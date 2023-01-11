Новини однією строкою

● Деды Польшу делили: немецкий унтер-офицер и советский рядовой. Совместный снимок на Тереспольском укреплении Брестской крепости. В левой части кадра – польские военнопленные во временном лагере. 22 сентября 1939

● В Тегеране и в Мешхеде открыты вербовочные пункты банды Вагнера, где для участия в войне в Украине вербуют бывших афганских коммандос, прошедших подготовку в США. Около 200 бывших командос кабульских марионето вывезены вместе с семьями в Россию, готовы к отправке в Украину. @newkc14

● В этом месяце Пакистан планирует отправить в Украину через польский порт 159 контейнеров с боеприпасами, включая снаряды.

● Индия присоединится к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель, пишет Telegraph India.

● Президент России Путин теряет доверие руководства Китая, которое все больше сомневается в трезвости его решений и способности выбраться из «капкана» украинской авантюры без потерь. Китай считает возможным, что Россия не сможет добиться победы над Украиной и выйдет из конфликта в статусе малозначимого государства, ослабленного политически и дипломатически на мировой арене, сообщает Financial Times со ссылкой на китайских чиновников.

● Bloomberg: аналитики больше не ожидают рецессии в Европе.

● Польша в 2022 году импортировала по морю 14 млн тонн угля, достигнув полной независимости от поставок из России. Об этом заявил замминистра государственных активов Польши Рабенда.

● Виктория Спарц: мы должны помочь военным Украины и ее отважному народу

● Компанія L3Harris Technologies завершила купівлю тактичного каналу передачі даних Viasat за 1,96 мільярда доларів США, придбання, яке, як очікується, покращить позицію 10-го найбільшого оборонного підрядника для отримання замовлень, пов’язаних із ініціативою Пентагону «Об’єднане командування та контроль за всіма доменами».

● Генеральний секретар НАТО, президент Європейської ради та президент Європейської комісії підписали Спільну декларацію про співпрацю НАТО-ЄС.

● ЕС и НАТО должны усилить помощь Украине — генсек НАТО Столтенберг.

● Соединенные Штаты внимательно следят за сотрудничеством pоссии и Китая в военной сфере и готовы принять жесткие меры в случае, если Пекин предоставит военную помощь Москве. Об этом 9 января заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

● Советник по нацбезопасности администрации США Джейк Салливан: продажа Ираном дронов России означает вклад в военные преступления.

● Активисты татарского национального движения обратились к Польше с призывом признать независимость Татарстана.

● Глава Еврокомиссии - за поставку Украине танков Leopard и другой тяжелой военной техники. "Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая ей нужна для защиты своей территории и с которой она умеет обращаться", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

● Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти отказали, заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

● Латвийская авиакомпания airВaltic оборудует весь свой парк самолетов Airbus A220-300 системой интернет-подключения SpaceX - Starlink.

● Банк «Кыргызстан» прекратил работу с системами платежей Contact и Unistream. В ноябре киргизский банк перестал принимать карты Мир.

● Китай приостанавливает выдачу виз японским путешественникам.

● Расходы бюджета РФ в 2022 году превысили плановые почти на 8 триллионов рублей.

● У Романа Абрамовича нашли ещё 10 яхт и морских судов. Все они оформлены на офшоры, пишет Forbes. Теперь известно, что в собственности Абрамовича уже 16 судов. Из них восемь лодок используются для обслуживания 162-метровой мегаяхты Eclipse, которая оценивается в $427 млн.

● Американская компания L3Harris Technologies объявила о получении от Пентагона контракта на поставку 14 систем VAMPIRE для Украины. Как сообщается на сайте компании, сумма контракта – 40 млн долларов, четыре системы должны предоставить Министерству обороны США до середины 2023 года, а еще десять – до конца 2023 года.

● Армения отказалась проводить на своей территории учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

● Новый пакет помощи Украине может изменить динамику войны, - Госдеп.

● Сполучені Штати ризикують сприяти поширенню екстремізму в Європі, якщо припинять підтримувати Україну у її війні з Росією, заявив сенатор Ангус Кінг.

● Підтримка України має посилитися; більше зброї для Києва - шлях до миру, - з такими закликами генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив на безпековій конференції у Швеції.

● Швеция готова помочь НАТО патрулировать небо над Черным морем, - премьер.

● Під час проведення робіт на виробничих потужностях «35 СРЗ» АО «ЦС «Звьоздочка» (Мурманськ, РФ) авіаносного крейсера проекту 1143.5, флагману Військово-морського флоту Росії "Адмірал Кузнєцов", в момент переведення з сухого доку до пірсового базування, виявлено непрацездатність 6 систем корабля (в тому числі і головного контуру рушійної системи), знижена плавучість і дифферент на носову частину.

● В 2022 году в России произошло больше 130 происшествий с участием гражданской и военной авиации. За год крушения потерпели 28 судов. В начале 2023 года в российской авиаотрасли за неделю произошло как минимум семь инцидентов с участием пассажирских самолетов.

● В 2022 году россияне стали самой многочисленный группой, купив 42% инвестиционных паспортов в Черногории.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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