Новини однією строкою

● В Україні заборонили використання салютів: Рада ухвалила відповідний законопроект. Забороняється використання, продаж та передача феєрверків, салютів та петард.

● Венесуэла постепенно восстанавливает экспорт нефти. В марте она экспортировала 700 тыс. баррелей в сутки, в октябре 2022 года эта цифра была 510 тыс. баррелей в сутки. Дело в том, что в Венесуэлу вернулась американская компания Chevron.

● Американські та філіппінські збройні сили розпочали свої найбільші бойові навчання за останні десятиліття, у водах Південно-Китайського моря та Тайванської протоки. Навчання триватимуть до 28 квітня, у них візьмуть участь понад 17 600 військовослужбовців.

● «Укроборонпром» сообщил о начале поставок ВСУ больших партий 122-мм артиллерийских снарядов, произведенных в одной из стран НАТО.

● Япония продолжит ужесточать полезные санкции в отношении РФ и поддерживать Украину вместе со странами G7 и мировым сообществом. Об этом заявил генсек Кабмина страны Хирокадзу Мацуно. По его словам, это необходимо "для защиты миропорядка, основанного на верховенстве закона".

● В ЕС заявили, что воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года.

● Банки Кубы снова начнут принимать наличные доллары из-за нехватки валюты.

● В России появится электронный реестр повесток. Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещаться выезд из РФ.

● Профицит внешней торговли РФ в январе–марте снизился до $29 млрд с $83 млрд годом ранее — ЦБ.

● Болгария готова передать Украине свой парк из 16 истребителей МиГ-29.

● Создаваемые в Польше склады с вооружением НАТО будут хранить тысячи единиц военной техники, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость», — сказал он, назвав это «логистическим тылом» восточного фланга альянса.

● Бельгия заработала на замороженных российских активах 625 млн евро. Это только налогов. Депозитарий Euroclear, который держит их на своих счетах, заработал еще больше: в 2022 году он получил процентов на €821 млн.

● США за последний год увеличили нефтедобычу на 1 млн барр./сутки. Этот рост добычи перекрывает все сокращение странами ОПЕК+, как в рамках соглашения, так и дополнительного добровольного сокращения добычи, анонсированного 2 апреля 2023 г.

● Годовая инфляция в Венесуэле в феврале выросла до 538%, - Reuters.

● Российская таможня второй день не может восстановить работу своей системы из-за хакерской атаки с Украины. Из-за нее встали перевозки грузов по всей стране. Электронную систему декларирования предлагают заменить бумажной.

● Объем нераспроданного жилья у застройщиков в Москве превысил 10 млн кв. м. Чтобы его продать потребуется около трех лет, подсчитали аналитики. В новостройках бизнес-класса и элитного сегмента в столице доля нераспроданного жилья составляет 47%, в комфорт-классе — 42%.

● 19 гаубиц CAESAR из Дании должны прибыть в Украину в течение ближайшего месяца, сейчас украинские военные проходят обучение в Дании.

● Президент Молдовы Майя Санду созывает Великое национальное собрание в поддержку евроинтеграции. Акция запланирована на 21 мая на площади в Кишиневе.

● Министр обороны Германии Борис Писториус упраздняет 160 из 370 руководящих позиций в министерстве обороны.

● Стратегическое командование Вооруженных сил США начинает ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder 23. "Цель учений GT23 является усиление ядерной готовности и гарантирование безопасности, защита стратегических сил сдерживания". "Эти учения проходят ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов", - говорится в сообщении командования.

● Данія передасть Україні загалом 100 танків Leopard 1

● Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи:

- бронированные инженерные машины DACHS;

- грузовики Zetros;

- мобильные антенные системы;

- дроны для разведывательных задач;

– боеприпасы калибра 40 мм.

● Компанія General Atomics представила модель високоточного боєприпасу для 155-мм гаубиць, який здатен вражати цілі на відстані до 150 кілометрів.

● Южная Корея вложит $121 млрд за 4 года в поддержку приоритетных технологий

● Министерство науки, информационных технологий и планирования будущего Южной Кореи объявило, что частный и государственный секторы инвестируют не менее 160 триллионов вон (121 миллиард долларов) до 2027 года в исследования и разработки аккумуляторов, полупроводников и дисплеев. Причем большая часть денег поступит от самих компаний, работающих в этих секторах.

● Параллельный импорт в РФ занял почти все склады в СНГ. Инфраструктуры в транзитных странах, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию не хватает. В Белоруссии осталось 2,8% свободных площадей, в Узбекистане — 4,5%. Дальнейший рост параллельного импорта замедлится.

● РФ: отказников являться в военкомат лишат права на выезд, права заключать сделки (заморозка банковских счетов) и получать кредиты.

● В Госдуре предложили наказывать россиян, которые часто жалуются в госорганы.

● Совокупное состояние миллиардеров, проживающих в Москве, за год выросло на 92 млрд долларов.

● Зампред ЦБ РФ Заботкин: снижение курса рубля - это результат продления нижней точки поступления экспортной выручки из-за её проседания в начале года. (WTF?)

● Уполномоченный по правам человека Москалькова встретилась с Пригожиным, у которого в организации казнят сограждан кувалдами и очень этим гордятся. «Определили пути взаимодействия!» — отчиталась Москалькова о встрече

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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