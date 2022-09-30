Новини однією строкою

● Південна Корея направить Україні пакет військової допомоги на загальну суму $3 млрд через чеські фірми. Очікується більша кількість деталей, але вже відомо, що будуть надані ЗРК Shingung й велика кількість артилерійських снарядів. Попередньо, поставку оплачує США.

● На 29 сентября уровень газа в хранилищах Германии составил 91,5% от их объема - регулятор.

● ОАЭ отказались помогать россии торговать нефтью в обход доллара. Попытка договориться об оплате поставок в Индию дирхамами ОАЭ провалилась.

● США намерены запретить торговлю долларом в России. Это входит в новый пакет санкций. В черные списки будут внесены ключевые структуры Московской биржи — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). По факту, эти меры могут привести к остановке биржевых торгов долларом в России.

● Польша не исключает участия НАТО в боевых действиях в Украине, если россия применит ядерное оружие, — заявил глава МИД страны. Также в НАТО добавили, что отреагируют на любую преднамеренную атаку на ее критическую инфраструктуру.

● Агентство национальной безопасности Черногории в четверг утром в Подгорице задержало по подозрению в работе на российскую разведку 7 человек. Среди задержанных - бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Радомир Секулович.

● Северные потоки были застрахованы, Германские, Шведские и Датские компании получат компенсации.

● Міжнародні платіжні системи знизять комісію за переказ коштів в Україну, — НБУ.

● Канада допоможе Україні у відновленні залізничної інфраструктури, — міністр інфраструктури України. «Розраховуємо, що уже найближчим часом вийдемо на конкретні проєкти та розпочнемо їх втілення в життя».

● НАТО введет войска в Украину, если Кремль применит ядерное оружие.

● Пашинян обвинил Россию в прекращении поставок оружия Армении: "Мы имеем случай, когда нами оплачено сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются со стороны союзника". Про ОДКБ можно забыть

● По информации турецких СМИ, Баку и Ереван представили в Вашингтоне свои предложения по мирному соглашению. Пашинян планирует представить предложения Армении по мирному соглашению на саммите Европейского политического сообщества в Праге 6 октября.

● Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык в течение 3-х лет.

● Еврокомиссия подаст в суд на Мальту из-за программы «золотых паспортов». Предоставление гражданства ЕС в обмен на стабильную сумму или инвестиции не соответствует принципам альянса. В 2019 году из более чем 3 тысяч человек, подавших на «золотой паспорт», минимум 300 — из стран бывшего СССР.

● Представитель ЕС Питер Стано: Россия уже не просто вторгается на территорию другой страны, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, занимается мародерством, крадя зерно, она перешла на новый уровень эскалации и крадет чужие территории.

● На газовые цены в Европе полное уничтожение газопроводов "Северный поток-1,2" не повлияло совершенно. Это потому что Газпром уже тю-тю, выпал с данного рынка, с ним всё ясно. За несколько месяцев тектонические изменения на рынке.

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