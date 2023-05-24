Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 105

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Порты Роттердама, Гамбурга и Антверпена, через которые до начала войны РФ в Украине проходило около 70% импортных грузов в Россию, отчитались о снижении перевозок. Одна из главных причин — прекращение транзита российских грузов после введения санкций против РФ.

● Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода. С 2025 года этот нефтепровод будет использоваться вместо российского трубопровода «Дружба».

● ЕС уже предоставил Украине помощь на €65 млрд и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве, заявил верховный комиссар евродипломатии Жозеп Боррель.

● Комісія ЄС виділила Україні новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд, — віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. "Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури".

● Венгрия будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Катара, замещая им недостающий российский.

● Нідерланди можуть першими надати Україні F-16, - заявив радник міністра оборони Нідерландів Сак.

● Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16, и Украина скоро получит самолёты.

● В Турции произведен второй пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун».

● Министр энергетики Саудовской Аравии намекнул, что ОПЕК+ может принять решение о дополнительном снижении объемов добычи нефти. Причина - снижение цен на нефть, которое связывают с весьма низкими и неравномерными показателями китайской экономики. Если Европа и США в целом вышли из кризиса и демонстрируют если не подъем, то стабильность, то для Китая всё совсем не так, а главное - китайцы готовятся к новой волне эпидемии, которая может накрыть страну в ближайшие недели.

● Райффайзен Банк собирается передать своё российское подразделение акционерам. Австрийцы не смогли найти покупателей, а давление на банк только продолжает расти, пишет Reuters.

● Россияне стали на 30% чаще банкротиться — Верховный суд РФ.

● Первые в России электронные «карточки для бедных» появятся в Ямало-Ненецком автономного округе. Ими можно будет оплатить покупки в «Пятерочке» и «Перекрестоке», сообщили в X5 Retail Group.

● Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Акции компании на новости снижаются более чем на 4%.

● Государственная Дума во вторник приняла поправки в закон “О порядке выезда и въезда”, расширяющие полномочия пограничников. Согласно документу, который в Думу внесло правительство и который был принят “экспрессом” во втором и третьем чтении за один день, сотрудники погранконтроля ФСБ смогут изымать загранпаспорта у россиян, которым закрыт выезд за рубеж.

● Чистая прибыль Газпрома в 2022 году упала более чем на 40%, до 1,226 трлн рублей. Связано это с повышением налогов во второй половине года, пояснили в компании.

● Немцы хотят поставить Украине шведские крылатые ракеты. TAURUS KEPD дальностью 500 км. Масса боевой части 481 кг. стоимость ракеты $1,112 млн.

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Сервис NASA FIRMS, собирающий спутниковые данные о пожарах и неоднократно с начала войны использовавшийся наблюдателями для отслеживания мест боевых действий, показывает два очага пожаров, зафиксированных вблизи Грайворона в последние 6-12 часов.

● Швеция передала ВСУ БМП CV90 (Stridsfordon 90).

● "Украина прогрессирует": Боррель посоветовал ускорить реформы и готовиться к членству в ЕС. Жозеп Боррель посоветовал украинцам воспользоваться "уникальной возможностью". Также он призвал министров иностранных дел принять участие в совместных закупках оружия для ВСУ.

● Швейцарский банк Julius Baer по поручению бельгийского депозитария Euroclear проведет отделение ценных бумаг граждан России, которые не имеют паспортов, ВНЖ Евросоюза, европейской экономической зоны и Швейцарии, сообщила компания Main Partner Trust. Теперь все бумаги россиян будут храниться на счете, отдельном от капитала банка, продажа данных бумаг будет временно запрещена; новые покупки бумаг также будут временно запрещены, деньги будут зачислять на спецсчета.

● Одна из крупнейших страховых компаний мира Allianz уйдет из России в течение трёх месяцев, сообщил гендиректор Игорь Фатьянов.

● В Белгородской и Курской областях сообщили об отказах в страховании жизни из-за высокой опасности оккупации войсками Украины.

● 50 американским сенаторам выданы спутниковые телефоны для экстренной связи.

● В Гамбурге суд приговорил к трем годам тюрьмы сторонника войны РФ против Украины. 32-летний подсудимый оправдывал войну в соцсетях, называл Украину "террористическим государством", использовал символ "Z", публичная демонстрация которого в ФРГ наказуема.

● Gazprom Austria, дочка «Газпрома» начинает продажу с аукциона мебели из венского офиса в Австрии, в связи с банкротством.

● Крупнейший торговый партнер каждой европейской страны

Новини однією строкою

● Россия продолжает увеличивать поставки нефти по морю — Bloomberg. Относительно первой недели апреля показатели увеличились на 15%. Суда с нефтью следуют в Китай, Индию, Турцию и неназванные страны.

● Европейский союз намерен первоначально включить четверых молдавских политических деятелей и одного российского бизнесмена в недавно объявленный санкционный список.

● Польша уже начала обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

● Защита в долгосрочной перспективе: Франция готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

● По данным МИД страны, Париж готов заключить с Киевом соглашения, направленные на предоставление гарантий безопасности, которые помогут ему защитить себя в долгосрочной перспективе.

● Україна після перемоги стане членом Євросоюзу, — канцлер ФРН Шольц.

● Єврокомісія дозволила Польщі надати 1 млрд євро фермерам, що постраждали від імпорту з України.

● На фоне резко участившихся дождей и снега в последние несколько лет, в Саудовской Аравии стали появляться новые источники воды. За последний месяц в самом засушливом регионе мира появились около 50 источников воды. Власти заявили, что "изучают необычную ситуацию".

● С жителей Ленобласти собрали десятки миллионов рублей на войну, часть из них «затерялась» в структурах друга Путина

● Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов на границе. Пограничники будут изымать паспорта у тех, кому закрыт выезд из России. Призванные в армию будут обязаны самостоятельно сдать паспорта.

● Молдавские правоохранители в соответствии с решением Международного уголовного суда арестуют Владимира Путина в случае его визита в республику — президент Молдавии Майя Санду в интервью Euronews Romania. В Совфеде угрожают президенту Молдовы уголовным делом и объявлением в международный розыск. «У Следственного Комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста Президента России и объявить ее в международный розыск. Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависимы от Москвы», — написал сенатор Владимир Джабаров.

● В Волгоградской области школьник попытался перерезать горло однокласснице прямо во время линейки в честь последнего звонка

● Эрдоган назвал основной задачей в случае переизбрания разработку новой конституции Турции. Новая конституция позволит Эрдогану обнулить все свои президентские сроки

● "США должны компенсировать рф ущерб за разрушение Бахмута и Мариуполя", – медведев. Такое чувство, что на рф соревнуются за кубок лучшего клоуна

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 06.00 24.05.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    27
Всего несколько не тривиальных подсчётов для понимания, почему российская граница - решето
Сегодня 07:14    28
Готовятся к контрнаступлению: оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении
Сегодня 07:05    36
Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив помощь на сумму 2,7 млрд евро, анонсированную 10 дней назад
Сегодня 06:46    60
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 06:37    78
Выводы по Белгороду
Сегодня 06:27    95
Орбан знову пробиває дно
Сегодня 06:18    89
«Україна отримає першокласну безпеку без вступу до НАТО», - контури пропозиції
Сегодня 06:09    92
Оперативна інформація станом на 18.00 23.05.2023 щодо російського вторгнення
23.05.2023 18:50    183
​​Сьогодні День Героїв або Свято Героїв
23.05.2023 10:00    168
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 