Новини одним рядком

Художник Нікіта Тітов

● На ЗАЕС у ніч на 10 червня стався вже 19-й блекаут за весь час повномасштабної війни.

● Президент Украины заявил, что никто не должен подвергаться преследованию из-за своей сексуальной ориентации. Независимо от того, является человек геем или лесбиянкой, все люди равны в своих правах и достоинстве.

● Європейці вважають Україну більшим союзником, ніж США, — опитування ECFR. Лише 11% європейців бачать союзника в США, тоді як в Україні — 29%.

● €450 млн або блокування допомоги Україні: Польща вирішила поторгуватись з ЄС. За словами заступника міністра оборони Польщі Томчика, ці кошти мають компенсувати Варшаві військову допомогу, яку вона надала Києву після початку повномасштабної війни. У разі відмови Варшава може заблокувати пакет військової допомоги Україні на €6,6 млрд.

● Сенатор Кріс Кунс (дем.) про долю законопроєкту про підтримку України в Сенаті: «Він має широку підтримку серед демократів і республіканців» — чому в такому разі це займає стільки часу, запитую я — «тому що президент Трамп відмовляється визнати, що захист України — це захист Америки».

● Украинские власти заявили об ударе по хранилищу отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В результате атаки частично разрушено здание приёма контейнеров. По информации «Энергоатома», в повреждённом здании отработанное ядерное топливо не хранилось. Без последствий и жертв. Хранилище запущено в 2021 году и рассчитано на 100 лет временного хранения. В нём аккумулируется отработанное топливо со всех АЭС Украины. МАГАТЭ направит группу экспертов для оценки последствий. Гросси выразил «глубокую озабоченность»

● ВОЛКЕР: Крим може бути більш вразливим і легшим для відокремлення, ніж Донбас. Українці вже перекрили доступ до моря та портів. Вони можуть перекрити зв’язки, Керченський міст і сухопутний коридор, що з’єднує Донбас із Кримом. Це може стати життєздатним варіантом для України, щоб ізолювати Крим.

● Норвегия выделит Украине деньги на морские беспилотники. Правительство Норвегии выделит 1,2 миллиарда норвежских крон (около 110 млн евро) в рамках программы поддержки Украины имени Нансена на разработку и закупку морских беспилотников в 2026. Финансирование будет включать поставки БЭКов как норвежского, так и украинского производства. Аппараты будут поставляться в различных конфигурациях и могут быть оснащены датчиками, вооружением или БПЛА. Цель – защита альтернативного морского коридора Украины. «Программы поддержки Украины имени Нансена» (Nansen Support Programme for Ukraine).

● На выставке ILA Berlin украинская компания «Украинская бронетехника» и европейский оборонный концерн MBDA заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. MBDA считается одним из ведущих производителей ракетного вооружения в Европе и участвует в разработке таких систем, как Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP и ряда компонентов для Patriot. Это открывает возможности для обмена технологиями и доступа к значительному инженерному опыту. В качестве первых направлений совместной работы стороны обозначили средства дальнего поражения и решения для борьбы с беспилотниками. При этом MBDA отдельно подчеркнула важность развития и сохранения самостоятельных производственных возможностей украинской оборонной промышленности.

● Результати цікавої операції "Ескулап" (з перевірки незаконного збагачення посадовців ВЛК). Правоохоронці перевірили отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн! Нацполіція провела 58 обшуків за у 16 регіонах країни. Під час обшуків вилучили автівки, зокрема Mercedes-Benz GLE вартістю понад $100 тисяч, готівку, медичні документи 36 пацієнтів і договори з чеками на суми від 600 тисяч до понад мільйона гривень.

● Вчителька з майже 20-річним стажем здала НМТ на 183 бали з можливих 200. Виявилось що деякі завдання взагалі не вивчаються в шкільній програмі.

● Українські F-16, ймовірно, завдали удару по вертолітній базі рф поблизу Таганрога. За попередньою інформацією, знищено щонайменше чотири гелікоптери, включно з Ка-52. Якщо дані підтвердяться, це буде історична операція української авіації в глибині російської території.

● Колона з боєприпасами, яка, ймовірно, йшла з Криму до Запорізької області, потрапила під удар, - командир 1-го штурмового полку Філатов

● Тарифи на воду зростуть в 2-3 рази по всій країні, в цьому процесі немає державного контролю, — перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Кучеренко.

