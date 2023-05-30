Новини однією строкою

● Дания увеличит военную помощь Украине на $2,59 млрд.

● Китайський підводний човен 长城 374 проект 636М9 (мод. «Кіло» , радянське позначення проекту 877 « Палтус» ) зник в районі на 60 миль на північ від узбережжя Тайваню.

● Ірак у суботу представив амбітний план перетворити себе на регіональний транспортний вузол шляхом розвитку своєї дорожньої та залізничної інфраструктури, що з’єднає Європу з Близьким Сходом. Після завершення проект вартістю 17 мільярдів доларів, відомий як «Маршрут розвитку», охопить всю країну, простягнувшись на 1200 кілометрів (745 миль) від північного кордону з Туреччиною до Перської затоки на півдні. Отак тихенько топлять китайський "Один шлях")).

● Казахстан пригласил к себе свыше 400 компаний, покинувших Россию, около 70 из них приняли решение о перемещении, ещё 25 уже перебазировались, сообщил замглавы МИД республики Алмас Айдаров. «Американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство, Tik Tok перенёс офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue Metals Group австралийский, Alstom французский», — добавил он.

● Министр энергетики Кипра возлагает «большие надежды» на совещание о строительстве газопровода между Израилем и Кипром.

● Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович віддав розпорядження про посилення моніторингу кордону з Росією, намагаючись припинити безконтрольне переміщення підрозділів ЗС РФ на територію Білорусі.

● Гордума Краснодара запретила в городе вывески на иностранном языке.

● Япония надеется получать энергию из космоса к 2025 году. Япония и JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), космическое управление страны, более десятка лет работают над возможностью с передачи солнечной энергии из космоса с помощью спутников.

● В Молдове создадут центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой, который будет бороться с дезинформацией граждан, в основном идущей из России, - заявила президент страны Майя Санду.

● Казахстану не нужно ядерное оружие, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Так он ответил на слова Александра Лукашенко, предложившего вступать в Союзное государство России и Белоруси, чтобы «ядерное оружие было одно на всех».

● Державний секретар США Ентоні Дж. Блінкен відвідає Швецію, Норвегію та Фінляндію з 29 травня по 2 червня. З того що безпосередньо стосується України - неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО, щоб обговорити підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Там будуть озвучені нові пропозиції Байдена щодо ситуації "Україна-НАТО".

● Цена на газ в ЕС продолжила падение до 270 долларов за 1000 кубов. Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в мае остаются низкими — на 32% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы. При этом заполненность хранилищ составляет более 67,5% — второй максимальный показатель для этого времени.

● В реальном выражении нефтегазовые доходы РФ за январь-апрель оказались ниже аналогичных показателей 2022 года более, чем вдвое (на 53%).

● Польша объявила о закрытии границы для грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси на неопределенный срок.

● МO Японии Ясукадзу Хамада приказал силам ПВО сбивать северокорейские баллистические ракеты, которые будут приближаться к территории страны. Приказ отдан на фоне подготовки КНДР к очередным пускам ракет, которые обычно выпускаются по условным целям в море, близ японских островов.

● Иностранные инвесторы, продав свой бизнес в РФ, за год вывели из страны около $36 млрд. По данным ЦБ, с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов, около 20% из них — стоимостью выше $100 млн.

● Против Эрдогана проголосовали самые развитые регионы, производящие 75% турецкого ВВП (красным), включая все большие большие города...

● Німеччина схвалила закупівлю танків Leopard 2 новітньої модифікації A8. Купівля включає опціон на придбання додаткових 105 танків.

● Компьютерную игру Death From Above разработали в Мюнхене. Здесь можно играть за украинского солдата, управляя дроном. Цель игрока - убить русского.

● 100% пусков Британских крылатых ракет «Storm Shadow» по оркам попали в цель, сообщают в Европейском космическом агентстве в Нордвейке.

● На полигон Графенвер в Германию прибыли американские танки Abrams для обучения наших военных.

● По случаю 65-летия с момента начала выпуска модели, УАЗ готовит юбилейную «Буханку».

● Пока россияне ждали дефолт и крах США, в РФ внезапно образовался дефицит курятины и бензина.

● В НАТО может вступить только часть Украины. "Германия вступила в НАТО, будучи разделённой. Если Украине не удастся выгнать орков, то аргументом в пользу прекращения огня станет членство Украины в НАТО с созданием зон, куда будут введены миротворцы Китая, Индии и стран НАТО"

● Топ-50 самых инновационных компаний в 2023 году

● Bloomberg: фондовый рынок Индии достиг капитализации в $3.3 триллиона и стал пятым в мире. Индия обогнала Францию и вернула себе место пятого по величине фондового рынка в мире. Росту способствовало восстановление акций Adani Group, которые выросли на $15 миллиардов.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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