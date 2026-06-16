Новини одним рядком

● Кит Келлог бывший Специальный посланник США по вопросам Украины и россии: Ця атака цієї ночі на монастир росіянами в Києві не має жодного сенсу. Вона має паралель із бомбардуванням собору Св. Павла в Лондоні в 1940 році німцями. Це не спрацює. Хтось поясніть мені військову необхідність російської атаки. Її немає.

● У ніч із 14 на 15 червня росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, спрямувавши деякі засоби ураження по об’єктах культури в Києві.

● россия атаковала культурные объекты в Киеве. Загорелись Киевско-Печерская лавра, киностудия имени Александра Довженко и музейный комплекс «Мистецький арсенал».

● Ночью по Украине были запущены 70 ракет различных типов и 611 беспилотников. ВСУ сообщают, что сбили 50 ракет и 582 дрона. Утверждаются, что сбиты 5 из 6 ракет “Циркон”, 15 из 34 баллистических ракет “Искандер-М/С-400”, а также все 30 крылатых ракет Х-101 и “Искандер-К”.

● Макрон: Лавра Києво-Печерська, один із найвищих осередків української православності, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнала удару цієї ночі під час масштабного російського ракетно-дронового удару, який, знову ж таки, взяв за ціль Київ і призвів до жертв серед цивільного населення. Так само, як і війна агресії, яку росія веде проти України вже понад 4 роки, нічого не виправдовує цей напад на нашу всесвітню спадщину. Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону пам’яток. Цей напад лише посилює нашу рішучість зробити все можливе разом із нашими союзниками та партнерами, щоб працювати над припиненням вогню, яке росія вперто продовжує відмовляти, а потім — над миром. Ми докладемо зусиль для цього на саміті G7 в Евіані.

● Майя Санду: и«Убийственный режим из кремля в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого. Те, кто называют себя защитниками христианских ценностей, бомбили один из важнейших символов православия, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, — Киево-Печерскую лавру. Эта атака произошла во время очередной ночи террора для Украины, в ходе которой были убиты и ранены невинные люди, а инфраструктура серьезно повреждена. Перед лицом этих подлых атак мы должны оставаться солидарными с украинским народом. Республика Молдова решительно осуждает нападения на гражданских лиц и культовые сооружения и остается рядом с Украиной в ее борьбе за свободу, мир и право самостоятельно решать свое будущее».

● Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии: Минулої ночі росія завдала потужних атак на Україну, внаслідок яких загинуло ще більше цивільних осіб, а Києво-Печерська лавра, об’єкт ЮНЕСКО, зазнала серйозних пошкоджень. Сьогодні лідери G7 зустрічаються в Евіані. Ми обговоримо наступні кроки для посилення тиску на росію, приведення путіна за стіл переговорів та припинення цього безглуздого вбивства. Європа прагне миру. Ніхто не прагне його сильніше за український народ. росія, з іншого боку, знову продемонструвала свою єдину зацікавленість у насильстві та руйнуванні.

● НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Чёрного моря в случае конфликта с россией, заявил командующий ВВС Германии Нойманн. По его словам, Германия готова к противостоянию с россией «уже сегодня ночью».

● Эдгарс Ринкевичс Президент Латвии: росія атакувала Києво-Печерську лавру — об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одну з найсвятіших святинь православ’я. Цей варварський акт свідчить про повне нехтування релігією, історією та культурою. Поки росія продовжує свою війну, ми й надалі підтримуватимемо Україну та її народ.

● Дональд Туск: «Навіть Нобелівська премія миру не була б достатньою. Дехто каже, що Україна повинна бути вдячною за все. Правда полягає в точнісінько протилежному. Ми, інші, якраз і повинні бути вдячні Україні.»

● „Якби росія не розпочала війну, Україна не мусила б атакувати цілі в росії. Удари України по цілях у росії є абсолютно легітимними..“ - Петр Павел Президент Чеської Республіки

● Колишній міністр армії та оборони США Марк Еспер: Нам потрібно відновити обговорення щодо вступу України до НАТО. Я вважаю, що Україна повинна бути членом НАТО. Питання полягає в тому, коли і за яких умов, але ми повинні активніше просувати приєднання України до НАТО.

