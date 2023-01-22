Новини однією строкою

● 1500 сотрудников Запорожской атомной электростанции отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом. Россия не может набрать новых сотрудников, поэтому электростанция остановлена и "никаких признаков её готовящегося подключения к российским энергосетям нет" (МАГАТЭ).

● Германия заплатит высокую цену за упрямство Шольца, — Spiegel. ФРГ в конечном итоге все равно согласится поставить Украине танки Leopard 2, однако к тому моменту международная репутация страны сильно пострадает.

● Президент Молдавии Санду допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс.

● Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ.

● Эстонские пограничники не пропустили российский товарный поезд из-за надписи «российский мир» на вагонах, — сообщила местная префектура

● Италия передаст Украине 4 комплекса ПВО Aspide

● На военно-морской базе Клайд в Британии были замечены бывшие минные тральщики HMS Ramsey и HMS Blyth, уже переименованные в Черкассы и Чернигов. Ранее Британия обещала передать их Украине после церемонии официального вывода из состава своего флота.

● Швейцарские экономисты: Всего около 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию из-за агрессии против Украины. Большинство продолжают работать

● G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с надбавкой (дизтопливо, газойль), второй — для той, которая торгуется с дисконтом (мазут).

● Міністри закордонних справ країн Балтії виступили зі спільною заявою, в якій закликали Німеччину звільнити Леопардів. «Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні і швидко відновити мир у Європі. Німеччина як провідна європейська держава несе особливу відповідальність у цьому відношенні»

● Полиция Норвегии оштрафовала на 5 тысяч крон (примерно 460 евро) двух моряков российского судна, которые гуляли по Киркенесу в камуфляжной одежде с шевроном "Россия".

● Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау написал, что украинцы платят за колебания Германии своей кровью. "Снабжение Украины оружием для того, чтобы она могла отразить агрессию России - это не какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь льется взаправду. Вот - цена колебаний с поставками "Леопардов". Надо действовать, и немедленно", - написал Рау.

● "Победа Украины станет огромным рывком для мировой экономики", - глава Минфина Канады Фриланд.

● У Латвии есть план действий, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу, сказал министр внутренних дел Марис Кучинскис. И добавил, что ни одного россиянина, бегущего от мобилизации, не впустят в Латвию.

● США підтримають передачу союзниками винищувачів F-16 Україні – посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер в коментарі Delfi.

● В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс. Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу.

● Глава комитета Госдумы РФ по делам семьи Нина Останина предложила учредить государственную награду для родителей и учителей "За воспитание Патриота Отечества".

● Китайская экономика впервые за полвека отстала от мировой. Рост глобального ВВП в 2022-м году составил 2,9% в годовом выражении — это на 0,2% больше, чем рост ВВП Китая, следует из предварительных данных Всемирного банка.

● Турция начала переговоры с англичанами о закупке истребителей Eurofighter, транспортников C-130J Super Hercules, фрегатов Type 23 и форсированных движков для модернизации танков М-60. Сумма сделки оценивается в $10 млрд.

● США готовятся признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Ожидается, что на следующей неделе Штаты введут дополнительные санкции против ЧВК

● Пока США не склонны к поставкам Украине ракет большой дальности, таких как ATACMS, в Британии официальные лица выражают готовность обеспечить такие системы дальнего радиуса действия - CNN

● Текущая военная помощь Запада призвана помочь Киеву провести "успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне" — Пентагон

● Финляндия объявила о пакете помощи Украине в 400 миллионов евро.

● "Мы рассмотрим поставки истребителей F-16 в Украину, если будет официальный запрос Киева", — глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра.

● Сербия запретила ЧВК «Вагнер» и направляет помощь Украине. Ранее сербские власти отказались размещать российскую военную базу.

● Сейчас не время останавливаться, украинцы наблюдают за нами, кремль наблюдает за нами, сама история следит за нами. — Ллойд Остин.

● Шольц не требовал от США передать Украине танки Аbrams как обязательное условие для предоставления Украине немецких Leopard, — Кабмин ФРГ.

● Конфликт на Украине носит глобальный, а не региональный характер — глава МВФ.

● Китай перевел 50% электрогенерации на «зеленую энергетику»

● Российские компании переезжают в казахстанские дата-центры. За прошлый год количество компаний, которые размещают свои данные в Казахстане выросло 2% до 8%. Из 10 тысяч юрлиц, которые пользуются облачными услугами в Казахстане, российских может быть около 2 тысяч.

● Из $114.1 млрд экспорта России в Китай в 2022 году, $85.4 млрд (75%) пришлось на уголь, нефть, нефтепродукты, СПГ и природный газ. Страна-бензоколонка.

● Из $76.1 млрд импорта из Китая в Россию в 2022 году, $30.2 млрд приходились на механическое и электрическое оборудование и запчасти к ним (станки, движки, турбины, насосы, генераторы, трансформаторы, электронику, чипы и бытовую технику), $7.4 млрд на транспортные средства и з/ч.

● Девять авиакомпаний из России прекратили полеты, а четыре – лишились сертификатов эксплуатанта в 2022 году. В большинстве случаев прекращение полетов связано с санкциями после вторжения российских войск в Украину, сообщает "Коммерсант".

● Счета редакции RT France заблокированы во французских банках по распоряжению властей.

● РФ. Сальдо счета текущих операций (вся валюта что пришла минус вся валюта что ушла) в декабре упало ниже $2 млрд. А в целом за 4 квартал 2022 года оно почти в 1,5 раза меньше чем за 4 квартал 2021.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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