Новини однією строкою

● Нигерия неожиданно увеличила добычу нефти, и все потуги картеля ОПЕК снизить предложение на нефтяном рынке оказались напрасными.

● Польща підписала угоду про купівлю у США 116 танків Abrams.

● В Европе наблюдается одна из самых теплых зим за 21 век.

● В Чехии в начале года температура подобралась почти к 20 градусам тепла.

● Колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони генерал Вальдемар Скшипчак: Країнам НАТО слід збільшити військову допомогу Україні у кілька разів.

● Разработчики SWIFT планируют внедрить криптовалютные переводы в 2023 году. Это позволит переводить крипту через SWIFT при международных платежах, в первую очередь — для банков и фондов. Также компания планирует оказывать услуги по безопасному хранению криптоактивов.

● Активировать криптофункции обещают в ноябре.

● Почти четверть российских регионов по экономическому развитию и качеству жизни населения находятся примерно на таком же уровне, что и такие государства, как Судан, Пакистан, Нигерия, Бутан. Отсюда - бедность населения.

● Коэффициент подтвержденных потерь сторон в бронетехнике сухопутных войск по данным сайта Oryx сейчас составляет 3,2:1 в пользу Украины.

● Российская нефть Urals торгуется вблизи уровня $48 за баррель.

● Японская Тokyogas ведет переговоры о покупке американского производителя газа Rockcliff за $4,6 млрд. Rockcliff Energy добывает более 10 млрд м³ газа в год из сланцевых месторождений Haynesville в Восточном Техасе. Для сравнения: в 2021 Япония импортировала из России 9,1 млрд м³

● Google новости перестали работать в России.

● Израильские страховые компании заявили, что не будут страховать те компании которые попали под международные санкции.

● США выдали временную лицензию Chevron на импорт венесуэльской нефти, в обмен на обещания венесуэльских властей провести переговоры с оппозицией. Через 6 месяцев, она может быть отозвана или пролонгирована, в зависимости от результатов переговоров.

● Цена газа в Европе опустила ниже $750 за 1 тыс. кубометров впервые с 2 ноября 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

● Хранилища газа в Европе заполнены на 83%, а в ФРГ на 90% (к примеру, на январь 2022 в Германии этот показатель составлял 73%).

● В США впервые за сто лет не смогли с первого раза избрать спикера Палаты представителей.

● Канада пообещала Украине всю необходимую помощь на зиму. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить украинцам всю необходимую помощь в зимний период.

● Аэропорт "Внуково" готовят к закрытию и сокращению персонала. Причина - некуда летать. Вторая проблема - не на чем летать.

● Польща замовила 100 тис. гвинтівок Grot C16 FB-M1 для потреб армії. В експертному висновку вказується дві основні причини вибору - власне виробництво і використання в бойових умовах в Україні з наявністю позитивних відгуків ЗСУ.

● Для позбавлення залежності від росії Велика Британія створює фонд ядерного палива в розмірі 75 млн фунтів стерлінгів.

● Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: "США и Республика Корея отрабатывают скоординированный ответ на потенциальное применение КНДР ядерного оружия."

● Потoки российской нефти упали до минимума в конце 2022 года из-за санкций Запада, — Bloomberg.

● Издание сообщает, что грузы, следующие в Китай, Индию и Турцию, которые стали спасательным кругом для российских поставок, перемещенных из Европы, сократились.

● Германия. Компания Uniper приняла первую партию СПГ из США. Около 170 тысяч кубометров. Этого хватит для обеспечения энергией около 50 тысяч немецких домохозяйств в течение одного года.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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