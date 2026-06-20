Новини одним рядком

Художник Нікіта Тітов

● Лютий — це найважчий місяць в нашій сучасній історії, лютий — це справедливий стан. А ще Лютий — це літак, який повертає всю нашу лють ворогу

● Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія зроблять фінансові внески на закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL.

● Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии фронта, пишет The Economist. По данным издания, контакты сторон проходят ежедневно, также возобновились неофициальные переговоры с россией.

● Формулировку об ускоренном вступлении Украины в ЕС убрали из итогового заявления саммита европейских стран, заявил премьер Венгрии Мадьяр. По его словам, Будапешт выступает против ускоренной интеграции Киева в Евросоюз.

● Украина неплохо справляется. У россии гораздо более мощные вооружённые силы. Но Украина неплохо справляется. Они держатся. У них отличная техника, в том числе и наша. Не забывайте об этом, — Трамп.

● Макрон: Трамп прибув, вважаючи, що Україна програє, і хотів швидкої угоди. На саміті в Анкориджі він ледь не передав території, які Україна все ще контролює на місцях. Потім три речі фундаментально змінили його розрахунки, і ця зміна стала вирішальною для війни. Макрон: Кожні три місяці західні та російські аналітики прогнозують, що Україна нарешті впаде. Кожні три місяці вони виявляються категорично неправильними. Україна чинить опір із вражаючими інноваціями та виробничою потужністю армії, якої ніхто не очікував. По-перше, Трамп побачив, що українці — це надійні, рішучі бійці, які кидають виклик кожному прогнозу. По-друге, європейці нарешті беруть на себе реальну військову відповідальність — коаліція армій, готових до дій, крокуватиме на параді 14 липня. Цей сигнал чітко дійшов до Вашингтона.

● Дик Дурбин Сенатор США: Війна росії в Україні тепер триває довше, ніж Перша світова війна. Замість того, щоб заспокоювати росію, відправляючи офіційну американську делегацію на конференцію путіна з ухилення від санкцій, Трамп повинен підтримати наших українських союзників у їхній боротьбі за свободу.

● Страны НАТО рассматривают новый план военного финансирования Украины на 70 млрд евро, который хотят утвердить на саммите в Анкаре уже в июле. 30 млрд из этой суммы планируется покрыть за счет уже одобренного кредита ЕС Украине на 90 млрд, а остальные 40 - из новых двусторонних обязательств стран-членов.

● Во Франции совершили нападение с коктейлями Молотова на производящий для Украины беспилотники завод.

● росія атакувала безпілотниками судна під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс в акваторії Чорного моря. Унаслідок атаки один член екіпажу загинув.

● Іспанська компанія EM&E виробляє комплект A2L із лазерним наведенням для ракет MLRS для Збройних сил України.

● Сообщают, что германская компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) подтвердила, что в Украину было поставлено 8 новых самоходных ЗРК малой дальности NOMADS производства норвежской группы Kongsberg. Боевая машина комплекса выполнена на гусеничном шасси ACSV G5 производства FFG. В январе 2026 г. было сообщено, что FFG поставила на Украину восемь шасси ACSV G5, но их назначение было неизвестно. Теперь представитель FFG подтвердил, что Украина получила восемь ЗРК NOMADS, для которых и были использованы шасси ACSV G5. Самоходные пусковые установки ЗРК NOMADS оснащены РЛС обнаружения воздушных целей XENTA-M5 производства датской компании Weibel (с АФАР) на подъемной мачте и двумя двухзарядными наклонными контейнерами с зенитными управляемыми ракетами AIM-9X Sidewinder или IRIS-T с дальностью до 10 и 15 км соответственно. ЗРК NOMADS был разработан Kongsberg в интересах вооруженных сил Норвегии и Нидерландов, которые и стали его стартовыми заказчиками. Вооруженные силы Норвегии получили четыре предсерийные машины комплекса в июле 2024 г., но до сих пор они использовались для испытаний. Так что Украина, видимо, стала первым фактическим получателем серийного комплекса NOMADS.

● Украина закупит ракеты "воздух-воздух" большой дальности Meteor и получит ракеты для ЗРК Patriot, заявил министр обороны страны Михаил Федоров по итогам "Рамштайна". Европейские УРВВ Meteor могут подвешиваться на шведские истребители JAS 39 Gripen C/D, первые поставки которых Украине намечены уже на 2027 год. Также Украина и Германия договорились об усилении противоракетной обороны, под чем скорее всего подразумевается проект Freya.

● Держава досі не дала відповіді, що робити мільйонам вимушених переселенців, які втратили житло, – Ігор Терехов. За його словами, досі існують проблеми з отриманням сертифікатів «єВідновлення» та механізмами компенсації за зруйновані оселі, які держава, на жаль не вирішує. Людям вже зараз потрібна компенсація за втрачене житло, а також створення соціального житла.

