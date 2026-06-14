Новини одним рядком

Художник Нікіта Тітов

● Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины 13 июня нанесли поражение по заводу «Крымский титан», который обеспечивает военное производство диоксидом титана и серной кислотой — командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди

● Комитет Сената США одобрил пакет помощи Украине на $750 млн. Документ также содержит положения о запрете признания суверенитета россии над украинскими территориями и усилении разведывательной поддержки Украины.

● Русский язык исключили из списка подлежащих защите в Украине, Зеленский подписал соответствующий закон. Теперь к русскому не будут применять положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств, - спикер рады Руслан Стефанчук.

● СЕНАТ. КЕЛЛІ: Я вважаю, що справедливо сказати, що зараз українці перемагають. росіяни зазнають труднощів зі своїм наступом, втрачаючи до 35 000 військ щомісяця, маючи проблеми з заміною цих втрат. Українці навіть починають повертати території. Отже, імпульс змінюється.

● Украина и европейские страны подписали почти 20 соглашений о совместном производстве вооружений.

● Украина и Венгрия официально заключили историческое соглашение относительно образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины на Закарпатье — премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

● Трамп і Зеленський мають зустрітися у вівторок у рамках робочої зустрічі країн «Великої Сімки».

● ЗАЕС відновила зовнішнє електропостачання після того, як відремонтували лінію електропередачі «ЗаТЕС — Феросплавна № 1». Блекаут тривав майже три дні та став одним з найдовших на ЗАЕС.

● “Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя” — сказал министр иностранных дел Ирана Аракчи.

● ОАЭ согласились разблокировать для Ирана не менее $10 млрд, пишет Reuters. По данным издания, $3 млрд уже были предоставлены. Взамен Тегеран должен прекратить атаки на ОАЭ и расширить сотрудничество в сфере безопасности и экономики.

● Дональд Трамп согласился разморозить $24 млрд замороженных иранских активов, но отказывается публично заявить об этом, – сообщил советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

● Иран готов на «разбавление» высокообогащённого урана, заявил глава МИД Арагчи. При этом он отметил, что разбавление возможно лишь на территории Ирана.

● Евросоюз требует от всех претендентов на вступление союз ввести визы для россиян. Теперь они требует ввести визы в Боснии и Герцеговине, заявил бывший президент Республики Сербской Милорад Додик. Ранее ЕС требовал ввести виды от Грузии и Сербии.

● Иранское новостное агентство "Фарс" сообщает, что с сегодняшнего утра нарушена работа электронных сервисов четырех банков - Melli, Tejarat, Saderat и Export Development. Сбои затронули мобильный банкинг, интернет-банкинг, банкоматы, POS-терминалы и некоторые карточные сервисы.

● Іран офіційно підтвердив пропозицію угоди між США та Іраном.

● Ключові моменти:

• Полегшення санкцій

• Продовження припинення вогню на 60 днів

• Протока Гормуз буде відкрита протягом 30 днів

• Скасування нафтових санкцій

• Часткове розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів

• Підтримка США для економічного відновлення Ірану

● Уряд США наказав компанії Anthropic закрити доступ для всіх іноземних громадян до її передових моделей штучного інтелекту Mythos 5 і Fable 5 з міркувань національної безпеки, — New York Times. Компанія Anthropic заявила, що змушена негайно закрити доступ, що торкнеться також її іноземних співробітників, і назвала це непорозумінням.

● SpaceX теперь стоит больше, чем все аэрокосмические компании вместе взятые — Bloomberg.

● Французька служба захисту від іноземного цифрового втручання VIGINUM підозрює ізраїльську компанію BlackCore у втручанні в місцеві вибори у Франції, муніципальні вибори в Нью-Йорку, а також у вибори в Шотландії, Анголі й Того.

● Израильская Elbit Systems и немецкая Diehl Defence договорились совместно продвигать Бундесверу БпЛА-камикадзе SkyStriker. Новую модель назовут "Кенигсберг"

● Литва, Польша и Франция проведут военные учения под названием «Отважный кабан» рядом с белорусской границей, пишут СМИ. Учения пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора. Цель — отработка навыков быстрой и эффективной защиты участка.

● ФИФА попросила Федерацию футбола Египта убрать семь звезд с формы на Чемпионате мира 2026. Эти звёзды символизируют 7 побед Египта в Кубке африканских наций.

● Литва подняла истребители НАТО и объявила воздушную тревогу из-за метеозонда, который по ошибке приняли за военный дрон. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас.

● ЦАХАЛ атаковал более 70 объектов инфраструктуры «Хизбаллы» на юге Ливана

● Китай протестует против включения tech-компаний в список Пентагона

● путин в пятый раз с начала войны увеличил штатную численность армии рф.

● путин пообещал усилить удары по Украине.

● «Нет сомнений, что народ сместит Макрона и Мерца со своих постов, это лишь вопрос времени», — заявил смещённый с должности экс-президент Республики Сербской Милорад Додик.

● Биржевые цены на топливо в рф которые были на закрытии торгов в четверг. (Пятница у них был выходной).

● Изменение оптовых цен за год:

▪️ Аи92 +20%

▪️ Аи95 +30% (годовой максимум)

▪️ ДТ +25%

● Проблема з бензином вплинула на всю мережу АЗС Татнефть, з введенням лімітів та зростанням цін на паливо:

- Казань

- Набережні Челни

- Санкт-Петербург

- москва

● Никакие удары по россии не помогут противнику, заявил путин.

● росіяни масово заводять другий телефон і встановлюють VPN через інтернет-цензуру путіна, — Reuters

Джерело: facebook.com/annopolsky

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