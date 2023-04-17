Новини однією строкою

● Вперше за триста років богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври провели українською мовою.

● Суд Ірану засудив десятьох військовослужбовців ППО за збиття українського Boeing-737. 8 січня 2020 року, внаслідок чого загинули 176 людей. Їх засуджено до позбавлення волі строком від 1 до 13 років.

● Губернатор Флориды, 44-летний республиканец Рон ДеСантис официально подал заявку на участие в президентских выборах США 2024 года.

● В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", сообщило агентство DPA.

● У Фінляндії запускають на повну потужність найбільший в Європі ядерний реактор, який будували 18 років.

● Немецкая оборонная компания Hensoldt, которая отправляет в Украину радары для IRIS-T, стала производить радары еще до получения заказов — для ускорения доставки, учитывая их высокую эффективность в Украине для обнаружения российских самолетов.

● Washington Post со ссылкой на данные различных исследовательских групп: только небольшой процент из сотен иностранных компаний, которые обещали покинуть Россию после ввода войск на Украину, на самом деле сделали это.

● П - последовательность. 22 марта Илон Маск подписывает обращение с предложением заморозить во всем мире на 6 месяцев разработку искусственного интеллекта. 14 апреля Илон Маск объявляет о создании собственной компании по разработке искусственного интеллекта.

● Уоррен Баффет продал акции тайваньской компании TSMC на сумму $4,1 млрд из-за риска войны на Тайване.

● "Самый быстрый и дешевый способ положить конец этой войне — дать Украине оружие, необходимое, чтобы убедить путина прекратить агрессию", - бывший Государственный секретарь США Майк Помпео.

● Сейм Польщі підтримав спецтрибунал для Путіна: у коаліції вже 34 країни.

● Власти Германии выступают за включение атомного сектора РФ в 11-й санкционный пакет ЕС, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

● Ситуационный маркетинг. Вчера за несколько минут до запуск ракеты Ariane 5 с миссией JUICE к ледяным лунам Юпитера главным героем трансляции стал ленивец. Он выполз перед одной из камер у ангара за несколько минут до старта. Животное быстро убрали со стартовой площадки, но оно уже успело стать космической звездой. Меньше чем за сутки нарисовали новый очаровательный шеврон миссии))

● Бездомные собаки загрызли ребёнка в Оренбурге. Мальчик гулял с другом недалеко от гаражного кооператива в Промышленном районе. Увидев собак, он испугался, побежал от них вглубь гаражей, где псы догнали его, повалили и растерзали. Со слов свидетелей, на вид ему было 6–9 лет. СК возбудил уголовное дело на местное самоуправление по двум статьям — "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека"

● Российский чиновник предложил делать из бездомных собак шаурму. Так глава посёлка в Курской области Туточкин предложил решить проблему бродячих животных, которые регулярно нападают на людей. Других предложений не последовало.

● Богоугодная х#йня. В Астрахани люди устроили давку у прилавка с бесплатными куличами. Люди кричали матом и расталкивали друг друга, лишь бы схватить желанную выпечку первыми

● ВРИО председателя т.н. "Госводрыбхоза ДНР" Андрей Судьин: "Воды нет [в Донецке]. В ближайшие годы не будет. Благо, количество населения кратно сократилось". Ценности "Русского мира".

● Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 на переговорах в японском городе Саппоро условились к 2035 году в сравнении с показателем 2000 года уменьшить на 50% объем парниковых выбросов в автомобильной сфере.

● Экс-президент США Дональд Трамп смог собрать за несколько дней $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинения прокурором Манхэттена.

● В России снизилось число мигрантов — Росстат. В 2022 году приток иностранных граждан сократился до 61,9 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 429,9 тысячи человек и являлся рекордным.

● Італія передала Україні самохідні артилерійські установки M109L. — La Repubblica. «Загалом 60 машин вже передані Києву або будуть передані найближчим часом».

● «Поклонение науке, технике и прогрессу — это новое язычество. И РПЦ ему активно противостоит», — з серйозним ї@алом виcpaв патриарх кирилл.

● Втрати України у війні проти русні менші, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині, - міністр оборони Резніков в інтерв'ю Larazon. "У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські", - заявив глава Міноборони.

● Египет может отреагировать на конфликт в Судане, выступив на стороне армии Судана — New York Times. Издание отмечает, что Египет поддерживает тесную связь с армией Судана, а сейчас несколько десятков египетских солдат захвачены Группой быстрого реагирования Судана, выступающей против правительственных войск.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

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