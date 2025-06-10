● Ракеты HIMARS посетили место дислокации российских войск возле Рыльска Курской области

● «Надам свій будинок». Усик запросив Трампа на тиждень до України на тлі регулярних обстрілів з боку росії. Поживи в Україні, будь ласка, та поспостерігай за тим, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи. Бомби, ракети. Щоночі. Досить

● Спецоперація "Павутина" налякала Пентагон — США шукають способи захисту від подібних атак, — USA Today

● Черногория запускает совместное с США производство дронов, первая партия из 20 тысяч отправится в Украину.

● Финляндия увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

● В Париже задержали трех сербов, которые оскверняли еврейские памятники, потому что им заплатили спецслужбы россии.

● Германия планирует увеличить количество бункеров и бомбоубежищ на фоне предстоящей войны с орками - The Guardian.

● Советник правительства Великобритании по обороне Фиона Хилл заявила, что ее страна уже находится в состоянии войны с россией.

● Министр обороны Таиланда: стремясь ослабить напряженность в отношениях с Камбоджей, обе армии согласились отвести войска на согласованные в 2024 году позиции.

● Сенаторы США приостановили продвижение законопроекта о «сокрушительных» санкциях против россии.

● На предстоящем саммите лидеров стран G7, который начнется в воскресенье в Канаде, Дональд Трамп может занять более решительную позицию в отношении войны на Украине после нескольких недель колебаний по поводу поддержки со стороны США, считают западные чиновники.

● Объем торговли между россией и Китаем в январе - мае сократился на 8,2%, до $88,796 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из Китая в рф снизился на 6,6%, до $38,89 млрд. Поставки из россии в КНР уменьшились на 9,5%, до $49,91 млрд.

● Орбан заявил, что не видит риски всеобщей войны в Европе, потому что «русские слишком слабы для этого». Он также добавил, что «русские понимают только язык силы, поэтому переговоры с ними должны вестись с позиции силы».

● Экспорт СПГ из США в апреле вырос вдвое г/г, главными покупателями стали страны ЕС и Япония — ПРАЙМ.

● Управляющий Банка Сирии : в течение нескольких недель мы снова будем подключены к системе банковских расчетов SWIFT.

● Цены на бензин в Китае опустились до пятилетнего минимума.

● Цены на полиэтилен в Китае - главном потребителе нефтехимии в мире - опустились до самого низкого уровня с лета "ковидного" 2020 года.

● Токийский суд отменил иск к бывшему руководству АЭС «Фукусима».

● Сирийские силы безопасности пресекли поставку иранских 107-мм ракет Fajr-1, направлявшихся в Ливан.

● Сообщают, что во время 12-го семинара по военно-морским системам в Стамбуле командующий подводным флотом ВМС Турции контр-адмирал Тимур Йылмаз представил презентацию по разрабатываемому в Турции проекту национальной атомной подводной лодки, теперь обозначаемому как NUKDEN. Было заявлено, что лодка будет оснащена ядерным реактором жидкосолевого типа (MSR).

● На американській авіабазі Кадена в Японії стався вибух, постраждали щонайменше четверо людей — агентство Kyodo. Інцидент, за попередньою інформацією, стався на об'єкті тимчасового зберігання боєприпасів, що не розірвалися.

● В Латвии начали расследование против депутата сейма Алексея Росликова. На одном из заседаний он заявил: «Нас больше, и русский язык — наш язык»

-------------

● В 2025 году военные расходы россии достигнут 172 миллиарда долларов. План кремля на 2025-2027 годы предусматривает сохранение высокого уровня расходов, что указывает на намерение фюрера длительное время поддерживать усиленную милитаризацию.

● В городах-миллионниках стали массово закрываться магазины канцтоваров.

● Иностранцев с «чистыми» телефонами перестали пускать в россию.

● За четыре года цены на автомобили Lada в россии взлетели в среднем на 72%, подсчитали аналитики.

● российским школьникам увеличат в 1,5 раза число уроков истории.

● Анекдот дня: небольшая московская компания получила патент на лоток куриных яиц на 10 шт, после чего начала подавать в суд на всех производителей.

● С июля россиянам придётся платить больше за коммуналку — в среднем на 11,9%, сообщили в госдуре. Но в ряде регионов рост будет куда ощутимее: в москве — на 15%, в Дагестане, Татарстане и Мордовии — до 19%, а в Пермском крае — сразу на 21,1%.

● А на болотах очередной экономический "прорыв", ну или "нарыв" - к концу апреля 2025 года просроченная задолженность по зарплатам достигла феерических 1,482 млрд рублей, что является абсолютным максимумом с 2021 года.

● Товарооборот между россией и Китаем в январе - мае сократился на 8,2% г/г, до $88,796 млрд — таможня КНР.

● У Казані бавовна на рівні оборонпрому — горить пороховий завод!

● У Чебоксарах «Прогрес» став... на паузу: після удару завод зупинився на невизначений термін

● Действие российского моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности подходит к своему логическому завершению, заявил замглавы МИД рф Сергей Рябков. По его мнению, страны Запада не оценили сдержанность россии в этом вопросе.

● Минцифры хочет создать базу всех телефонов россиян, зарегистрировав их по уникальному IMEI-коду.

● Беглов заявил, что путин возвращает в Петербург дух Петра I — «когда люди не боялись мыслить широко и мечты становились делом».

Новости портала «Весь Харьков»