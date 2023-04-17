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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Вперше за триста років богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври провели українською мовою.

● Суд Ірану засудив десятьох військовослужбовців ППО за збиття українського Boeing-737. 8 січня 2020 року, внаслідок чого загинули 176 людей. Їх засуджено до позбавлення волі строком від 1 до 13 років.

● Губернатор Флориды, 44-летний республиканец Рон ДеСантис официально подал заявку на участие в президентских выборах США 2024 года.

● В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", сообщило агентство DPA.

● У Фінляндії запускають на повну потужність найбільший в Європі ядерний реактор, який будували 18 років.

● Немецкая оборонная компания Hensoldt, которая отправляет в Украину радары для IRIS-T, стала производить радары еще до получения заказов — для ускорения доставки, учитывая их высокую эффективность в Украине для обнаружения российских самолетов.

● Washington Post со ссылкой на данные различных исследовательских групп: только небольшой процент из сотен иностранных компаний, которые обещали покинуть Россию после ввода войск на Украину, на самом деле сделали это.

● П - последовательность. 22 марта Илон Маск подписывает обращение с предложением заморозить во всем мире на 6 месяцев разработку искусственного интеллекта. 14 апреля Илон Маск объявляет о создании собственной компании по разработке искусственного интеллекта.

● Уоррен Баффет продал акции тайваньской компании TSMC на сумму $4,1 млрд из-за риска войны на Тайване.

● "Самый быстрый и дешевый способ положить конец этой войне — дать Украине оружие, необходимое, чтобы убедить путина прекратить агрессию", - бывший Государственный секретарь США Майк Помпео.

● Сейм Польщі підтримав спецтрибунал для Путіна: у коаліції вже 34 країни.

● Власти Германии выступают за включение атомного сектора РФ в 11-й санкционный пакет ЕС, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

● Ситуационный маркетинг. Вчера за несколько минут до запуск ракеты Ariane 5 с миссией JUICE к ледяным лунам Юпитера главным героем трансляции стал ленивец. Он выполз перед одной из камер у ангара за несколько минут до старта. Животное быстро убрали со стартовой площадки, но оно уже успело стать космической звездой. Меньше чем за сутки нарисовали новый очаровательный шеврон миссии))

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Бездомные собаки загрызли ребёнка в Оренбурге. Мальчик гулял с другом недалеко от гаражного кооператива в Промышленном районе. Увидев собак, он испугался, побежал от них вглубь гаражей, где псы догнали его, повалили и растерзали. Со слов свидетелей, на вид ему было 6–9 лет. СК возбудил уголовное дело на местное самоуправление по двум статьям — "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека"

● Российский чиновник предложил делать из бездомных собак шаурму. Так глава посёлка в Курской области Туточкин предложил решить проблему бродячих животных, которые регулярно нападают на людей. Других предложений не последовало.

● Богоугодная х#йня. В Астрахани люди устроили давку у прилавка с бесплатными куличами. Люди кричали матом и расталкивали друг друга, лишь бы схватить желанную выпечку первыми

● ВРИО председателя т.н. "Госводрыбхоза ДНР" Андрей Судьин: "Воды нет [в Донецке]. В ближайшие годы не будет. Благо, количество населения кратно сократилось". Ценности "Русского мира".

● Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 на переговорах в японском городе Саппоро условились к 2035 году в сравнении с показателем 2000 года уменьшить на 50% объем парниковых выбросов в автомобильной сфере.

● Экс-президент США Дональд Трамп смог собрать за несколько дней $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинения прокурором Манхэттена.

● В России снизилось число мигрантов — Росстат. В 2022 году приток иностранных граждан сократился до 61,9 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 429,9 тысячи человек и являлся рекордным.

● Італія передала Україні самохідні артилерійські установки M109L. — La Repubblica. «Загалом 60 машин вже передані Києву або будуть передані найближчим часом».

Новини однією строкою

● «Поклонение науке, технике и прогрессу — это новое язычество. И РПЦ ему активно противостоит», — з серйозним ї@алом виcpaв патриарх кирилл.

Новини однією строкою

● Втрати України у війні проти русні менші, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині, - міністр оборони Резніков в інтерв'ю Larazon. "У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські", - заявив глава Міноборони.

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● Египет может отреагировать на конфликт в Судане, выступив на стороне армии Судана — New York Times. Издание отмечает, что Египет поддерживает тесную связь с армией Судана, а сейчас несколько десятков египетских солдат захвачены Группой быстрого реагирования Судана, выступающей против правительственных войск.

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

Новости портала «Весь Харьков»

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