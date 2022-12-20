Новини однією строкою

● Польша объявила массовый набор добровольцев в армию. В польской армии сейчас около 150 000 солдат, к 2035 году она должна вырасти до 300 000. Для сравнения — немецкая армия сейчас насчитывает 170 000 человек. У Польши на вооружении уже больше танков и гаубиц, чем в Германии.

● "Дождь", "Медуза" и "Новая газета" не согласились посетить Музей оккупации Латвии. Об этом сообщил руководитель исторического отдела музея Гинтс Апалс.

● Дальность турецкой баллистической ракеты "Тайфун" будет увеличена до 1000 км.

● Премьер Британии призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня до вывода войск, — Sky News.

● Венгрия против лимита цен на газ, но его, видимо, введут — глава МИД Венгрии

● Цена на газ в ЕС стремительно летит вниз на фоне договоренностей ЕС об ограничениях цены.

● Китайский производитель электроники Huawei закрывает в РФ подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В нем работали около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться.

● Новое предложение председателя совета ЕС (Чехия) предполагает снизить потолок цен на газ до уровня 188 евро за МВт.ч (около $2066 за тысячу кубов по текущим курсам).

● Британия намерена в 2023 году передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 млн фунтов, пишет Guardian – по ее данным, об этом объявит премьер Сунак.

● По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона обычного бензина в США снизилась на 14 центов за неделю, до $3,18.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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