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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● росії відмовили в участі на церемонії пам'яті у річницю звільнення концтабору Маутхаузен в Австрії. Схоже, австрійці зрозуміли, хто зараз "нові фашисти"

● Кратковременный переизбыток СПГ возник в Европе и странах Азии.

● Польша закупает ракеты класса "воздух-поверхность" JASSM-XR для своих F-16 и F-35. Ракета имеет дальность полета 1800 км. Это дало бы возможность нанести удар по Москве с территории Польши.

● США и их союзники размышляют, как сократить экономические отношения с Китаем, опасаясь возможного конфликта или новой пандемии — Wall Street Journal.

● Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что прибыл в Кишинев, но власти Молдовы не разрешили ему выйти из самолета, объявив «нежелательным лицом».

● В четверг Турция начнет добычу природного газа на крупнейшем месторождении в Черном море, что даст президенту Реджепу Тайипу Эрдогану возможность снизить потребительские цены на энергоносители менее чем за месяц до выборов.

● Der Spiegel - Армения покупает немецкие товары и продает их России. Армения в в 4 раза увеличила экспорт в Россию до $2,5 млрд. Кроме традиционных фруктов, орехов, вина и коньяка за последний год Армения начала экспортировать высокотехнологичные и промышленные товары всех видов.

● Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину. Участники встречи в ходе министерской встречи, посвященной Украине "согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций" и "поставок оружия в Россию третьими странами". Пять стран G7 создали альянс для вытеснения России с международного рынка ядерной энергии. "Пять стран будут использовать свои ресурсы и возможности чтобы прекратить контроль россии над цепочками поставок", - сказано в заявлении.

Новини однією строкою

● Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 — Минобороны страны.

● В Швеции почти на месяц стартуют учения "Аврора" - самые крупные в королевстве за последние 25 лет. Местное минобороны анонсировало участие армии, флота, ВВС и даже ополчения. Помимо Швеции - еще более 10 стран, включая США, Британию и Украину. Всего - около 26 тысяч человек.

● Представитель Минфина США Элизабет Розенберг 23-28 апреля прилетит в Бишкек и Астану, чтобы убедить эти страны соблюдать западные санкции против РФ, а также "препятствовать их обходу".

● За рік війни Польща надала Україні допомогу на суму майже 11 мільярдів євро.

● По данным Hashrateindex, управление энергетической информации США (EIA) ожидает падения цен на электроэнергию в этом году. Например, оптовые тарифы на электроэнергию в Техасе могут упасть с $80 за МВтч до $35 за МВтч.

● Министр транспорта Турции анонсировал запуск скоростного поезда между Антальей и Стамбулом. Такая поездка займет 5 часов.

● 16 апреля китайский производитель аккумуляторов CATL объявил, что Chery Auto станет первой компанией, которая будет использовать серийно выпускаемые натрий-ионные аккумуляторы в своих электромобилях. CATL также объявила, что натрий-ионные батареи следующего поколения будут иметь плотность энергии выше 200 Втч/кг и будут запущены в массовое производство в 2023 году.

● В Итальянском Институте Технологий создали съедобный аккумулятор (напряжение 0.65V, в течение 12 минут генерит ток в 48 μA). Практическое применение - диагностика ЖКТ.

Новини однією строкою

● Ученые Стенфорда генно-модифицировали бактерию Staphylococcus epidermidis и теперь она успешно борется с агрессивными раковыми метастазами. Пока только у мышей. Испытания на людях начнутся в ближайшие годы.

● США считают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, и обсуждают со своими союзниками варианты обхода правовых ограничений на использование замороженных российских активов, заявила в интервью CNN министр финансов США Джанет Йеллен.

● Страны Большой семерки в частном порядке критикуют Швейцарию за то, что она недостаточно делает по борьбе с обходом санкций российскими олигархами.

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Польща відправила Україні чергову партію із 30 танків PT-91 «Twardy».

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

Новости портала «Весь Харьков»

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