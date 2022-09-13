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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Британские самолеты ночью доставили оружие в Украину через Польшу

● По данным Ассоциации туроператоров РФ, поток туристов из России в Европу снизился на 95%.

● Европейский банк реконструкции и развития профинансирует вывод из эксплуатации 5 ГВт газовых электростанций в Египте, которые будут заменены на возобновляемые источники энергии. Высвободившийся газ пойдет в Европу.

● Из Японии для ВСУ пришло 40 беспилотников, 6900 касок и 1900 бронежилетов.

● Памятника воинам-освободителям в эстонском Тарту больше нет.

● Цена на газ в ЕС упала до 2000.

● Японский автоконцерн Nissan продлил простой завода в Петербурге до конца года.

● Путин предупредил об угрозе массовых увольнений россиян.

● Аксенов заявил, что в Крыму растут проукраинские настроения.

● Губернатор Белгородской области поручил проверить у жителей наличие ключей от подвалов и осведомленности о местоположении бомбоубежищ.

● Госдеп по дипломатическим каналам предупредил Москву, что если удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены, Киеву в ускоренном порядке будет предоставлено оружие для зеркальных ответов по территории России. Об этом же путина предупредил Макрон.

#путин_всех_переиграл

Джерело: facebook.com

Зібрав до купи Дмитрий Аннопольский

Новости портала «Весь Харьков»

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