● Из заголовков:

«Владимира путина окрестили "кремлёвским антихристом" после того, как он поджёг тысячелетнюю церковь во время смертельного "Киевского блица"», - GB News. (https://www.gbnews.com/news/world/vladimir-putin-fire-kyiv-monastery-missile-attack-ukraine)

«"Антихрист нанёс удар". Украина в шоке после российской атаки на киевский монастырь», - Seznam Zprávy (Чехия). (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-uderil-antikrist-ukrajina-je-po-ruskem-utoku-na-kyjevsky-klaster-v-soku-308551)

«Православный лидер назвал путина "антихристом" после удара по историческому собору в Киеве», - The Independent. (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-live-trump-putin-zelensky-kyiv-attack-b2995640.html)

То, что россия государство-убийца детей мы знали задолго до удара по "Охматдету". (https://t.me/ToBeOr_Official/15458)

● Українська компанія-виробник дронів SkyFall продемонструвала свій дрон-перехоплювач P1-SUN на найбільшому в Європі авіакосмічному салоні ILA в Берліні. В SkyFall кажуть, що цей дрон вже успіщно перехопив 10 000+ російських дронів, у більшості Shaheed.

● "Сьогодні (вчора) надзвичайно важливий день. Нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для України та Молдови, які отримали статус кандидатів у 2023 році. Вони виконали свої зобов’язання, і настав час це зробити. Я також очікую, що ми відкриємо всі інші п’ять кластерів вже у липні", — єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

● Польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали 523 890 злотих з необхідних 500 тисяч, щоб викупити у міста Кельце 15 старих автобусів та передати їх мешканцям Вінниці.

● Трамп оголосив про угоду з Іраном та скасування військово-морської блокади. «Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!» Ормузька протока відкриється в пʼятницю після підписання.

● Нефть рухнула почти на 11% на новостях о перемирии США и Ирана.

● Ф'ючерси на нафту в США впали нижче $80 за барель вперше з березня після укладення мирної угоди між США та Іраном.ㅤ

● Іран оцінив збитки, завдані війною, у $300 млрд. План відновлення країни мають надати США та їхні союзники, — повідомило іранське агентство Mehr.

● Мирное оглашение США и Ирана состоит из 14 пунктов — иранское агентство Mehr. Проект включает:

— Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

— США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана.

— Полное снятие морской блокады в течение 30 дней.

— США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана.

— Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана.

— Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных и полный доступ Ирана к его финансовым активам.

— Предоставление США и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд.

— Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия санкций.

— Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не производить ядерное оружие.

— США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции.

— Разблокировка $24 млрд заблокированных иранских средств в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.

— Создание механизма мониторинга для реализации соглашения.

— Окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН.

— Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана

● Безумовно це буде сама ганебна мирна угода США після закінчення війни у Вʼєтнамі, яке яскраво демонструє, що Світовий поліцейський вже не той.

● «Исламская Республика Иран официально заставила американско-сионистского врага прекратить войну на всех фронтах. Мы победили. Аллаху акбар», — заявили на государственном телевидении Ирана.

● Соглашение Трампа ни к чему не обязывает Израиль, заявил министр нацбезопасности Бен-Гвир. «Израиль не подчиняется США», добавил он и подчеркнул, что уступки международному давлению приводят к серьёзным последствиям и что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение «Хезбаллы».

● Великобритания, Франция, Германия и Италия поторопились объявить о готовности снять санкции с Ирана "в ответ на шаги Тегерана по ядерной программе", уточнив впрочем, что "Иран никогда не должен получить ядерное оружие".

● Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане. Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя связанным ливанской оговоркой в соглашении США с Ираном.

● США в рамках соглашения с Ираном обязуются не перебрасывать новые силы в регион и не водить санкции в период переговоров, сообщило агентство Mehr.

● США должны будут разморозить активы Ирана на сумму около $12 млрд до начала 60-дневного периода переговоров, дополнило агентство.

● Несмотря на объявленное США и Ираном соглашение, судовладельцы и трейдеры не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. Участники рынка ждут деталей сделки и гарантий безопасности после месяцев атак, захватов судов и минной угрозы. Сейчас в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около 100 нефтяных танкеров. Ещё более 300 пустых судов ожидают возможности войти в залив для загрузки.

● Министр войны США Хегсет утверждает, что США продолжат держать в регионе крупные военные силы и восстановят блокаду Ирана, если он не выполнит свои обязательства.

● Іспанія стикнулася з хронічним браком військовослужбовців, через що армії країни наразі бракує від 15 до 23 тисяч солдатів.

● Германия представила БПЛА с продолжительностью полета 40 часов. Немецкая компания Aerodata AG завершила сборку прототипа беспилотника AeroForce X, способного находиться в воздухе до 40 часов и нести полезную нагрузку до 1300 кг. Первый полёт запланирован на 2026 год в Германии. Беспилотник предназначен для длительных разведывательных и наблюдательных миссий, а его модульная конструкция адаптируется под разные сценарии применения.

