Новини однією строкою

● Порты Роттердама, Гамбурга и Антверпена, через которые до начала войны РФ в Украине проходило около 70% импортных грузов в Россию, отчитались о снижении перевозок. Одна из главных причин — прекращение транзита российских грузов после введения санкций против РФ.

● Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода. С 2025 года этот нефтепровод будет использоваться вместо российского трубопровода «Дружба».

● ЕС уже предоставил Украине помощь на €65 млрд и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве, заявил верховный комиссар евродипломатии Жозеп Боррель.

● Комісія ЄС виділила Україні новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд, — віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. "Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури".

● Венгрия будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Катара, замещая им недостающий российский.

● Нідерланди можуть першими надати Україні F-16, - заявив радник міністра оборони Нідерландів Сак.

● Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16, и Украина скоро получит самолёты.

● В Турции произведен второй пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун».

● Министр энергетики Саудовской Аравии намекнул, что ОПЕК+ может принять решение о дополнительном снижении объемов добычи нефти. Причина - снижение цен на нефть, которое связывают с весьма низкими и неравномерными показателями китайской экономики. Если Европа и США в целом вышли из кризиса и демонстрируют если не подъем, то стабильность, то для Китая всё совсем не так, а главное - китайцы готовятся к новой волне эпидемии, которая может накрыть страну в ближайшие недели.

● Райффайзен Банк собирается передать своё российское подразделение акционерам. Австрийцы не смогли найти покупателей, а давление на банк только продолжает расти, пишет Reuters.

● Россияне стали на 30% чаще банкротиться — Верховный суд РФ.

● Первые в России электронные «карточки для бедных» появятся в Ямало-Ненецком автономного округе. Ими можно будет оплатить покупки в «Пятерочке» и «Перекрестоке», сообщили в X5 Retail Group.

● Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Акции компании на новости снижаются более чем на 4%.

● Государственная Дума во вторник приняла поправки в закон “О порядке выезда и въезда”, расширяющие полномочия пограничников. Согласно документу, который в Думу внесло правительство и который был принят “экспрессом” во втором и третьем чтении за один день, сотрудники погранконтроля ФСБ смогут изымать загранпаспорта у россиян, которым закрыт выезд за рубеж.

● Чистая прибыль Газпрома в 2022 году упала более чем на 40%, до 1,226 трлн рублей. Связано это с повышением налогов во второй половине года, пояснили в компании.

● Немцы хотят поставить Украине шведские крылатые ракеты. TAURUS KEPD дальностью 500 км. Масса боевой части 481 кг. стоимость ракеты $1,112 млн.

● Сервис NASA FIRMS, собирающий спутниковые данные о пожарах и неоднократно с начала войны использовавшийся наблюдателями для отслеживания мест боевых действий, показывает два очага пожаров, зафиксированных вблизи Грайворона в последние 6-12 часов.

● Швеция передала ВСУ БМП CV90 (Stridsfordon 90).

● "Украина прогрессирует": Боррель посоветовал ускорить реформы и готовиться к членству в ЕС. Жозеп Боррель посоветовал украинцам воспользоваться "уникальной возможностью". Также он призвал министров иностранных дел принять участие в совместных закупках оружия для ВСУ.

● Швейцарский банк Julius Baer по поручению бельгийского депозитария Euroclear проведет отделение ценных бумаг граждан России, которые не имеют паспортов, ВНЖ Евросоюза, европейской экономической зоны и Швейцарии, сообщила компания Main Partner Trust. Теперь все бумаги россиян будут храниться на счете, отдельном от капитала банка, продажа данных бумаг будет временно запрещена; новые покупки бумаг также будут временно запрещены, деньги будут зачислять на спецсчета.

● Одна из крупнейших страховых компаний мира Allianz уйдет из России в течение трёх месяцев, сообщил гендиректор Игорь Фатьянов.

● В Белгородской и Курской областях сообщили об отказах в страховании жизни из-за высокой опасности оккупации войсками Украины.

● 50 американским сенаторам выданы спутниковые телефоны для экстренной связи.

● В Гамбурге суд приговорил к трем годам тюрьмы сторонника войны РФ против Украины. 32-летний подсудимый оправдывал войну в соцсетях, называл Украину "террористическим государством", использовал символ "Z", публичная демонстрация которого в ФРГ наказуема.

● Gazprom Austria, дочка «Газпрома» начинает продажу с аукциона мебели из венского офиса в Австрии, в связи с банкротством.

● Крупнейший торговый партнер каждой европейской страны

● Россия продолжает увеличивать поставки нефти по морю — Bloomberg. Относительно первой недели апреля показатели увеличились на 15%. Суда с нефтью следуют в Китай, Индию, Турцию и неназванные страны.

● Европейский союз намерен первоначально включить четверых молдавских политических деятелей и одного российского бизнесмена в недавно объявленный санкционный список.

● Польша уже начала обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

● Защита в долгосрочной перспективе: Франция готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

● По данным МИД страны, Париж готов заключить с Киевом соглашения, направленные на предоставление гарантий безопасности, которые помогут ему защитить себя в долгосрочной перспективе.

● Україна після перемоги стане членом Євросоюзу, — канцлер ФРН Шольц.

● Єврокомісія дозволила Польщі надати 1 млрд євро фермерам, що постраждали від імпорту з України.

● На фоне резко участившихся дождей и снега в последние несколько лет, в Саудовской Аравии стали появляться новые источники воды. За последний месяц в самом засушливом регионе мира появились около 50 источников воды. Власти заявили, что "изучают необычную ситуацию".

● С жителей Ленобласти собрали десятки миллионов рублей на войну, часть из них «затерялась» в структурах друга Путина

● Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов на границе. Пограничники будут изымать паспорта у тех, кому закрыт выезд из России. Призванные в армию будут обязаны самостоятельно сдать паспорта.

● Молдавские правоохранители в соответствии с решением Международного уголовного суда арестуют Владимира Путина в случае его визита в республику — президент Молдавии Майя Санду в интервью Euronews Romania. В Совфеде угрожают президенту Молдовы уголовным делом и объявлением в международный розыск. «У Следственного Комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста Президента России и объявить ее в международный розыск. Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависимы от Москвы», — написал сенатор Владимир Джабаров.

● В Волгоградской области школьник попытался перерезать горло однокласснице прямо во время линейки в честь последнего звонка

● Эрдоган назвал основной задачей в случае переизбрания разработку новой конституции Турции. Новая конституция позволит Эрдогану обнулить все свои президентские сроки

● "США должны компенсировать рф ущерб за разрушение Бахмута и Мариуполя", – медведев. Такое чувство, что на рф соревнуются за кубок лучшего клоуна

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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