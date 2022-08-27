Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 80

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Компания Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Есипово Московской области, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

Китай рекордными темпами вывозит золото из России. В июле импорт достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн). Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.

Китайская Chery отказалась выпускать автомобили на площадке УАЗа. Основной причиной стало попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.

США выделили $9 млн на сбор сведений о фильтрационных лагерях и принудительной депортации украинцев.

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию, американская компания Dell, навсегда уходит с российского рынка и сокращает всех работников. Полгода назад компания приостановила поставки своей техники на рынок. В России большей популярностью пользовались именно сервера Dell — компания занимала первое место по их поставкам.

После того, как ЕС отказался полностью ограничивать выдачу виз россиянам, Чехия предложила другой вариант: приостановить упрощенный визовый режим.

31 августа в Праге главы МИД стран ЕС обсудят предложение приостановить упрощенный визовый режим для граждан России и Беларуси, пишет Bloomberg. Если это будет одобрено, время обработки заявлений на визы увеличится, а их стоимость вырастет с €35 до €80 евро.

Джерело: facebook.com

Зібрав до купи Дмитрий Аннопольский

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

377 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:53    54
Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
Сегодня 10:28    121
Пепелище пожарного фронта
Сегодня 10:15    100
Какие страны ЕС все ещё выдают визы расеянам
Сегодня 09:38    112
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно
Сегодня 08:57    106
Белорусские самолеты Су-24 переоборудованы для того, чтобы они могли нести ядерное оружие, - Лукашенко
Сегодня 08:52    125
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус… Это про херсонские мосты
Сегодня 08:52    127
Як харків’яни реагують на першу в місті безпечну зупинку (ВІДЕО)
Сегодня 08:30    146
26 серпня 1382 року після триденної облоги золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву, яку розграбував і спалив
Сегодня 08:18    103
Завдання на осінь
Сегодня 08:07    164
 