Новини однією строкою

● Делегация Минфина США отправляется в страны Европы и Средней Азии. Их цель - предупредить местные компании и правительства, что продолжение деловых связей с РФ приведет к прекращению бизнеса со странами, составляющими 50% мировой экономики, передает агентство AP.

● По всей видимости, в 2023 году японцам удастся полностью заменить российский уголь углем из Индонезии, Канады и ЮАР.

● Будущая правящая коалиция Эстонии договорилась и далее помогать Киеву, выступать за ужесточение санкций против России, а также использование замороженных активов РФ для восстановления Украины. В коалиционном соглашении также прописана поддержка принятия Украины в ЕС и НАТО.

● «Або Україна покінчить з росією, або росія покінчить з людством». - Марк Міллі - генерал арміі США, 20-й председатель Объєднаного комитету начальників штабов.

● Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал ужесточить меры против обхода санкций в отношении России. Он подчеркнул, что обход санкций недопустим.

● Сполучені Штати відправили на Близький Схід атомний підводний човен Florida — Reuters. Він посилить 5 флот США, який базується в Бахрейні. "Florida здатна нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" та допомагатиме забезпечити безпеку і стабільність у регіоні".

● Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу обходит Эрдогана по результатам промежуточных опросов — Metropoll. Выборы в Турции состоятся через 36 дней.

● Власти Черногории бьют тревогу — граждане РФ, находящиеся в стране, уже превышают 10% ее численности. Сама по себе Черногория небольшая, население ее составляет всего 620 000 человек.

● Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила переделать мемориал Второй мировой войны с памятником неизвестному солдату в Тбилиси в памятник, посвященный всем сражениям за объединение и независимость Грузии. Зурабишвили отметила, что уже давно писала об этом мэру Тбилиси, и считает, что это помогло бы объединению народа.

● КНДР третий день не отвечает на звонки Южной Кореи по военной линии связи, сообщает агентство Yonhap. Как пишет агентство, причины «молчания» КНДР не ясны, но это происходит на фоне напряженной ситуации на Корейском полуострове — Сеул вместе с Вашингтоном возобновил активные военные учения, Пхеньян в ответ проводит испытания различных типов вооружений

● Турция 11 апреля запустит в космос свой первый наблюдательный спутник — Эрдоган

● США, несмотря на объявленные ими планы пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, так официально и не начали этот процесс — Politico.

● В ВСУ заявили, что Россия перебрасывает под Бахмут регулярные части из-за больших потерь среди наемников ЧВК Вагнера

● Илон Маск потерял $14,5 млрд за неделю. Состояние миллиардера сократилось до $187,9 млрд после снижения акций Tesla из-за опасений инвесторов по поводу прибыльности компании. Маск остается самым богатым бизнесменом в США и вторым богатейшим человеком в мире

● Жителя Москвы арестовали и избили после отказа подписать повестку. 19-летнего подростка полицейский ударил локтем в нос, а другой — ногой в пах. Силовики при вручении повестки говорили ему: «ты добегался», «ты доигрался». Его толкали и пинали», — сказала девушка избитого. 6 апреля Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Джураева на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.

● "Меркель и Олланд обманывали всегда, использовали время для насыщения Украины оружием и подготовки нападения." - Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

● Нашлась пропажа. Отправленных мобилизованых из Тывы нашли спустя полгода на кладбище в Новосибирске. Родным о смерти ничего не сообщили.

● В Украине посчитали самые популярные имена российских солдат погибших на войне. Первые три места заняли Александр, Сергей и Алексей. Иваны лишь на девятом месте.

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● В Иране хотят выявлять женщин без хиджаба с помощью камер. Их будут выявлять с помощью "умных камер" в общественных местах, сообщило агентство Reuters. "Нарушительницы" будут получать "предупреждающие текстовые сообщения о последствиях", говорится в заявлении иранской полиции.

● Цифровые финансовые активы никому не нужны в РФ, считает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников.

● Убив сотни тысяч людей, потратив сотни миллиардов долларов, разрушив сотни городов и поселков, Россия на момент своего максимального продвижения, смогла захватить около 125 тысяч квадратных километров украинской земли (это с учетом Донбасса и Крыма). Добавлю, что 78 тысяч квадратных километров Украина уже освободила. При этом площадь заброшенных сельхозземель в России составляет примерно 440 тысяч квадратных километров, из которых 200 тысяч квадратных километров — пашня.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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