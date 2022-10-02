Новини однією строкою

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● Le Monde: Франция отменяет поставку части заказанных Данией САУ Caesar, чтобы поставить их Украине.

● "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с 1 октября не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.

● Протесты в Иране усиливаются, на улицах слышна стрельба горят правительственные здания и объекты. Иранский режим начал использовать армейские вертолеты для подавления продолжающихся протестов. В Иране на фоне массовых протестов был заблокирован Steam. Twitter, YouTube, Skype и Telegram также перестали работать.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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