● Посли ФРН, Франції та Британії прибули до МЗС росії, де провели зустріч із заступником міністра Галузіним, він нібито їм роз'яснив "підходи росії до дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні"

● рф підготувала від 40 000 до 60 000 дронів для атак на країни Балтії — це дані фінської розвідки, наголошує генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

● Українська ракета «Нептун» вдарила по військовому обʼєкту в бухті Севастополя, повідомили ВМС України. Через це знищено місце зі зброєю та військовою технікою росіян.

● США начали массированные удары по объектам на юге Ирана. В воздушном пространстве страны находятся 79 американских истребителей. По словам высокопоставленного представителя США, целями атак являются системы ПВО, радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками.

● В ответ Иран начал запуск баллистических ракет и дронов в направлении стран Персидского залива.

● Трамп: В прошлом месяце я приказал великой армии Соединённых Штатов выполнить секретную миссию по поддержке танкеров и других торговых судов в Ормузском проливе. Сегодня я с гордостью объявляю, что эти усилия привели к прохождению более 100 миллионов баррелей нефти через этот пролив и выводу её на свободный рынок. Более 200 торговых судов безопасно прошли через этот пролив. Этот выдающийся успех обусловлен тем, что Соединённые Штаты контролируют Ормузский пролив — а не Иран. Их армия потерпела поражение, а экономика их разрушена. Ирану пришёл конец! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу.

● Мы на том этапе, когда уже даже нефтяные рынки перестали реагировать на его заявления

● Наша разведка собрала информацию, чтобы нанести сокрушительный удар по Ирану — Глава Пентагона.

● США потратили несколько десятков ракет "Томагавк" на ночные удары по иранским военным целям - ПВО, системам связи и радарным системам, В ответ Иран выпустил ракеты по Кувейту, Бахрейну и Иордании.

● «Они будут размахивать белым флагом капитуляции. Они могут сказать, что мы сдаёмся, мы сдаёмся, мы закончили, с нас достаточно, Соединённые Штаты - величайшая держава, хвала Аллаху!» — Трамп про Иран в эфире Fox News.

● Іран повністю закрив Ормузьку протоку для всіх кораблів після атаки США, - Anadolu.ㅤ

● Иран начинает тотальное минирование Ормузского пролива.

● Ормузский пролив будет закрыт до дальнейшего уведомления — КСИР.

● Президент Ирана Пезешкиан назвал угрозы Трампа ударить по критической инфраструктуре «признаком отчаяния», а не силы. По его словам, такие объекты жизненно важны для людей, а Иран будет твёрдо противостоять любому давлению или угрозам.

● США защитили нефть от роста цен. «Мы тайно по ночам вывозили миллионы баррелей иранской нефти, если бы мы этого не сделали, нефть бы стоила $250 за баррель», — заявил Трамп.

● Президент Сербии решил уйти в отставку через «три–четыре месяца», чтобы стать премьером.

● США разбомбят Иран "к чертовой матери" в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном, заявил Трамп.

● Индия вновь покупает у россии нефть с дисконтом — Argus.

● США готовы похитить президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля — глава Пентагона Хегсет. Окончательное решение примет президент Трамп, добавил он.

● Каллас могут лишить полномочий главы дипломатии ЕС, пишет Financial Times. По данным издания, Франция и Германия инициировали реформу, чтобы перераспределить её полномочия в пользу стран ЕС.

● Президента Колумбии Густаво Петро отстранили от должности до 21 июня, сообщает местное издание El Tiempo. Поводом для жестких мер послужили его излишне эмоциональные публичные выступления в рамках избирательной кампании. Незадолго до второго тура выборов он вызвал международный резонанс, ответив в X на публикацию El Espectador двумя словами: «Хайль Гитлер».

● Болгарская АЭС «Козлодуй», находящаяся близ одноименного города, получила от правительства Болгарии разрешение на для закупки необходимого оборудования у россии. Об этом сообщила министр энергетики страны Ива Петрова после заседания кабмина, передает Dnevnik. На закупку изделий из россии ранее были наложены санкции.

