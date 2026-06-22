Новини одним рядком

● «Україна не прагне політизувати складні сторінки спільної історії з Польщею. Жоден президент іншої держави більше не буде диктувати нам нашу історію», — глава МЗС України Сибіга.

● Сибига: Зеленский в понедельник примет решение об участии в конференции в Гданьске. Спикер Сейма Польши считает, что Зеленский не приедет на конференцию.

● Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вернул Польше Лицарский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который получил в 2011 году. Он принял такое решение в знак солидарности с президентом Владимиром Зеленским после того, как польская сторона лишила украинского президента ордена Белого Орла.

● 20 июня и 21 июня российские военные преступники снова обстреливали гражданскую инфраструктуру Украины. Есть данные о погибших и пострадавших, а также о разрушении и повреждении транспорта.

● Всього за цей тиждень росіяни випустили близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів по Україні, — Володимир Зеленський.

● Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст, — Сили безпілотних систем України у своєму акаунті в Threads.

● Британская компания MBDA успешно провела испытательный запуск новой крылатой ракеты CROSSBOW, которую создают в рамках программы Project Brakestop для нужд Украины. Ракета оснащена боевой частью массой около 300 кг и способна поражать цели на расстоянии более 800 км.

● Французькій компанії Alta Ares довелося модифікувати дрони-перехоплювачі для роботи на Близькому Сході, оскільки вони не витримували високої температури та пустельних умов. Завдяки досвіду українських інженерів це вдалося зробити за 10 днів.

● Мадяр ввёл в обиход новое слово - окупасы

● Украина ударила по паромным переправам у порта «Кавказ». Грохнули сразу три парома! Функционабельных паромов у россии остаётся… всего два.

● Иранская делегация прибыла в Швейцарию.

● Иранский президент Масуд Пезешкан: одно можно сказать наверняка: мы никогда не откажемся от нашего права на обогащение урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это.

● США и Катар готовятся разморозить активы Ирана на $6 млрд, пишет The Wall Street Journal.

● Кир Стармер не собирается уходить в отставку, — сообщает Reuters. Изначально ожидалось, что лидер Лейбористов объявит о своей отставке в понедельник и представит график ухода со своего поста. Однако источник в правительстве заявил, что британский премьер-министр по-прежнему сосредоточен на выполнении своих обязанностей по управлению страной.

● Вице-президент Вэнс отправляется в Швейцарию: "Я с нетерпением жду начала технических переговоров с иранцами, пакистанцами и катарцами... Мы надеемся добиться прогресса в ядерном вопросе, добиться прогресса в вопросе о прекращении огня в Ливане - это две важные вещи, на которых, я думаю, мы сосредоточимся".

● США прекращают финансовую поддержку программ по профилактике ВИЧ в ЮАР на фоне невыполнением ЮАР требований США по защите белого африканского меньшинства. Ранее Соединённые Штаты направляли в ЮАР 400 миллионов долларов в год.

● Мировые ЦБ не сбавляют темпы и продолжают закупать золото рекордными темпами. Согласно свежему опросу Всемирного золотого совета, охватившему 74 регулятора, сразу 45% центральных банков планируют нарастить свои золотые запасы в ближайшие 12 месяцев - это абсолютный исторический максимум за всё время наблюдений. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с ковидным 2020 годом и фиксирует рост третий год подряд. Главными инициаторами этого процесса выступают ЦБ стран Глобального Юга - среди них доля тех, кто собирается затариваться золотом, достигла рекордных 53% против 48% годом ранее. В целом же 89% всех мировых регуляторов уверены, что глобальные объемы золотых резервов в ближайший год будут только расти.

● Легкий корвет «Контрадмірал Аугуст Роман», переобладнаний із турецького патрульного корабля класу HISAR, увійшов до складу Військово-морських сил Румунії для посилення безпеки в Чорному морі.

● В Бразилии хакеры взломали систему экстренного оповещения и разослали миллионам людей сообщение об инопланетном вторжении. Смартфоны бразильцев внезапно заорали тревожным сигналом, а на экранах появились уведомления о том, что инопланетяне высадились на Землю. Власти уже подтвердили факт взлома.

● Илон Маск заявил, что вместо усиления контроля над ИИ-компаниями государству лучше напрямую распределять деньги из казны среди граждан. По его мнению, благодаря развитию ИИ и роботизации рост производства будет опережать рост денежной массы, поэтому инфляция не станет проблемой. Напротив, он считает, что в будущем миру придется бороться с дефляцией.

● Жители Тайваня массово записываются на курсы по управлению БПЛА на фоне растущей угрозы со стороны Китая, — The Guardian

● россия ждёт не выполнения договорённостей Анкориджа, а победы, — заявил Ушаков.

● С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут — оперштаб Кубани.

● Вчера БПЛА атаковали порт Кавказ в Краснодарском крае. Повреждены автомобильный паром «Панагия» и нефтяной терминал.

● Также в Крыму атаковано несколько целей. Резервуарный парк морского порта «Керчь» и военная часть железнодорожного назначения.

● Продажу топлива в Крыму полностью остановили, включая отпуск по талонам, заявил гауляйтер региона Аксёнов. С 21 июня бензин и дизель будут доступны только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность полуострова.

● Если ты считаешь героизацию УПА нормой, значит, ты сам фашист, заявил Медведев после отказа Зеленского, Кучмы, Ющенко и Порошенко от польских наград.

● Губернатор Липецкой области признал перебои с поставками топлива в регион, но попросил жителей не скупать бензин "как гречку", чтобы не усугублять ситуацию.

● Глава КПрф Геннадий Зюганов предложил немедленно изъять у банков не менее 30 трлн руб. и направить их в реальный сектор. Банки придумали на Западе, чтобы ограбить русского человека!

● Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электросетях — Крымэнерго. Кроме того, в Севастополе вводится график временных отключений света, сообщил губернатор Развожаев.

● 11 поездов задерживаются из-за закрытого Крымского моста. В направлении москвы из Керчи задерживаются два состава. Также опаздывают поезда, следующие в Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь из москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Адлера и Минеральных Вод. Время задержки составляет от 1,5 до 8,5 часов.

● Советник «Главы» Крыма Олег Крючков призвал жителей Крыма на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электроэнергии.

● В Тверской области ввели ограничения на продажу бензина

● На частных заправках по всей россии резко выросли цены на бензин. Местами топливо и вовсе исчезло.

● У российских сервисов начали отбирать сертификаты — первым под раздачу попал VK Play. Если зайти на сайт через Chrome или Firefox, то вам предложат закрыть сервис. В других браузерах сайт может и вовсе не открыться.

● Акції "Газпрому" впали до мінімуму з 2009 року

Джерело: facebook.com/annopolsky

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