● российские власти разрешили продавать низкокачественный бензин. Мера должна помочь избежать дефицита топлива. Ряду НПЗ позволили выпускать бензин и дизель с нормами «Евро-3» вместо «Евро-5», узнал Коммерсантъ. В таком топливе может быть в десятки раз больше серы. Использование такого бензина может ускорить износ двигателя, катализаторов и выхлопной системы у современных машин, предупреждают эксперты.

● путин позвонил Трампу, заявил о «критической» ситуации для Украины на поле боя и снова отказался прекращать войну.

● ФГКУ «Комбинат „Темп“» Госрезерва Рыбинске уже не пытаются тушить, идет выгорание, которое может продолжатся минимум 5 суток.

● Сигнатура пожаров в порту «Кавказ» Краснодарского Края, вероятно связана с атакой БПЛА.

● Помимо атак на порт:

- В московской обл. БПЛА упал на территории предприятия по производству замороженной продукции (пельменей).

- Так же, взрывы фиксировались в Туле и московской области, пока без подробностей.

- Чонгарский и Генический мосты были повторно атакованы этой ночью. 12 атака с начала июня.

- Мінус один міст. Майже. Але тепер - в Новоазовську.

● Проблеми з заправкою у 21 регіоні рф - це пусті або зачинені АЗС, відсутність деяких видів палива, ще у 12 регіонах введені введені ліміти на заправку на цьому тижні.

● Спецподразделения для борьбы с феминистками хотят создать в россии. Согласно инициативе председателя организации «Отцы рядом», такая структура будет отслеживать радикальные высказывания с их стороны в сети, чтобы защитить мужчин от унижения. Также депутаты предлагают включить в школы уроки по половому равенству, которые предотвратят развитие фем-идей у девочек.

● Набиуллина вернулась из больничного, в эту пятницу она примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке — ЦБ.

● У Пітєрбурзі скасовано військово-морський парад з нагоди Дня військово - морського флоту. Який може бути парад, якщо немає флоту ?

● Сеть «Красное & Белое» обратилась к производителям алкоголя с просьбой не повышать, а по возможности — снизить отпускные цены на продукцию из-за снижения покупательской способности населения

● Аграрии Краснодарского края тащат дизель с базиса аж из Воронежа!

● YouTube розпочав видалення відео та каналів, які рекламують російський завод з виробництва дронів «Алабуга».

● В госдуре ужаснулись тарифам на коммуналку. «Мне недавно пришла квитанция на оплату ЖКУ почти на 30 000 рублей. Даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально!», — сказал Геннадий Зюганов. Также, по его словам, в управляйках сидит одно «ворьё и жульё».

● Госуслуги рекламируют ставки — некоторые ссылки госсервиса ведут на сайты букмекерских контор. Скорее всего, чиновники забыли продлить аренду стороннего домена и его угнали сайты со ставками

● российские военные в Донецкой области остались без бензина. Об этом сообщил военкор Владимир Романов. По его словам, в ДНР топливо практически исчезло, а на заправках в приграничных районах Ростовской области действуют жёсткие лимиты.

● Германия соскучилась по нацистским эмблемам и нацистским повадкам, заявил лавров. Вероятно, лавров стал еще больше времени проводить с алкоголиком Медведевым для вдохновения.

● ЕС ввел санкции против генпрокурора рф Александра Гуцана.

● Глава ЦИК рф призвала россиян «не роптать» из-за отсутствия интернета. Власть отключает интернет для безопасности, резюмировала Элла Памфилова.

● Пітєрбург, 3-й Рибацький проїзд, буд. 7. 13 червня 2026 року. Загадково самозайнялося та згоріло до біса підприємство ТОВ «ПКФ «РУСМА» — великий виробник мастильних матеріалів, рідин і різьбоущільнювальних мастильних мастильних матеріалів для нафтогазового комплексу.

● Ту-22м3 вышел из чата, Иркутская область. Вдребезги. Жаль что экипаж выжил.

● "Нацисти вступили в цю війну з дитячою ілюзією, ніби вони зможуть розбомбити всіх, і ніхто не стане бомбити їх у відповідь". Це промовив Сер Артур Гарріс, Маршал Британських BПС у 1942 році, говорячи про масовані німецькі бомбардування мирних міст (Варшава, Роттердам, Лондон), які здійснювалися нацистами з повною безкарністю. Пізніше він додав: «Вони посіяли вітер, і тепер вони пожинають бурю»

Джерело: facebook.com/annopolsky

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