рост наблюдался в Алжире (газ), США, ОАЭ и Нигерии.

- Значимое сокращение зафиксировано в Ираке, Мексике, Эквадоре, Таиланде, Австралии и др.

● Реп. Дон Бейкон (Р-НЕ) заявляє, що підтримує дозвіл союзникам США допомагати у виробництві систем ракет Patriot та перехоплювачів, аргументуючи, що поточні рівні виробництва недостатні для задоволення потреб в Ірані, Україні та Азії. «Ми не виробляємо достатньо», — каже він, визнаючи, що США мають низькі запаси через війну на Близькому Сході. Бейкон додає: «Я б сів за стіл переговорів із нашими союзниками і подивився, які активи в нас є, і розробив план, щоб надати Україні технології та можливості протиракетної оборони».

● США приостанавливают работу посольства и консульств в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщили в Госдепартаменте. Сотрудников и их семьи обязали сидеть в укрытиях и быть готовыми к сигналу тревоги.

● Хуситы, расстроившись, что весь этот фестиваль с фейерверками проходит без них, пустили ракету по Израилю (сбита) и объявили блокаду Красного моря. Израильские ВВС наносят серию ударов по Ирану. Оценка специалистов: эскалация может продлиться несколько дней.

● Эстония размещает на границе с россией систему выявления дронов. Департамент полиции и погранохраны отчитался об установке на трех участках юго-восточной границы на стыке эстонско-латвийско-российских границ и пунктом пропуска Лухамаа первого участка стационарных систем обнаружения и наблюдения за БПЛА. Система включает в себя мобильный комплекс с оптико-электронными и радилокационными датчиками обнаружения, а также стационарные столбы с аналогичным оборудованием. Дополнительно системы мониторинга устанавливают вдоль реки Пиуса. Показателен сам факт внедрения в полномочия пограничной службы государства функции и средства выявления и борьбы с воздушными нарушениями границы, что указывает на усиление его системы охраны и адаптацию к современным реалиям. Дроны, даже не в военном исполнении, с каждым днём будут всё более интенсивно использоваться в противозаконных целях – теперь преступникам вовсе не обязательно тянуть контрабанду через пункты пропуска или по «зелёнке».

● Выборы в Перу — подсчитано 64,667% голосов (официальные данные)

- Кейко Фудзимори (правая): 52,736% голосов

- Роберто Санчес (левый): 47,264% голосов

● По опубликованному прогнозу Международного энергетического агентства мировые инвестиции в нефтегазовую разведку&добычу в текущем году составят 546 млрд долларов, что будет примерно на уровне 2025 года. Вложения в глобальную нефтепереработку в текущем году составят чуть более 20 млрд долларов, что на четверть меньше аналогичного показателя 2025 года и станет минимальным показателем за последнее десятилетие.

● В Китае установлен новый исторический рекорд по экспорту электромобилей в месяц.

- В недалеком 2017 году Китай начинал поставки электромобилей с 430 единиц в месяц.

- В 2025 году экспорт данных авто превысил 2,2 млн единиц на сумму 36,4 млрд долларов.

- В апреле т.г. поставки китайских электромобилей в другие страны достигли нового месячного максимума - более 278 тыс единиц.

- За четыре месяца т.г. экспорт превысил 893,8 тыс единиц, что почти в 1,5 раза больше января-апреля 2025 года.

● Китай експлуатує 1137 заводів з переробки відходів у енергію, які обробляють 1,158 мільйона тонн відходів на день. Кожна тонна відходів генерує від 300 до 600 кВт·год електроенергії.

● Литовська армія отримала перші морські дрони для посилення сил у Балтійському морі.

● Русня пише, що причиною вибуху стало падіння російської авіабомби. Власти начали эвакуацию села Беловское Белгородского округа из-за взрыва склада с боеприпасами — российское агентство «Пепел».

● Движение всех пассажирских поездов остановлено в Крыму после атаки на локомотив поезда №68 москва – Симферополь.

● ВС рф покидают Кинбурнскую косу Николаевской области. Причина: снабжение полностью остановлено. Доставка боеприпасов, топлива и продовольствия прекратилась. Логистическая система оккупантов на данном участке окончательно рухнула.

