Новини однією строкою

● Министерство обороны Великобритании заключило с BAE Systems контракт на сумму 655 миллионов фунтов стерлингов на продвижение проектирования и разработки истребителя Tempest 6-го поколения, разрабатываемого Великобританией, Италией и Японией.

● Absolut Vodka объявила об отказе от возвращения на российский рынок. Гендиректор Дюрру говорит, что реакция в Швеции, где водка производится, была слишком резкой. Шведские фермеры пригрозили прекратить продажу зерна компании, которая собралась торговать с фашистским режимом.

● Российские спецслужбы установили в странах Европы систему слежения с помощью антенн на посольствах, выяснили в расследовательском Центре "Досье".

● Президент Азербайджана Ильхам Алиев про армян, проживающих в Нагорном Карабахе: Они должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать другое место для проживания.

● Белый дом намерен объявить в апреле о беспрецедентных мерах ограничения американских инвестиций в Китай, пишет Politico. Документ обяжет бизнес уведомлять о новых инвестициях в китайские технологические компании и введет запрет на ряд сделок в критических секторах, включая микропроцессоры.

● Международная федерация баскетбола решила не допускать сборную России к отбору на Олимпиаду 2024

● В Азербайджане вновь задержаны лица, подозреваемые в сотрудничестве со спецслужбами Ирана. По данным МВД Азербайджана, задержано около 20 человек.

● Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену (сейчас наказание до 20 лет колонии)

● Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за атомную электростанцию. Механизм оплаты был окончательно согласован на встрече на прошлой неделе

● Washington Post сообщает, что Египет уже отказался поставлять ракеты России после переговоров с высокопоставленными чиновниками из США и вместо этого решил вооружать Украину. Как сообщает издание, со ссылкой на утечку разведывательных документов США, Египет официально одобрил продажу Соединенным Штатам 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов для последующих поставок в Украину.

● Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет, сообщили организаторы. А еще почему-то Минобороны РФ объявило, что в этом году не будет проводится «танковый биатлон».

● Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», на 800 тыс. рублей за неудаление видео о зацепинге.

● Крупнейший банк Кипра — Bank Of Cyprus — рассылает уведомления российским клиентам о закрытии их счетов, — Forbes. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма.

● Американские следователи не смогли выяснить, были ли иностранные связи у Джека Тейшейры, арестованного по делу об утечке секретных документов, пишет Politico.

● Morgan Stanley сообщает, что кредитный кризис в США начался, т.к. банки сокращают кредитование до рекордного уровня. Доступность кредитов для малого бизнеса США снизилась до самого низкого уровня за последние 20 лет.

● Экономики стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) обеспечит почти 35% мирового роста к 2028 году, пишет Bloomberg. В этом году на пять стран БРИКС придется 32,1% роста, а на G7 — 29,9%. В 2028 году это будет уже 33,6% и 27,8% соответственно.

● Объёмы импорта ЕС из России по железной дороге упали в 5 раз.

● Министр обороны ФРГ Борис Писториус: Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины, причем немедленный... Конечно, мы должны поставлять оружие (...) так долго, сколько потребуется.

● Немецкая компания Rheinmetall, собирается представить новый военный дрон, сообщает Welt. Это уникальный беспилотник, который сочетает в себе возможности двух типов летательных аппаратов и несет на своем борту восемь небольших дронов камикадзе.

● Попытка российского авиапрома наладить производство деталей для двигателей самолетов SSJ-100 зашла в тупик. «Ростех» до сих пор не смог наладить выпуск топливных фильтров, дефицит которых угрожает «приземлить» весь парк «суперджетов» в России.

● Банк Интеза перестал открывать валютные счета новым клиентам, сообщает канал Market Overview со ссылкой на техподдержку банка. Осталось два банка в РФ, которые открывают долларовые счета новым клиентам и делают SWIFT-переводы: Кредит Европа Банк и Экспобанк.

● Государства, поддерживающие вторжение РФ в Украину, заплатят за это "высокую цену", говорится в совместном заявлении по окончании саммита глав МИД стран G7 в Японии. Осудив агрессивные действия России, участники встречи пообещали усилить санкции против нее.

● Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что страна начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью. По данным Пограничной службы страны, протяжённость преграды составит около 200 километров.

● Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох китайських компаній і чотирьох громадян Китаю за їх роль у розпалюванні епідемії передозування опіоїдами в США. Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., Suzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd., Yao Huatao , Wang Hongfei, Wu Yonghao і Wu Yaqin «причетні до постачання хімікатів-прекурсорів наркокартелям у Мексиці для виробництва незаконного фентанілу, призначеного для США ринках". Основна частина незаконного фентанілу, який споживається в Америці, виробляється в підпільних лабораторіях у Мексиці з хімічних прекурсорів, що надходять з Китаю. Справа в тому, що схема "мексиканського" синтезу фентанілу базується на первинних розробках патентного винаходу ОТЧП Інституту тонкої органічної хімії ім. Міджояна № SU 736583 А який ніде крім Китаю на даний момент не застосовується.

● В Иране приземлились три российских самолета Су-35. Возможно, это и есть те машины, которые обещаны Москвой Тегерану. Центр стратегических и международных исследований (CSIS), опираясь на свои источники, сообщает, что РФ планирует передать Ирану общим счетом 60 шт. Су-35.

