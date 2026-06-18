Новини одним рядком

❗️Украина получит собственное баллистическое вооружение, и оно будет применяться для ударов по территории россии. Появление украинской баллистики изменит статус нашей страны в мире, — заявил министр обороны Украины Фёдоров.

● Лідери G7 оголосили про збільшення постачання засобів ППО для України та про наміри передати українським компаніям ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів

● Трамп заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки — Politico.

● КАРНІ: Сьогодні Канада оголошує про додаткові санкції проти росії. Наші пакети PURL незабаром прибудуть в Україну. Ми працюємо тісніше з Україною над виробництвом дронів. Ми підтримаємо енергетичну систему України на зиму та допоможемо з відновленням, щойно буде забезпечено мир... Приплив повертається, як і очікувалося, у цій війні, і це частина того, про що ми щойно говорили. Україна переможе, це лише питання часу. Це лише питання того, скільки безглуззої різанини росія вчинить. Те, що ми бачимо сьогодні, — це єдність у G7 і єдність за спиною України.

● Європейський кредит буде розрахований на українські дрони в першу чергу, на українські ракети, на дальню артилерію і в тому числі на такі міжнародні проєкти, як фінансування (закупівлю) Гріпенів, — міністр оборони Федоров.

❗️У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за образу, приниження честі та гідності військовослужбовців, а також за погрози на їхню адресу

● Зеленский заявил, что до конца этого года в Украине будет произведено 10 миллионов беспилотников. Украина может и удвоить объемы этого производства. По словам Зеленского, Украина будет продолжать удары дальнобойными дронами по энергетическим и военным целям в россии.

● В ближайшие пол года у Силы обороны будут преимущество на поле боя, — министр обороны Федоров. Украина получит собственное баллистическое вооружение, и оно будет применяться для ударов по территории россии. Появление украинской баллистики изменит статус нашей страны в мире, — заявил министр обороны Украины Фёдоров.

● Європейський оборонний гігант MBDA підписав меморандум з українським КБ «ЛУЧ» щодо розробки нової крилатої ракети «Нептун-2».

● Українські та французькі оборонні компанії отримають 20 млн євро на розробку ракет, безпілотних систем і засобів протидії повітряним загрозам у межах нової ініціативи Brave France.

● Україна розробила ракету DART, яка запускається з висотних аеростатів і призначена для протидії електронній війні. Випускається на висоті близько 15 км, вона наводиться на ціль перед переходом на автономний політ і піке на твердопаливному двигуні. Бойова частина: до 10 кг з начинкою на основі графіту.

● Халепа... Окупанти збільшують процент збиття наших мідлстрайків. Спочатку вони різко збільшили збиття на наднизьких висотах по дорозі до цілі, а зараз — вже і на висотах 500-1000 м. Так що попереду нові і нові виклики. Ворог досить швидко адаптується.

● Сили оборони України уразили мости, які з’єднували тимчасово окупований Крим з материком.

● У Чорному морі також уражено нафтовий танкер «тіньового флоту» FINA A. Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України та може перевозити понад 62 тисячі тонн нафти.

● У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

● Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров'яковки та Кучерова Курської області (рф).

● Крим найближчим часом може перетворитися на «острів», а для росіян ситуація стане вкрай складною, — міністр оборони Федоров.

● Український високоточний авіаційний плануючий боєприпас «Вирівнювач» вже пішов у серію і застосовувався в бойових умовах

● Вэнс: «Мы ни при каких обстоятельствах не будем платить Ирану ни копейки из наших денег».

● Американская разведка пришла к выводу, что Иран по итогам военной кампании Трампа получил возможность перекрывать Ормузский пролив по своему усмотрению, сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждениями.

● Брент - 77,7 (-1,5%). Але попри "мир" США з Іраном, ціни на пальне можуть не знизитись, - Politico

● ̶Д̶о̶н̶а̶л̶ь̶д̶ ̶Т̶р̶а̶м̶п̶ ̶в̶о̶з̶о̶б̶н̶о̶в̶и̶л̶ ̶с̶а̶н̶к̶ц̶и̶и̶ ̶п̶р̶о̶т̶и̶в̶ ̶р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶й̶ ̶н̶е̶ф̶т̶и̶!̶ Истек срок приостановки санкций США против российской нефти. Сейчас санкции действуют.

● По итогам военной кампании Трампа против Ирана, Иран получил возможность перекрывать Ормузский пролив по своему усмотрению, следует из данных американской разведки, о которых сообщил CNN.

● Иран получит огромные финансовые выгоды от соглашения с США и возобновит экспорт нефти сразу после его подписания.

● Трамп может ввести VIP-пропуска для нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

● Ізраїль звернувся до США з проханням надати текст угоди з Іраном, але отримав відмову, - повідомило CNN ізраїльське джерело

● «Я бос», — такими словами Трамп пояснив своє запізнення на засідання G7

● G7 пообещала усилить давление на российскую экономику. Трамп согласился на это в обмен на помощь в разминировании Ормузского пролива. Лидеры стран «Большой семерки» договорились об усилении давления на экономику россии и увеличении поставок оружия Украине на саммите G7. Совместное заявление стран опубликовала пресс-служба Елисейского дворца. «Большая семерка» планирует ужесточить санкции, в частности, против нефтегазового сектора россии. В заявлении отмечается, что сейчас благоприятный момент для этого, так как США и Иран заключили соглашение об открытии Ормузского пролива.

● ЕС готовит пакет экстренных торговых мер для поддержки Армении.

● Крупнейший банк Объединённых Арабских Эмиратов First Abu Dhabi Bank не открывает счета россиянам.

