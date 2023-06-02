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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Пентагон уклав контракт із компанією Starlink Ілона Маска на надання послуг супутникового зв’язку Україні — Reuters.

Новини однією строкою

● Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира с состоянием в $192 миллиарда. Состояние Маска с начала года выросло на $55,3 млрд, в основном благодаря росту акций Tesla. Акции LVMH с апреля упали на 10%, на прошлой неделе Бернар Арно лишился из-за этого $11 млрд за день и скатился на вторую строчку рейтинга богачей..

● На Закарпатті заборонили УПЦ (МП) та інші пов’язані з росією організації — облрада.

● У МЗС Норвегії повідомили, що їх країна презентує Україні 5-річний план військової допомоги на суму 7 мільярдів євро.

● "Германия должна выполнить просьбу Киева о поставке крылатых ракет Taurus", - сообщает член комитета по обороне Мюллер.

● Украина получила от США очередной грант в размере 1,25 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов Украины. Средства пойдут на заработную плату и социальную помощь.

● Австралийский Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом.

● Воздушное пространство Молдовы во время проведения Саммита Европейского политического сообщества 1-2 июня с.г. будет контролировать самолет НАТО дальнего радиолокационного действия AWACS, способный отслеживать самолёты, пуски ракет и БПЛА за 650 км, мелкие цели за 450 км.

● ЕС должен предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности — президент Франции Макрон.

● Анналена Бербок обещает Украине поддержку НАТО в ее самообороне. "Каждый день войны, каждая новая российская атака беспилотниками и ракетами только укрепляют нашу поддержку украинцев в их самообороне и борьбе за мир", - заявила Бербок перед встречей глав МИД стран НАТО в Осло.

● Международный суд ООН в Гааге приговорил к 15 годам лишения свободы экс-главу Службы госбезопасности Югославии Йовицу Станишича и его заместителя Франка Симатовича.

● Для защиты нефтяных месторождений, США передали курдам в Сирии систему HIMARS, — Anadolu.

● ООН предложила России, Украине, а также Турции начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину - Reuters.

● Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России вновь обновила исторический максимум. В среду итогам торгов цена впервые поднялась выше 62 тыс. руб. за тонну.

● В сети появились фотографии Крымского моста, на которых видно состояние опор. Сделано на века, только подтолкни...))

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● В Италии завели дело против архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло.

● Швейцарская компания RUAG продаст 96 танков Leopard 1 в Германию, где их отремонтируют и передадут в Украину.

● Один из крупнейших мировых IT-провайдеров в авиационной отрасли — SITA уйдет из России 1 июля этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

● Итальянская пресса со ссылкой на свои источники сообщает, что власти страны планируют нарастить производство ракет, боеприпасов и бронежилетов для их передачи Украине в рамках следующих пакетов военной помощи.

● США и союзники к саммиту НАТО в Вильнюсе намерены выделить Украине «солидный пакет» политической и материальной помощи, — госсекретарь Блинкен.

● Пентагон подписал контракт с Global Military Products на поставку ЗРК Gepard в Украину на $118 миллионов.

● Системы будут поставлены из Иордании. Иордания в 2013 году купила у Нидерландов 60 зенитных установок Гепард и 22 прицепные 40-мм зенитные пушки Bofors L70. Пентагон выкупил их для Украины.

● Генсек НАТО Столтенберг: "Цель Запада - сделать так, чтобы Украина победила"! Для Украины будет трагедией и опасным для нас, если победит путин, отметил Столтенберг.

● Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, а Москва не имеет права накладывать вето на расширение Альянса. Но сейчас самое главное — обеспечить преобладание Украины как суверенного и независимого государства.

● Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС обеспечить Украину дальнобойным оружием. Речь идет о легализации решения о поставках Украине немецких ракет воздушного базирования Taurus KEPD 350.

● Польша поможет Молдове защититься от потенциальной угрозы фашизма из россии. Польша решила пожертвовать 2 самолета Hercules и 4 самолета CASA оружия, боеприпасов и другого оборудования Молдове.

● В Турции одобрят заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца.

● В мае 2023 года средняя цена нефти российской марки Urals составила $53,34 за баррель, сообщил Минфин. Стоимость нефти снизилась в 1,48 раз относительно аналогичного месяца в 2022 году. Тогда цена Urals была на уровне $78,81 за баррель.

● Средняя цена на нефть Urals по итогам периода с января по май текущего года составила $51,5 за баррель. В январе-мае прошлого года российская нефть торговалась по $83,48 за баррель.

● Производство солнечной электроэнергии в ЕС примерно на 10% превышает прошлогодние показатели. Доля солнечной энергии в электроснабжении на прошлой неделе составила 14% по сравнению с 10% год назад. Ежедневный рекорд в 840 ГВтч был побит 25 мая 2023 г. - 916 ГВтч.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

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Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

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