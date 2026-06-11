Новини одним рядком

● У травні ворог застосував проти нас десятки тисяч засобів повітряного нападу. Ми знищили майже 90% повітряних цілей. Ефективність роботи нашої ППО висока, але засобів, на жаль, недостатньо - Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов

● Україна може отримати перші виплати за кредитом у розмірі €90 млрд 18-19 червня. Йдеться про транш на посилення оборони обсягом $5,9 млрд, — джерела «Суспільного».

● Лидеры стран Северной Европы и Балтии поддерживают «необратимый путь» Украины к членству в НАТО: совместная декларация.

● “Президент путин, путь к миру ясен. Прекратите войну. Выведите войска из Украины. Уважайте суверенитет и территориальную целостность Украины, международное право” - Элина Валтонен Глава МИД Финляндии.

● Прем'єр Польщі Туск: Учора я дуже довго розмовляв із пані прем'єр Італії Мелоні, яка не в захваті від того, що існує такий формат, як E3 (Франція, Британія, Німеччина). Сьогодні вранці я довго розмовляв із канцлером Мерцом, який пояснював мені мотивацію і детально виклав перебіг, чи точніше хід, бо результатів немає, перебіг переговорів у Лондоні. Я сказав, що з погляду Польщі жодні домовленості, у яких Польща не бере участі, нами не будуть поважатися. Тобто вони нас не зобов'язуватимуть. А Польща є абсолютно необхідною ланкою, щоб про майбутнє України та регіону серйозно говорити. Я також дуже обережний щодо тих ідей, які з'являються в західній частині Європи, щоб якомога швидше розпочати якийсь діалог чи розмову з путіним щодо України.

● Велика Британія та союзники в Європі допоможуть Україні розробити альтернативу американському ЗРК Patriot для захисту від російських балістичних ракет.

● Туск: "Я обвиняю украинскую сторону в отсутствии чуткости и исторического понимания. Я обвиняю в отсутствии политической эмпатии и рационального мышления о наших общих интересах".

● ФРЕДЕРІКСЕН: Як європейці, ми маємо переозброїтися та інновувати. Україна потребує Європу, і не менш важливо, Європа тепер потребує Україну. На мою думку, це досить просто: Європа не може ефективно переозброїтися без України, і наша підтримка України — це не благодійність, це самозахист.

● Зеленский: «росія атакує нас понад 650 дронами та від 35 до 100 ракетами щодня. Ми відповідаємо 300–350 дронами, це неконкурентна цифра. Але коли в нас буде понад 600 дронів і ракет, росіяни відчують цю війну так, як ми, але вони відчують її вдома».

● Украина заявила, что провела успешные испытания дешевого аналога ракет Patriot.

● Бельгийское подразделение Thales Belgium при поддержке Евросоюза планирует развернуть на территории Украины серийную сборку 70-мм управляемых реактивных снарядов FZ275 с осколочно-фугасной боевой частью FZ123, оснащённой неконтактным взрывателем. Данные боеприпасы являются прямой угрозой для малоразмерных БПЛА, в том числе для российских ударных дронов-камикадзе «Герань-2» на этапах пролёта над прифронтовыми и оперативными тыловыми районами. Локализация сборки FZ275 позволит Киеву выйти на темп выпуска в несколько тысяч единиц в год к 2027–2028 годам. Калибр FZ275 составляет 70 мм, общая длина в пусковой установке — порядка 1,9 м, масса — около 12 кг, из которых масса боевой части — порядка 2,8 кг. Максимальная дальность пуска с воздушных носителей достигает 8 км, с наземных 6 км

● Уражено танкер тіньового флоту рф WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна, - Генштаб

● В окупантів залишився лише один сухопутний шлях до Криму — через Армянськ. У 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла підтвердили удар по мосту між Генічеськом і Арабатською стрілкою.

● Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії, — речник МЗС Тихий. Він наголосив на тому, що наразі оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі, передає Суспільне. Тихий додав, що в МЗС розраховують на співпрацю з Болгарією в оборонній сфері триватиме й надалі, оскільки вона посилює українську обороноздатність і сприяє досягненню безпекових цілей.