● Официальные лица США отмечают, что 1,5 страничный текст соглашения с Ираном — это расплывчатый «политический документ», — CNN. Ключевые обязательства Тегерана достигнуты по закулисным каналам связи, «Людям не следует слишком вникать в формулировки меморандума/ Что важнее, чем сам документ, так это понимание, которое у нас есть друг с другом», — сказал один из чиновников.

● В ЕС 17 июня вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из рф по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Соглашение совет и парламент ЕС приняли в конце прошлого года. В январе страны объединения проголосовали за полный отказ от газа рф в 2027 г.

● Глава администрации Тайваня Уильям Лай объявил о намерении создать в июле эскадрилью беспилотников, - Taipei Times.

● Велика Британія та Канада запровадили нові санкції, спрямовані на обмеження діяльності військово-промислового комплексу росії, а також суден «тіньового флоту».

● МИД Австралии снизил уровень риска для поездок в Израиль, Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЭ, но все еще рекомендует "минимизировать пребывание в регионе". К Ирану, Ираку, Ливану, Сирии, Палестине и Йемену австралийцам приближаться категорически не рекомендуется.

● На паризькій міжнародній виставці Eurosatory компанія KNDS Deutschland представила реактивну систему залпового вогню MARS 3, яка позиціонується як заміна M270.

● Новая лазерная система сбивает дроны массой до 600 кг на скорости до 460 км/ч. Американская оборонная компания Aurelius Systems провела испытания автономной лазерной системы Archimedes, поразив более 20 гражданских дронов и 5 военных беспилотников. Система предназначена для борьбы с БПЛА массой до 600 кг и скоростью до 460 км/ч, используя вместо ракет энергию лазерного луча. Испытания подтвердили способность «Архимеда» автономно обнаруживать, распознавать, отслеживать и уничтожать дроны без участия оператора.

● У Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших органах, причетних до затримання українських інкасаторів у березні 2026 року, будуть негайно проведені внутрішні розслідування. Генеральний прокурор повинен без зволікань зайнятися цим питанням, — прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

● В одном из государств Восточной Азии может увеличиться газодобыча. Китайская компания Sinopec подтвердила масштабные геологические запасы на месторождении сланцевого газа Ziyang Dongfeng. При этом КНР считается одним из крупнейших покупателей российского газа — Reuters

● Глава Европарламента Роберта Мецола требует срочно проверить действия люксембургского депутата Фернана Картхайзера. Причиной послужили его тайные встречи с российскими чиновниками. Надзорный орган должен выяснить, нарушил ли этот политик правила парламента — Politico

● Автомобілі Volkswagen можуть зникнути з ринку: керівництво заявляє про загрозу існуванню компанії, — Der Spiegel. Серед членів ради директорів провели анонімне опитування щодо ситуації в компанії: шестеро з дев’яти заявили про загрозу її зникнення. Решта охарактеризували ситуацію як напружену.

● Сроки лишения свободы по политическим делам в россии выросли почти вдвое после начала полномасштабной войны с Украиной, — доклад «Мемориала». Средний срок лишения свободы по политически мотивированным уголовным делам во время полномасштабной войны радикально увеличился: с 6 лет 7 месяцев в 2021 году до 11 лет в 2026 году.

● В МВД рф призвали доносить на курящих возле Вечного огня россиян

● російська балістична ракета середньої дальності «Орешник» має серйозні проблеми з точністю через виробничі труднощі та дефіцит відповідного обладнання, у тому числі й гіроскопів.

● Запреты на ввоз продукции из Армении не связаны с политикой, заявил глава Россельхознадзора Данкверт. По его словам, ограничения введены из-за выявленных нарушений, связанных с организацией производства и контроля качества.

● Ставку НДС в россии могут ещё раз повысить, потому что сейчас она «не самая высокая в мире», прогнозирует экс-замминистра финансов Олег Вьюгин. По его мнению, окно для дальнейшего повышения есть. «Есть страны, где ставка НДС 28%», — отметил он.

● Снижение мировых цен на нефть и угрозы возобновления американских санкций 16 июня обрушили акции российских нефтяных компаний, падение цен достигало 7%. Котировки отдельных бумаг откатились до минимумов с 2022 и 2023 годов. На внешние факторы наложились внутренние — проблемы отдельных предприятий сектора и крепкий рубль. В результате индекс московской биржи опустился ниже уровня 2500 пунктов, вернувшись к значениям октября прошлого года.

● Доходы российских предпринимателей упали впервые за два года, сообщили в ВШЭ. В первом кварале 2026 года реальные доходы бизнеса упали на 4,2% год к году. По словам экспертов, нынешняя модель роста МСП за счёт восстановления спроса и повышения цен перестаёт работать из-за инфляции, а растущие расходы и налоговая нагрузка ещё сильнее давят на бизнес. Всё это уже приводит к закрытиям и банкротствам МСП, отметили они.

● Над московською та прилеглими областями заборонять польоти легких літаків і цивільних безпілотників. Обмеження над москвою та частково над Рязанською, Тульською, Калузькою, Тверською, Ярославською та Володимирською областями введуть з 20 червня.

● Из-за атак БПЛА авиапассажиры не могут ни покинуть юг россии, ни прилететь туда. Пассажиры не могут покинуть аэропорты Сочи и Краснодара часами, а иногда сутками. Об этом в соцсетях говорят сами застрявшие.

● «К нам едут рэперы негры из США. Они все употребляют вещества» — на федеральном телевидении предложили подбрасывать наркотики американским артистам, чтобы потом обменивать их на россиян из иностранных тюрем. По задумке ведущих, гостей можно будет посадить и использовать в обменном фонде. И почему же страну изгоем называют?

Джерело: facebook.com/annopolsky

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