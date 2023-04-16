Новини однією строкою

● Власти Армении установили строгий контроль в аэропортах для тех, кто летит в Россию, пишет Hraparak. У пассажиров начали проверять багаж на наличие чипов, необходимых для IT-сектора. По данным издания, такую меру ввёл премьер-министр Никол Пашинян после визита в Берлин. Там ему напомнили о соблюдении антироссийских санкций.

● США направят Киеву очередные $4,9 млрд в качестве бюджетной поддержки через Всемирный банк, сообщает Госдепартамент.

● В Кишиневе построят военную базу для армии Молдовы. Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый. База будет построена для подготовки молдавской армии по стандартам НАТО. Для этого иностранные партнёры выделят Молдове необходимые денежные средства.

● Из Италии очередной состав с самоходными гаубицами М109 движется в Украину. Итальянское правительство не раскрывает содержание своих пакетов помощи, однако исследователи открытых источников считают, что страна могла передать Украине уже около сотни самоходных и буксируемых орудий

● Сейм Польщі підтримав створення спецтрибуналу для РФ.

● Франция, Германия и Великобритания выделят дополнительную поддержку Украине на сумму более $5 млрд.

● Дания настоящий союзник: 19 САУ Цезарь, 100 танков Леопард 1, заявление о скорой передаче самолётов. Перші данські танки Leopard 1A5 вже скоро будуть готові до відправки в Україну, — тимчасовий заступник міністра оборони Данії.

● США уклали угоду на $215 млн з компанією Aerojet Rocketdyne для модернізації та збільшення виробництва «Javelin», «Stinger», керованих ракет «GMLRS», — пресреліз на сайті Пентагону. Це було профінансовано за рахунок Закону про додаткові асигнування для України.

● Дания поставит Украине 19 155-мм гаубиц CAESAR в течение следующих недель, поскольку сегодня украинские солдаты завершили свою подготовку в Дании.

● Последний крупный европейский банк Raiffeisen Bank International (RBI) начал сворачивать свою работу в россии.

● Канада подтвердила, что все 8 танков Leopard 2, которые она передала украинской армии, уже прибыли в Польшу.

● Члены международных следственной группы по расследованию тяжких преступлений в Украине (Joint Investigation Team, JIT) подписали соглашение о расследовании не только военных преступлений, но и преступления геноцида.

● Президент Литвы предложил уравнять санкции против граждан России и Беларуси и упростить аннулирование виз для них.

● Несмотря на то, что США запретили поставлять в россию полупроводники, в прошлом году поставки американских чипов из Китая и Гонконга выросли в 11 раз – с $51 млн до $570 млн, показало расследование Nikkei Asia.

● В марте нефть и нефтепродукты из России в среднем торговались ниже установленных потолков цен, сообщает IEA. Средневзвешенная экспортная цена на нефть составила $50,67 за баррель при потолке в $60.

● Финляндия отгораживаются от агрессивного соседа. Страна начала строить забор на границе с РФ, пишет AP.Ограждение планируется установить на наиболее важных участках границы протяженностью примерно 200 км.

● Банк Кипра закрывает счета ряду россиян. После получения уведомления у клиента есть 2 месяца до закрытия. По данным Mainpartnertrust счета закрывают при: налоговом резидентстве РФ, наличии дохода от санкционного бизнеса в РФ, ВНЖ Кипра с типом F или визитер.

● Винищувачі МіГ-29, які Україні передадуть з Польщі, раніше були модифіковані до версії МіГ-29TG. Поліпшення: встановлено супутникову навігацію, систему розпізнавання «свій/чужий» західного зразка, радіотехнічну апаратуру стандарту «TACAN», збільшено ресурс двигунів з 900 год до 1200

● Виробник танків Leopard, німецький концерн Rheinmetall, зазнав кібератаки — Spiegel. У прокуратурі Кельна журналістам розповіли, що розслідування за фактом атаки почали сьогодні, однак відмовилися коментувати її масштаби і серйозність.

● Генпрокуратура Азербайджана: 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении – городе Ереван – на почве национальной и этнической вражды и ненависти был демонстративно сожжен государственный флаг Азербайджана.

● 80% россиян не соблюдают в этом году Великий пост — ФОМ

● Столкновения между подразделениями суданской армии и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) отмечены в столице Хартуме и городе Мерове на севере страны, сообщает телеканал "Аль-Хадас".

● Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали, двое госпитализированы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

● Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите в страну. В Пекине опасаются, что ФБР обнародует результаты расследования инцидента со сбитым аэростатом во время его поездки в страну, сообщает Financial Times.

● Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против Ксении Собчак о распространении фейков о государственной власти. О том, что полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков стало известно 3 октября прошлого года. Материалы в отношении ведущей были направлены в СК.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

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