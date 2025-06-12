Новини одним рядком

● В Україну повернул тіла 1 212 полеглих оборонців. Серед них бійці, які воювали на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині.

● У спецслужбах — зміни: частину співробітників можуть перевести до ЗСУ. До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає переведення окремих працівників СБУ, ГУР та СЗР до лав Збройних сил України

● Оккупанты атаковали важный энергетический объект в Херсонской области — глава ОВА Александр Прокудин. Жителей области призывают подготовиться к длительным отключениям света.

● Влада хотіла витратити 30,5 мільйона гривень на спецзасоби для розгону мітингів - 5000 щитів для розгону мітингів. Нацгвардія скасувала тендер і не купуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку.

● Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм «підписана», передає ABC News

● Закінчуються «півтора-два тижні», - цей термін Трамп сам собі визначив для жорсткої відповіді путіну, який не хоче угоди про припинення вогню. 28 травня Трамп заявив журналістам: «Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, але це займе приблизно півтора-два тижні». Ключове слово «приблизно».

● Президент Румунії Нікушор Дан уперше відвідає Україну — братиме участь у саміті «Україна — Південно-Східна Європа» в Одесі. У пресслужбі румунського президента наголосили, що Нікушор Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримку України на всіх рівнях.

● Из коммюнике саммита НАТО исключили обещание принять Украину и выделить ей $40 млрд.

● Законопроєкт про санкції проти рф можуть внести до Сенату США цього тижня.

● Ліндсі Грем не повідомляє ні про які зрушення щодо свого "нищівного" санкційного проєкту проти рф, зате висловив підтримку 18-му пакету санкцій, над яким наразі працює ЄС.

● США и КНР договорились о смягчении взаимных ограничений на экспорт.

● Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже открыто называет Трампа диктатором и призывает к сопротивлению. 14 июня Трамп решил организовать в честь своего рождения военный парад, одновременно в этот день состоятся протесты против него по всей стране.

● Маск написал, что сожалеет о конфликте с Трампом: «Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко».

● Под американские санкции попали две крупных благотворительных структуры, собирающие деньги для ХАМАСа в Европе. Israa Charitable Foundation Netherlands (Благотворительный фонд Исраа) - базирующаяся в Нидерландах организация, которая является членом находящейся под санкциями зонтичной организации "Союз Добра", непосредственно подчиняющейся боевому крылу ХАМАС. Представители фонда являются высокопоставленными оперативниками ХАМАС в Европе, ответственными за сбор средств для ХАМАС с использованием фиктивных благотворительных организаций в качестве прикрытия. Associazione Benefica La Cupola d'Oro - базирующаяся в Италии организация, занимающаяся сбором средств для ХАМАСа под видом благотворительности.

● Немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы "россия сегодня" в ФРГ Сергея Феоктистова и изъяли паспорта. Под предлогом того, что они могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

● Министерство обороны Нидерландов разместило заказ на восемь систем БЛА у американского стартапа Shield AI под руководством Брэндона Ценга. Компания разрабатывает БЛА для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) на базе искусственного интеллекта. Shield AI, поставляющая свои товары американским спецподразделениям, работает на украинском фронте уже много месяцев в рамках скрытного сотрудничества с Главным управлением разведки. Системы американской фирмы были испытаны в условиях, насыщенных электронными помехами, что помогло идентифицировать российские цели на большом расстоянии. Голландский контракт является частью более широких усилий НАТО по ускорению использования его членами автономных боевых технологий, поскольку алгоритмическая война становится все более распространенной.

● Нидерландская Nebius Group (бывшее название Yandex NV), которую возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, инвестирует £200 млн (около $270 млн) в центры обработки данных искусственного интеллекта в Великобритании.

● Токаев сменил министра обороны и потребовал усилить армию. Новым главой Минобороны Казахстана назначен генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов. Президент уже обсудил с ним модернизацию военной инфраструктуры, цифровизацию управления и усиление идеологической и соцработы в войсках. Токаев поручил Минобороны Казахстана уделить внимание развитию сил территориальной обороны, институту службы в резерве и совершенствованию структур органов управления и войск.

● В Румынию доставлена первая партия турецких защищенных автомобилей Otokar Cobra II.

