Новини однією строкою

Уроки в школах Литвы 1 сентября начались с минуты молчания в память об убитых российскими оккупантами украинских детях и их родителях.

За первое полугодие 2022 г. общее потребление газа в ЕС сократилось на 19,8% (г/г) или на 45 млрд м3.

Оказалось, что 99% оплодотворенных инкубационных куриных яиц в Россию завозятся из-за рубежа.

Шяуляйский банк прекратил обслуживать платежи из России и Беларуси. Это был последний банк в Литве, продолжавший сотрудничество с путинским рейхом для оплаты транзита в Калининградскую область. С 15 августа он прекратил обрабатывать рублевые платежи.

Теперь окончательно всё.

В Испании временно снизят НДС на газ с 21% до 5%.

Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония перестают выдавать визы россиянам, не дожидаясь общего решения ЕС.

Миллиардер Рубен Варданян публично отказался от российского гражданства и решил переехать в Нагорный Карабах. По оценкам Forbes, его состояние оценивается в $1 млрд. В 2021 году он занимал 116 строчку богатейших людей России.

В Финляндии с четверга вступает в силу инициатива властей, призванная сократить число выдаваемых Шенгенских виз россиянам в 10 раз, сообщает Associated Press.

ВСУ получили сотни тысяч реактивных осколочно-фугасных снарядов М927 для гаубиц М119.

Отличия реактивных снарядов от стандартных в их большей дальности и летальности.

Власти Лос-Анджелеса начали выплачивать местным жителям по $1 тыс ежемесячно в течение трёх лет в рамках борьбы с бедностью

США ограничили продажу сложных чипов для компьютеров России и Китаю

Речь идет о продуктах компаний Nvidia и AMD, использующихся в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лиц и речи, пишет The New York Times.

Китайская Weichai Power Co. Ltd приостановила поставки газовых двигателей для «Камаза». Это произошло из-за позиции властей КНР, которые предостерегли корпорацию от работы с подсанкционными компаниями из России.

Страны G7 на встрече министров финансов 2 сентября представят план по установлению предельных цен на нефть из России. Цены предлагается также ограничить на нефтепродукты из России, такие как мазут. По итогам встречи план может быть одобрен, а страны G7 обяжутся его реализовать

Джерело: facebook.com

Зібрав до купи Дмитрий Аннопольский

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