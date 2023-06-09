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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● МИД Румынии высылает из страны 50 сотрудников российского посольства. Сотрудники российского МИД должны покинуть страну в течение 30 дней.

● Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише винищувачів F-16, а ще й F-18. Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією, пише Politico. Раніше видання The Australian Financial Review писало, що Україна обговорює зі США й Австралією передачу 41 винищувача F-18, які австралійські ВПС планували списати та продати приватній компанії.

● Великобритания в рамках нового пакета санкций против Беларуси приняла решение заблокировать экспорт оборудования, товаров, технологий, материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

● Сельчук Байрактар: «BAYRAKTAR «KIZILELMA» успешно завершил еще одно испытание на средней высоте».

● Польша требует ужесточения санкций против РФ и Беларуси после подрыва Каховской ГЭС. Посол Польши в ЕС на встрече за закрытыми дверями назвал подрыв дамбы военным преступлением и новой фазой ужасающей агрессии.

Новини однією строкою

● Китай и Куба достигли секретного соглашения о строительстве Китаем на острове секретную шпионскую базу для слежки за США, - The Wall Street Journal.

● Совет федерации РФ одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными в связи с призывом на военную службу.

● В понеділок 12.06.2023 Столтенберг привезе Байдену остаточне формулювання принципів взаємовідносин з Україною і її перспектив членства.

● Банки Казахстана стали отказываться принимать рублевые платежи от предпринимателей из России.

● Всемирный банк проведет оценку последствий разрушения украинской ГЭС.

● Украинские танки Leopard 2 получили на вооружение один из мощнейших бронебойных боеприпасов германской армии DM53А1 производства компании Rheinmetall.

● 15 лет назад тогдашний алкоголик и по совместительству пердизент россии медведев провозгласил задачу превращения Москвы в международный финансовый центр.

● В рейтинге глобальных финансовых центров на сегодняшний день Москва занимает почётное 86-е место.

● За разрушение Каховской ГЭС, несет ответственность только россия, заявили в Белом доме. "Эта плотина была под контролем россии, и они несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время".

● Керівництво США почало консультації з союзниками щодо розміщення на території України підрозділів сил і засобів НАТО.

● Австрія надасть €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні. Гроші нададуть на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об’єктах, повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

● Латвія виділяє €200 мільйонів Україні для подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС, — прем'єр-міністр Латвії. Яндекс добился отмены решения Nasdaq о делистинге. Бумаги компании останутся на бирже, но решение о приостановке торгов сохраняется. Накануне Nasdaq отклонила аналогичную апелляцию от Ozon.

● Республіка Корея передала Польщі перший літак FA-50 Fighting Eagle. У Польщі також планується створити центр обслуговування і ремонту літаків FA-50.

● За нашими оцінками, саме росія підірвала Каховську ГЕС, — міністр іноземних справ Ізраїлю Елі Коен.

● Нижняя палата французского парламента одобрила законопроект о рекордном военном бюджете в 413 млрд евро.

● Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед и гарантий безопасностей для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке. Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине. Не нужно исключать возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на украинской земле.

● Первый самолет E-6B Mercury, который служит в качестве воздушного командного пункта и ретранслятора связи для ядерных сил США, прошел модернизацию в рамках контракта, заключенного с компанией Northrop Grumman в феврале 2022 года.

● Самый крупный в мире авианосец США Gerald R. Ford выдвинулся из Осло (Норвегия) в сторону России и "пропал". Корабль отключил все приборы, с помощью которых можно было бы отследить его перемещения.

● Рост цен на стоматологию в российских регионах разогнался до 250%, пишет RTVI. Причины — санкции и проблемы с логистикой. Сильнее всего подорожали протезы в Ингушетии. За год цена на стоматологические конструкции выросли на 256%, с 2920 до 10380 рублей за штуку.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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Новости портала «Весь Харьков»

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