● В ближайшее время Сеул и Варшава могут заключить крупнейший контракт на поставку партии в 180 боевых танков К2. По предварительным данным, его стоимость оценивается примерно в $ 6 млрд (около 9 трлн вон) – серьёзная заявка на рекордное соглашение для ВПК РК. Предполагается, что из 180 боевых машин 117 (модификация К2GF) будут изготовлены Hyundai Rotem и переданы польской стороне, а ещё 63 будут произведены на территории Польши местным концерном PGZ (версия K2PL) в рамках программы локализации. Примечательно, что стоимость второго контракта практически вдвое превышает сумму первого от 2022 (4,5 трлн вон), несмотря на тот же объём в 180 танков. Это связано с тем, что во второе соглашение предусматривает выпуск локализованной модификации K2PL (считается улучшенной версией, но и более дорогой), а также включает в себя аспекты трансфера технологий, материально-технического обслуживания и ремонта (MRO). Кроме того, в него также включены поставки сопутствующего оборудования – эвакуационные машины на базе танков и танковые мостоукладчики.

● Китайский авианосец “Фуцзянь” провёл учения в спорной морской зоне рядом с Кореей. Как сообщило консервативное корейское издание «Чосон Ильбо», впервые в истории китайский авианосец провёл вылеты палубной авиации в зоне Жёлтого моря, которую Южная Корея считает частью международных вод, но Пекин — своей зоной влияния. Речь о «Фуцзяне»— самом новом и мощном авианосце КНР с электромагнитной катапультой (EMALS), ранее встречавшейся лишь на американских кораблях. Учения продолжались с 22 по 28 мая. В это время Китай закрыл для судоходства три зоны под предлогом боевых стрельб. Параллельно в этом же месяце другой авианосец КНР, «Ляонин», проводил массовые вылеты у Тайваня.

● Південна Корея припиняє пропаганду через гучномовці на кордоні з КНДР. У такий спосіб новий президент Півдня Лі Чже Мьон виконує обіцянку відновити діалог з Північною Кореєю. Торік Сеул відновив кампанію цілодобової трансляції через гучномовець після того, як Пхеньян запустив повітряні кулі зі сміттям через кордон.

● SpaceX запустили 71-ю миссию этого года, в 460-й раз успешно посадив ступень ракет Falcon.

● Маск сообщил, что сожалеет о грубых заявлениях в адрес Трампа

● Страны с самым большим количеством дата-центров. В США центры обработки данных являются драйвером для развития АЭС и газовой генерации

● госдура приняла закон о контроле ФСБ за научными организациями. Это значит, что силовики имеют право вмешиваться в работу организаций и вузов — чтобы не было утечки секретных данных.

● "Парламент" Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике. Решение принято в связи с сокращением поставок газа.

● Росстат: За три месяца нефтегазовые корпорации рф заработали 789,5 млрд рублей против 1,445 трлн годом ранее. Нефтеперерабатывающие заводы оказались на грани убытков: за квартал она заработали 4,5 млрд рублей — в 23 раза меньше, чем январе-марте 2024-го.

● Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на открытии Национального футбольного стадиона в Минске. Стадион и расположенный рядом бассейн построены на средства КНР, реализацией проекта под ключ занималась китайская сторона. По словам Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин сам предложил построить объект и сделать подарок белорусам. Арена соответствует критериям для получения 4-й категории УЕФА: здесь можно проводить матчи чемпионатов Европы и мира, а также еврокубков.

● «Кое-кто придержал бульбу, чтобы дискредитировать главу государства». Лукашенко заявил, что картофель в Белоруссии пропал «по политическим причинам».

● Теперь ФСБ будет контролировать все контакты российских ученых с иностранцами — законопроект был принят госдурой сразу во втором и третьем чтениях. Согласно ему, российским ученым придется согласовывать взаимодействие с иностранцами в областях, которые утвердит правительство.

● В начале года в россии ускорился рост оборота похоронной отрасли. С января по апрель ритуальные организации заработали почти 40 млрд руб., что на 12,7% больше год к году, за тот же период прошлого года по сравнению с 2023-м рост составил 9%, что вызвано увеличением смертности.

● В 11 крупных городах застройщики балансируют на грани банкротства из-за сворачивания льготной ипотеки, пишут Известия.

● Ломбарды в россии в 2024 году нарастили прибыль на 73%

● Законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты готовят к внесению в госдуру

● Через татуировки вами управляет Сатана, предупредили в РПЦ

● Патриарх Кирилл публично высмеял священника, который призвал думать о Царствии Небесном, а не о патриотизме. «А вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули»

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● В госдуре заявили, что в 2050 году россия станет передовой техдержавой с сильными семьями, богатой культурой и высокими технологиями. По словам одного из депутатов, страна сможет даже опережать другие и станет привлекательной для людей со всего мира.

Напоминаю: в 2002 году «Единая россия» считала, что россия станет такой уже к 2017 году.

Была уже одна такая Сверхдержава, которая всю свою политику строила на том, что держала граждан в напряженном ожидании светлого будущего. Страна потом лопнула, но помнящие вкус того самого пломбира остались до сих пор…

Новости портала «Весь Харьков»