● Германия представляет еще одно ПВО. На ILA показали "комбинированную систему защиту" против беспилотников, которая включает в себя лазерное устройство DEWS-L и малогабаритные ракеты DefendAir Помимо пушечных модулей Skyranger/Skynex Германия представляет лазерное оружие с дальностью до 2 км. Эта система также дополнена 24 зенитными ракетами с дальностью до 5 км, которые уже заказаны Бундесвером.

● В то время как Литва рассматривает возможность приобретения новых военно-морских кораблей, французская оборонная компания "Naval Group" и Западная верфь переходят к практическим этапам возможного сотрудничества, которые могут открыть путь к строительству кораблей в Клайпеде.

● Звіт «Чи готові США до війни з Китаєм» містить детальну оцінку готовності США до війни з Китаєм та ключових викликів, проведену Center for Strategic and International Studies — CSIS.

● Німецька компанія Quantum Systems офіційно представила багатоцільову авіаційну платформу Pulse P19. Літак поєднує в собі можливості пілотованого літака та повноцінного безпілотного комплексу.

● Компанії Airbus Helicopters та Quantum Systems підписали угоду про інтеграцію дронів-перехоплювачів до лінійки військових гелікоптерів.

● Концерт ко Дню россии на Красной площади отменён. кремль не называет официальных причин отменённого концерта на Красной площади в честь Дня россии. Источники же однако указывают, что решение принято в связи с усиленными мерами безопасности вокруг путина и угрозой атак беспилотников.

● рф начала строительство первой с советских времен совершенно новой военной базы под Петрозаводском, вблизи восточной границы Финляндии, — Yle. На базе планируется разместить от 4 до 6 тысяч орков.

● Білоруська компанія «Элементарные машины» поставила технологічне обладнання для військово-промислового комплексу росії.

● Куйбышевский НПЗ приостановил переработку. Повреждены обе основные установки первичной переработки - АВТ-4 и АВТ-5. Сызранский НПЗ, который был поражён 21 мая, до сих пор не возобновил работу, - Reuters.

● Малый бизнес в россии стал массово переходить на «серые» зарплаты в конвертах и активно дробить компании, пишут «Ведомости».

● БПЛА атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

● ВСУ ударили по трем мостам между Херсонской областью и Крымом.

● Число дефолтов на российском облигационном рынке с 2024 г. уже достигло уровня кризиса 2014–2016 гг. и может его превысить, следует из обзора «Эйлера». При этом текущая ситуация остается значительно мягче, чем в период 2008–2009 гг.

● Если боевые действия продлятся до конца года, то средняя цена Urals способна дойти до $80–85 за баррель. В таком случае казна сможет получить дополнительные доходы — как минимум 2,5 трлн. рублей. Однако и это не решит полностью проблему дефицита бюджета — он уже составляет 6 трлн. рублей. — Известия.

● В россии в серую занятость может быть вовлечено до 24,9 млн человек.

● Оперативный штаб Республики Крым объявил о полном запрете на фото- и видеосъемку грузовых автомобилей, перевозящих топливо.

● россия с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через россию в другие страны ЕАЭС, заявили в Россельхознадзоре.

● россиянина впервые оштрафовали за критику «Талибана» — суд назначил 19-летнему местному жителю штраф в 10 тысяч рублей за комментарий под публикацией о движении «Талибан».

● Візові центри Кіпру припиняють роботу в росії.

● россиянам могут полностью запретить въезд в ЕС по шенгенским визам. Партия канцлера Германии Фридриха Мерца запустила кампанию с соответствующим призывом.

● Вице-губернатора Новосибирской области Петухова задержали под кокаином. При обыске у него обнаружили несколько свёртков с запрещёнными веществами. Чиновник вину признал.

● Соловьев уверил всех, что российские солдаты — не убийцы. Аргументация у пропагандиста как обычно железная.

«Русский солдат никогда не будет убийцей, никогда не будет насильником, он никогда не будет охотиться за имуществом мирных жителей», — заявил Соловьев.

По его словам оказывается, что массовые убийства в Буче были подстроены «британскими ребятами и экспертами по PR», чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуле.

Все это в то время, как российские зеки, которых послали на «СВО» с обещанием освободить от всех судимостей, возвращаются в российские города и продолжают убивать людей.

Среди них даже серийные убийцы и насильники. Что-то с образом «благородного» российского солдата не складывается.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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