● Вчера БПЛА атаковали 2 объекта на территории рф:

- ЛПДС «Красный Яр» в Волгоградской обл.;

- Перевалочная нефтебаза «Грушовая» в Новороссийске.

● Gloria Jeans продаёт последние свои швейные фабрики в россии, узнал «Коммерсантъ». Это два крупных предприятия в Ростовской области. Ранее компания уже продала три фабрики из-за «острой нехватки персонала».

● российская экономика в I кв 2026 года развивалась с признаками охлаждения и фрагментации динамики. — экономисты ИНП РАН.

● Объем наличных в обращении в россии в мае вырос на ₽381,2 млрд, обновив максимум с 1995 года — данные ЦБ

● В мае 2026 года объем наличных денег в обращении в россии вырос на 381,2 млрд руб., следует из данных ЦБ. Для мая это максимальный показатель с 1995 года, то есть за весь период раскрытия такой статистики. Высокий спрос на наличность сохраняется третий месяц подряд. В марте прирост составил 301,1 млрд руб., в апреле — 678,7 млрд руб. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1,09 трлн руб. Больше за январь–май было только в пандемийном 2020 году, когда показатель вырос на 1,39 трлн руб. Эксперты также связывают рост спроса с уходом части бизнеса в тень. По их оценке, именно этот фактор мог стать одним из ключевых драйверов увеличения объема наличных в обращении.

● Минобороны рекомендовало рыть окопы вокруг москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Источники в окружении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщили нам, что получили от Минобороны некий документ. В нем говорилось о необходимости подготовки многоуровневой системы обороны столицы. «Говорилось о подготовке трех колец обороны - за 100, 50 и 20 км от москвы. В том числе о подготовке оборонительных сооружений на случай наземного наступления», - говорит источник. Ключевая задача для региона - поиск ресурсов и техники. Интересно, что подобные рекомендации получили власти Ленинградской и Псковской областей. Никаких заявлений по этому поводу в Минобороны делать не стали.

● Окружение путина летает на западных джетах — приближенные к президенту продолжают покупать самолеты Bombardier и Gulfstream. Для обхода санкций российские власти используют сеть посредников в ОАЭ и Казахстане.

● Иностранный бизнес побежал с Кубы после санкций США и отключения Visa и Mastercard.

● На Кубе начали раздавать оружие мирным гражданам, призвав население готовиться к возможному вторжению США – газета Versión Final.

● Тысячи пассажиров несколько дней не могут улететь из Сочи из-за атак беспилотников.

● В Севастополе запустили продажу бензина с лимитом 20 литров на неделю по QR-кодам в мессенджере «Макс», но они закончились за 2 часа.

● Экспорт российской нефти в мае достиг рекордных 3,46 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Показатель превышает среднегодовые значения начиная с 2022 года, добавили в агентстве.

● Маріуполь. Масово вскривають квартири маріупольців в евакуації. Далі - пограбунок та передача в якості «компенсаційного» житла. Більшовизм та експропріація через 100 років повернулась з поверненням росіян. Яке сумне коло історії

● Соловйов уже називав жителів Донбасу «підсвинками». Тепер для нього всі мешканці Одеси поголовно — «власівці».

● Міст через Чонгарську протоку відкрито після атаки Сил оборони. Рух здійснюється у реверсивному режимі - транспорт пропускають почергово. Спочатку в одному напрямку, потім в іншому. Це свідчить про наявність пошкоджень або обмежень, які не дозволяють повністю відновити рух через переправу. Важливе уточнення - рух транспорту до 3,5 тонн.

● Сили оборони знищили щонайменше 6 резервуарів на нафтобазі в Усть-Лабінську, — OSINT

● У Санкт-Петербурзі пожежа на військовому заводі. На заводі «Арсенал» спалахнув ангар із хімічними речовинами, потужна вибухова пробила цегляну стіну. Підприємство виробляє корабельні артустановки, пускові системи для кораблів, компоненти ракетної техніки.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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