● Вінниця відмовилася від польських автобусів після обурення польських депутатів через їхній маршрут вулицею Бандери

● На Волині поблизу кордону з Білоруссю дороги обладнають антидроновими сітками, — ОВА

● Трамп заявив, що Іран надто довго зволікав із переговорами щодо угоди і тепер за це «поплатиться»

● ЕС требует от Грузии ввести санкции против россии в обмен на сохранение безвиза, сообщил председатель парламента Грузии Папуашвили.

● США начали наносить удары по Ирану в целях самообороны по приказу Трампа. В командовании назвали операцию соразмерным ответом на иранскую агрессию. Иран в ответ снова обстрелял Бахрейн, Кувейт и, ради разнообразия видимо, Иорданию.

● Закупки Китаем нефти за рубежом упали до самого низкого уровня с 2017 года. Поставки резко сократились на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

● РЕП. БЕЙКОН: «Коли йдеться про цю адміністрацію, і особливо про Пентагон зараз, вони дуже критично ставляться до Європи, вони критикують ЄС, вони критикують НАТО, і вони критикують багато країн, що входять до НАТО, і ви ніколи не чуєте, щоб вони критикували росію. І це нас турбує. Чому вони такі слабкі щодо росії, що впливає на їхню зовнішню політику щодо України, їхню політику щодо Балтії? Але вони завжди поспішають критикувати Європу. Це нагадує мені повідомлення, яке секретар Гегсет надіслав віцепрезиденту в Signal, коли сказав, наскільки він зневажає Європу. Ну, я думаю, це не добре для Америки. Це не добре для нашої національної безпеки, і ми є союзниками. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти росії, протистояти Китаю, щоб допомогти нам на Близькому Сході. І ця постійна критика, разом із погрозами президента щодо Гренландії, а також Канади, завдала нам шкоди. Наші союзники втратили багато довіри.»

● Конгресс США одобрил выделение $70 миллиардов на реализацию программы массовой депортации, предложенной президентом Дональдом Трампом.

● В арабских соцсетях распространяется призыв к жителям сектора Газы принять участие в акциях протеста против ХАМАСа.

● Турция и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта в Эр-Рияде, продвигая планы по железной дороге Хиджаз — железнодорожного коридора, соединяющего Саудовскую Аравию через Иорданию и Сирию с Турцией. Долгосрочное видение включает продление линии в направлении Омана и Индийского океана в качестве альтернативного торгового маршрута в обход Ормузского пролива, отмечают СМИ региона.

● ОАЕ планують запустити нафтопровід, що обходить Ормузьку протоку, у 2027 році.

● Reuters: инвесторы в крипту Трампа потеряли $2,3 млрд, столько же заработала его семья.

● Темпы роста заработной платы рабочих в Китае шестой год обгоняют офисных сотрудников. Доходы китайских рабочих, курьеров и других представителей «синих воротничков» растут быстрее зарплат офисных сотрудников шестой год подряд. Об этом говорится в докладе China New Employment Forms Research Center. При этом зарплаты офисных работников выше, но разрыв между этими двумя группами все время сокращается. В 2025 году он сократился на 32,7% по отношению к пиковому значению 2013 года, до 2250 юаней ($332). По данным доклада, в Китае насчитывается около 427 млн человек рабочих профессий. Самыми высокооплачиваемыми среди них в прошлом году стали помощники по уходу за беременными и роженицами — 10 128 юаней в месяц ($1495), курьеры доставки еды — 8325 юаней, водители грузовиков — 8279 юаней.

● Согласно доклада о развитии Цифрового Китая в 2025 к концу года общее количество стоек вычислительных мощностей в эксплуатации в Китае превысило 13,73 млн. Было создано 42 интеллектуальных вычислительных кластера (мощностью в десятки тысяч карт). Общий объем интеллектуальной вычислительной мощности достиг 159 млн PFlops (FP16), что ставит Китай на второе место в мире. К концу 2025 года количество интернет-пользователей в Китае достигло 1,125 млрд человек, а уровень проникновения интернета - 80,1%. Генеративный искусственный интеллект постепенно интегрируется в повседневную жизнь различных групп населения. Решение вопросов и генерация изображений/видео использовали 457 млн и 288 млн пользователей соответственно. 184 млн пользователей используют ИИ в качестве личных помощников. Основная аудитория пользователи до 40 лет (74,6% от общего числа пользователей генеративного ИИ), а также пользователи с высоким уровнем образования.

