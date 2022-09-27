Новини однією строкою

● Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане с 26 сентября по 8 октября. Официальная версия — из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Неофициальная — визит Пелоси удачно совпал с разочарованием армян в ОДКБ и они решили отцепиться от прицепа, который тянет их за русским кораблём.

● Киев получил от Латвии 50 гусеничных БТР M113

● Башкирский батальон им. Шаймуратова отказался воевать в Украине, "увидев реальность". Теперь их жены и матери просят местные власти вернуть домой "добровольцев", сообщил местный активист Руслан Габбасов.

● Великобритания в ответ на референдумы ввела новые санкции против РФ. В санкционный список попали сразу несколько крупных российских бизнесменов. Год Нисанов основатель одной из крупнейших российских девелоперских компаний «Киевская площадь». Искандер Махмудов основатель Уральской горно-металлургической компании. Игорь Макаров глава группы компаний Арети, занимающихся нефтяным бизнесом и инвестициями в него. Помимо них под санкции попали 10 сотрудников Совкомбанка, 16 сотрудников Сбербанка, 23 сотрудника Газпромбанка.

● Датский мореходный регулятор сообщил об утечке газа южнее острова Борнхольм. О случившемся незамедлительно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и россии, началось расследование.

● Давление в одной из труб подводного газопровода Nord Stream 2 упало с 300 до 7 бар. В трубе было 180 млн м³ газа. Причины утечки неизвестны.

● Предложенный США потолок цен на российскую нефть, по мнению Вашингтона, должен также распространяться и на нефтепродукты, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя помощника министра финансов Кэтрин Волфрам.

● Только Кипр и Венгрия выступили против установления предельной цены на российскую нефть.

● Акции и гособлигации россии рухнули на слухах о закрытии границ. Индекс Мосбиржи пережил сильнейшее падение с 24 февраля, а с начала мобилизации потерял 2,7 триллиона рублей капитализации.

● Племянник Назарбаева Сатыбалдыулы получил в Казахстане 6 лет по делу о хищениях.

● Беларусь отказалась размещать у себя российские военные базы. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск — учитывая уровень развития собственных оборонных технологий — не нуждается в российских базах.

● Таджикистанские банки прекращают работу с карточками российской платежной системой "Мир".

● В Казахстане начнут выдавать «Карту казаха». Получить ее смогут только этнические казахи-иностранцы — профессионалы высокого уровня или реализовавшие успешные бизнес-кейсы в Казахстане.

● Польская Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. подала заявку в Национальное агентство по атомной энергии на государственную проверку безопасности проекта строительства АЭС. Это последняя процедура перед получением лицензии на строительство.

● Южный Азербайджан, входящий в состав Ирана, стал одним из центров сопротивления шиитскому режиму в Тегеране.

● Разработчики видеоигр начали массово эвакуировать сотрудников из россии.

● Президент Молдовы Майя Санду заявила, что граждан Молдовы, воюющих на стороне РФ, будут лишать гражданства.

● США расконсервировали все системы ядерного сдерживания времен Холодной войны, которые были заморожены после развала СССР.

● ЕС готовит отключение от SWIFT еще четырех российских банков. Кандитаты на вылет - Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф".

● Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия предлагают полностью запретить импорт российских алмазов.

● Моше Реувен Асман призвал российских евреев саботировать мобилизацию в РФ.

● Австралийская Invictus Energy начала бурение первой скважины Mukuyu-1 на севере Зимбабве (не путать с Северной Зимбабве!). Место хорошее - пески триаса и юрского периода, запасы газа оцениваются в 600 млрд м³.

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