Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 105

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● В США появится отдельный чиновник, который будет следить за тем, чтобы Россия не обходила наложенные на неё санкции с помощью криптовалют. Он будет взаимодействовать с профильными ведомствами и криптобиржами, и давать рекомендации, как сделать санкции эффективнее.

● Минобороны Литвы привело Силы быстрого реагирования в состояние повышенной боевой готовности.

● Аукцион по размещению ОФЗ 26240 на 10 млрд рублей признан несостоявшимся.

● Минобороны Британии: действия Москвы объясняются страхом перед побеждающей Украиной.

● Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что решение Путина о мобилизации резервистов для войны в Украине свидетельствует о том, что российское вторжение захлебнулось.

● Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, уже сейчас видно, что войска нищей страны плохо оснащены, им не хватает надлежащего командования и контроля.

● Сообщают об пробке на границе России и Финляндии. Очередь на переход границы затянется на много дней.

● В Бурятии на пропускном пункте на границе с Монголией большая очередь на выезд.

● "Росморпорт", у которого флот примерно из 300 судов, начал использовать часть кораблей в качестве донора запчастей для ремонта. Первым "съели" неатомный ледокол "Ермак" - чтобы за счет его комплектующих поддерживать в технической готовности ледокол "Красин".

● Акции и гособлигации России рухнули после решение Путина о мобилизации.

● Узбекистан, Киргизия и Казахстан заявили, что их гражданам в случае участия в боевых действиях в Украине грозит уголовное наказание на родине.

● Путин ведет войну с единственной целью - завладеть Украиной, это "неприкрытый империализм", считает Олаф Шольц. Выступая на Генассамблее ООН, канцлер ФРГ призвал реформировать Совет Безопасности, где россия является постоянным членом и имеет право вето.

● Премьер Нидерландов Марк Рютте: Мобилизация, призывы к референдуму в Донецке - все это признаки паники. Его риторика о ядерном оружии - это то, что мы слышали много раз раньше, и это нас не трогает. Все это часть известной нам риторики. Я бы посоветовал сохранять спокойствие.

Зібрав до купи https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Очільник СБУ Василь Малюк розповів деталі обміну Медведчука на українських героїв
Сегодня 07:40    24
Кінець вже близько: російський АвтоВАЗ повідомив про мільярдні борги
Сегодня 07:37    19
Повний список повернутих полонених
Сегодня 07:33    29
Оперативна інформація станом на 06.00 22.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:22    56
Тимчасовий захист в Естонії отримали майже 5 тисяч українських чоловіків боєздатного віку
Сегодня 07:18    49
“Он не знал, что нас тут вообще 10 человек осталось?” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:09    69
Сполучені Штати знищать Чорноморський флот у відповідь на ймовірне застосування Путіним ядерної зброї
Сегодня 07:00    70
Обращение командования ВСУ к военнослужащим ВС РФ
Сегодня 06:51    82
Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю
Сегодня 06:51    77
Конец будущему
Сегодня 06:42    94
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 