● Китай успішно запустив свою ракету-носій «Чжуке-2Е Y6», вивівши два супутники на орбіту.

● Представленный на мероприятии министерства армии США Operation Jailbreak оригинальный подвижный комплекс для борьбы с БПЛА, получивший название Hunter-Killer. Комплекс был разработан в ходе совместной работы шести компаний всего за шесть дней и представляет собой комбинацию двух наземных малогабаритных беэкипажных платформ компании AZAK. На одной платформе (получившей название Hunter) установлена РЛС обнаружения компании Leonardo DRS с четырьмя неподвижными антеннами с АФАР, на второй платформе (Killer) установлен автономный боевой модуль Bullfrog от компании Allen Control Systems (на показанном модуле вооружение макетное, возможна установка пулеметов различных типов или "эффекторов"). Компании HavocAI, Picogrid и Anduril Industries разработали программное обеспечение для интеграции и автономной работы комплекса и его подсистем.

● Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара даст жесткий ответ на любые попытки ущемить права Турции и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье, обвинив Израиль в стремлении дестабилизировать регион.

● Представитель Талибана сообщил, что по меньшей мере 13 человек погибли и 14 получили ранения в результате серии атак пакистанской армии в провинциях Хост, Кунар и Пактия в Афганистане.

● В Крыму приостановили движение поездов по ночам, сообщил глава региона Аксёнов. По его словам, въезд на полуостров разрешён только с 5:00 до 23:00. Ночные поезда будут доезжать до Керчи, там пассажиров будут пересаживать на автобусы.

● В россии хотят изъять из библиотек до 15% книг из-за законов об иноагентах, следует из доклада Минцифры. В некоторых библиотеках — до 70%. При этом авторы доклада предлагают не изымать книги, выпущенные до признания организации нежелательной.

● Источники заявляют, что готовится замена главы ЦБ рф Набиуллиной. Необходим чиновник который возьмет на себя значительное снижение учетной ставки, а так же запустит «печатный станок» - необеспеченную эмиссию рублей для закрытия дыры в бюджете. Сама Набиуллина давно хочет отставки.

● россия не смогла договориться с Индией о безвизе для туристов.

● Каждая четвертая российская компания приготовилась увольнять сотрудников до конца года.

● россия намерена опубликовать адреса производств беспилотников для Украины, расположенных в Канаде, заявила Захарова. Она отметила также, что москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с действиями канадских властей.

● Создатели партии антивоенных россиян Илья Яшин и Максим Резник публично поссорились еще до первого съезда. В ход шли обвинения в алкоголизме и захвате партии.

● Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в россию, подписал путин.

● В ОДКБ рассматривается возможность исключения Армении из организации из-за неуплаты взносов, — лавров.

● Дмитриев призвал инопланетян убедить Стармера уйти в отставку, — ТАСС.

● В Омской области впервые за время полномасштабной войны россии против Украины объявляли беспилотную опасность, — губернатор Виталий Хоценко. Ракетная опасность объявлена в 14 регионах россии. В список вошли: Свердловская, Ульяновская, Курганская, Тюменская, Нижегородская, Самарская, Пензенская, Оренбургская и Челябинская области, Пермский край, ХМАО, Удмуртия, Татарстан, Чувашия.

● Электроника в россии может подорожать на 40–50% до конца года. Минпромторг вводит технологический сбор: 500 ₽ за ноутбук, 250 ₽ за смартфон и 100 ₽ за домашний телефон. Минфин рассчитывает получить с граждан более 200 млрд рублей за три года с нового налога.

● В россии создадут государственный реестр IMEI-номеров всех мобильных устройств, закон приняла госдура. Операторы и уполномоченные органы будут вносить 15-значный идентификатор каждого ввозимого гаджета в базу данных. При оформлении сим-карты россияне будут сообщать IMEI телефона, провайдеры не смогут выдать симку, если номер уже закреплён за другим устройством. Нелегально ввезённые или украденные гаджеты попадут в чёрный список и перестанут работать в российских сетях.

● Мединского хотят включить в санкционный список ЕС вместе с патриархом Кириллом. В новый пакет европейских санкций могут попасть Мединский, министр спорта Михаил Дегтярев и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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