● «Мовні патрулі» у Франківську – все, відпрацювали. Марцінків каже, що ініціатива дала результат – зараз близько 90% мешканців у повсякденному житті спілкуються українською. За його словами, головна мета була проста: зробити українську мовою «за замовчуванням» у місті. І, на думку мера, цього вдалося досягти.

● Київ прискорено виділяє 2 млрд. грн на фінансування Сил оборони, - мер Кличко

● Пальне по 150 грн.: знову цей варіант стає реальністю, оскільки мир між США та Іраном зривається через дії Ізраїлю, - Bild

● Мінськ виступив із погрозами на адресу України після удару по автобусу в Брянській області: представник Білорусі при СНД Назарук. заявив, що білоруська сторона нібито залишає за собою право на будь-які кроки для «захисту життя своїх громадян».

● На самом деле, возможно, это и есть безоговорочная капитуляция, — заявил Трамп журналисту Axios, характеризуя как свою победу, подписанный меморандум с Ираном.

● Страны ЕС впервые решили продлить санкции против россии на год вместо шести месяцев, сообщил представитель Европейского совета.

● США та Іран відклали раунд технічних перемовин щодо мирної угоди через військову операцію Ізраїлю на півдні Лівану.

● Из-за "непрекращающихся военных действий Израиля в Ливане", иранская делегация отменила свою поездку в Швейцарию. В свою очередь, и Дж.Д. Вэнсу пришлось отменить свой визит туда тоже.

● В Ливане всю ночь шли тяжёлые бои между ЦАХАЛ и Хизбаллой. ЦАХАЛ наступает на один из важнейших оплотов этой террористической организации, к северу от Буфора.

● Ормузька протока залишалася відкритою лише чотири дні: Іран знову обмежив прохід суден через атаку Ізраїлю не об’єкти «Хезболли» у Лівані — Bild.

● На своей второй встрече с министрами обороны НАТО министр войны США Пит Хегсетх объявил о пересмотре позиции американских войск в Европе, получившем название "Обзор НАТО 3.0", призванном обеспечить, чтобы Европа брала на себя ответственность за свою оборону. Он также объявил, что в будущем взносы США в НАТО будут зависеть от того, вносят ли союзники вклад в НАТО и их оборону.

● Минюст США расследует участие американских банков в финансировании руководства Ирана - Bloomberg.

● Дон Бэкон Член Палаты представителей США: Президент Трамп пообіцяв, що США замінять бронетанкову бригаду, яка минулого місяця повернулася з Польщі та Балтії. Наразі Міноборони не надало жодної інформації щодо того, як вони виконають директиву президента. Наявність США в цих країнах є життєво важливою для стримування.

● Катарский суверенный фонд, владеющий 17% акций германского автомобильного концерна Volkswagen, пытается сорвать сделку с израильским оборонным концерном "Рафаэль". В рамках сделки "Рафаэль" намерен приобрести завод Volkswagen в Оснабрюке, который планировались закрыть в рамках реструктуризации, и наладить на нем производство компонентов для системы ПРО "Железный купол". Согласно Reuters, Катар указал на "сложный характер" отношений эмирата с Израилем. Представители Катара имеют два голоса в совете директоров Volkswagen из 20. Еще десять голосов принадлежат представителям работников концерна, остальные – федеральной земле Нижняя Саксония и семье Порше.

- Журналіст: «Мудра людина колись сказала в січні 2020 року, що Іран ніколи не вигравав війни, але ніколи не програвав переговорів.»

- Дональд Трамп: «Хто це сказав?»

- Журналіст: «Дональд Трамп.»

● Согласно 140-страничному докладу немецкой разведки, одним из четырёх наиболее активных иностранных радведывательных агентств, действующих в Берлине, является национальная разведка Турции; остальные — это россия, Китай и Иран.

● Куба начала крупнейшую экономическую реформу со времен революции 1959 года. План предусматривает частную застройку недвижимости, создание частных банков, преобразование части госпредприятий в коммерческие компании с долями и смягчение ограничений для частного бизнеса. Премьер Мануэль Марреро заявил, что власти хотят использовать рыночные механизмы для повышения эффективности, сохраняя социалистическую систему.

● Джорджія Мелоні: «Єдиний спосіб гарантувати мир — це стримування... Стримування походить від латинського 'de' — через 'da' — та 'terrere', лякати. Ви повинні бути достатньо сильними, щоб змусити ворога відмовитися від можливості напасти на вас. Саме сила будує мир, а не слабкість...»

● Президент Южной Кореи Ли заявил, что Трамп сказал ему, что пора обратить внимание на северокорейскую проблему. Трамп согласился с Ли в том, что краткосрочной целью Северной Кореи должно быть прекращение своей ядерной программы.

● Канцлер Австрии призвал ЕС начать переговоры с путиным для завершения войны.

● Пентагон попросил конгресс США выделить еще $80 млрд на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана, и других затрат, сообщила The Wall Street Journal. Руководство Пентагона заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах, сообщает издание. Бюджет Пентагона на 2026 финансовый год составляет примерно $1 трлн.

