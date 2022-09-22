Новини однією строкою

● В США появится отдельный чиновник, который будет следить за тем, чтобы Россия не обходила наложенные на неё санкции с помощью криптовалют. Он будет взаимодействовать с профильными ведомствами и криптобиржами, и давать рекомендации, как сделать санкции эффективнее.

● Минобороны Литвы привело Силы быстрого реагирования в состояние повышенной боевой готовности.

● Аукцион по размещению ОФЗ 26240 на 10 млрд рублей признан несостоявшимся.

● Минобороны Британии: действия Москвы объясняются страхом перед побеждающей Украиной.

● Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что решение Путина о мобилизации резервистов для войны в Украине свидетельствует о том, что российское вторжение захлебнулось.

● Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, уже сейчас видно, что войска нищей страны плохо оснащены, им не хватает надлежащего командования и контроля.

● Сообщают об пробке на границе России и Финляндии. Очередь на переход границы затянется на много дней.

● В Бурятии на пропускном пункте на границе с Монголией большая очередь на выезд.

● "Росморпорт", у которого флот примерно из 300 судов, начал использовать часть кораблей в качестве донора запчастей для ремонта. Первым "съели" неатомный ледокол "Ермак" - чтобы за счет его комплектующих поддерживать в технической готовности ледокол "Красин".

● Акции и гособлигации России рухнули после решение Путина о мобилизации.

● Узбекистан, Киргизия и Казахстан заявили, что их гражданам в случае участия в боевых действиях в Украине грозит уголовное наказание на родине.

● Путин ведет войну с единственной целью - завладеть Украиной, это "неприкрытый империализм", считает Олаф Шольц. Выступая на Генассамблее ООН, канцлер ФРГ призвал реформировать Совет Безопасности, где россия является постоянным членом и имеет право вето.

● Премьер Нидерландов Марк Рютте: Мобилизация, призывы к референдуму в Донецке - все это признаки паники. Его риторика о ядерном оружии - это то, что мы слышали много раз раньше, и это нас не трогает. Все это часть известной нам риторики. Я бы посоветовал сохранять спокойствие.

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