● В сентябре 2026 года, после четырехлетнего перерыва, возобновится активный поиск газа в эксклюзивных экономических водах Израиля в Средиземном море. Геологоразведывательное судно, заказанное консорциумом в составе азербайджанского SOCAR, британского BP и израильского NewMed, начнет активный разведку.

● ВВС США выбрали компании General Atomics Aeronautical Systems и Anduril для приобретения беспилотников FQ-42A (Dark Merlin) и FQ-44A (Fury) в рамках программы "Верного ведомого" (CCA). Вчера было объявлено, что заключены контракты с обеими компаниями на проектирование, разработку и производство как минимум 150 дронов к концу десятилетия в рамках первого этапа программы. В конечном итоге ВВС США хотят создать парк из примерно 1000 БПЛА, которые дополнят пилотируемые ЛА. Автономные летательные аппараты должны самостоятельно взлетать и наносить удары, выполнять разведывательные миссии, вести радиоэлектронную борьбу или создавать помехи, получая минимальное управление. Что касается программного обеспечения, то ВВС заключили контракты с 6 поставщиками: Anduril, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX Collins Aerospace и Shield AI. Всем дан срок 6 месяцев, после которого будет оценен прогресс и выбран 1 поставщик ПО.

● Компания Rheinmetall заключила контракт с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и эксплуатации министерства обороны Германии (BAAINBw) на поставку 23 бронированных ремонтно-эвакуационных машин BPz-3A2 «Бюффель» (Bergepanzer 3 A2 Büffel). Стоимость соглашения составляет около 414 млн долл., начало поставок запланировано на 2028 г. Закупка осуществляется в рамках замены 23 машин, ранее переданных Украине (21 BPz-2 и двух BPz-3).

● 15 червня міністр оборони Франції Катрін Вотрін оголосила на виставці Eurosatory 2026, що ракетну систему Thundart обрали для заміни унітарної установки LRU французької армії.

● россия ̶п̶о̶с̶л̶е̶ ̶т̶о̶г̶о̶ ̶к̶а̶к̶ ̶о̶т̶г̶р̶е̶б̶л̶а̶ предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты дипломатическим путём, заявили в МИД рф.

● 80% россиян экономят на продуктах — исследование Shopper’s. При этом 34% опрошенных начали экономить именно в 2026 году. Чаще всего на еде экономят так: покупают меньше чипсов, шоколадок и мороженого — 41%, закупаются по акциям — 38%, чаще ходят в дискаунтеры — 34%. 83% россиян назвали продукты питания самой подорожавшей категорией в этом году. Далее в списке идут услуги ЖКХ и бытовая техника.

● россии просто нечем отвечать, на текущие обстрелы москвы. Несмотря на все бравые заявления Минобороны и уверения, что «всё под контролем», внутри кремля это уже понимают. Лимит эскалации выбран практически до потолка: обычными средствами переломить ситуацию не получается. Массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре идут на максимуме, а украинские дроны всё равно регулярно долетают до москвы и Подмосковья. Симметрично и жёстче ответить уже не выходит. Единственный инструмент, который теоретически мог бы всё изменить — ядерный удар. Но этот вопрос закрыт ещё с осени 2022 года и больше не рассматривается даже в самом узком кругу. В результате в кремле сейчас царит тихая, но глубокая паника и ощущение стратегического тупика. Никто толком не знает, что делать дальше. Поэтому была принята временная тактика постепенного успокаивания населения: пропаганда плавно переходит от «ПВО всё сбивает» к «ну что ж, теперь так будет, надо просто привыкнуть». Вместо обещаний быстрой победы акцент делается на терпении, сплочённости и «мы выдержим». - Сводки ополчения Новороссии

● В россии введут ГОСТ для писателей . У писателей будет единый стандарт и официальный статус, которые можно получить только сдав историю и культуру, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы. С новым статусом авторы смогут оформлять трудовые отношения, защищать права и получать социальную поддержку.

● Ищите больше съемок из различных городов Украины.Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться, — спикер кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам CNN, спросившим его об атаках украинских беспилотников на москву.

● Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сократилось, сказала Набиуллина.

● Индекс Мосбиржи рухнул после снижения ключевой ставки ЦБ. За месяц инвесторы в российскую экономику потеряли около 10% капитализации своих активов.

● В Петербурге из Мойки достали человеческую голову. Как рассказал очевидец, сотрудники спасательной службы работали в районе дома № 40 и достали спокойно плывущую по течению голову.

● Ни один дрон в собственно москву не прилетел. Те немногие попадания, которые есть, — в городах-спутниках. То есть ПВО работает хорошо и пока не истощено, заявила журналистка Юлия Латынина в своём блоге.

● "Непробивна" московська ППО не зупинила українські дрони, зате феєрично "знесла дах" резервуару з пальним НПЗ

● За полтора суток с момента удара по москве путин не сказал ни слова.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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