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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Швеция разместит войска НАТО на своей территории еще до того, как она официально присоединится к группе, заявили в правительстве страны.

● Україна отримає винищувачі F-16 вже через 2-3 місяці, - заявив польський експерт, екскомандувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак.

● Верховный суд Нидерландов постановил вернуть "скифское золото" Украине. "Верховный суд отклонил кассационную жалобу "крымских музеев", таким образом, решение суда (апелляционного суда Амстердама) остается в силе", – говорится в решении.

● В Конгресс США внесен законопроект об упрощении передачи российских активов в пользу Украины.

● Латвийские пограничники сообщили о новых случаях за последние месяцы- белорусские власти предлагали огнестрельное оружие мигрантам, которые хотели незаконно пересечь границу , сообщил агентству LETA глава Государственной пограничной службы Латвии (VSAT) генерал Гунтис Пуятс.

● Венгрию нужно исключить из НАТО, если она на стороне россии, — польский генерал.

● Дуда, Шольц и Макрон в Париже обсудят сроки вступления Украины в НАТО и гарантии безопасности.

● Тринадцатое заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" состоится в следующую пятницу, 15 июня.

● Будущая поддержка в адрес Украины и мировая репутация американского президента Джо Байдена зависит от успехов начавшегося наступления украинской армии, заявили источники Politico в Вашингтоне.

● Двухпартийная группа сенаторов США внесла законопроект, расширяющий полномочия минюста для изъятия российских активов в интересах Украины.

● Турецкий DenizBank без объяснения списал суммы до $60 у клиентов из России и начал закрывать их счета в валюте.

● Пентагон планирует объявить о долгосрочном пакете военной помощи для Украины, включая боеприпасы для противовоздушной обороны, на сумму более 2 миллиардов долларов. Деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также ракет GEM-T и PAC-3 для ЗРК Patriot. Отмечается, что программа предусматривает контракты со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет, чтобы удовлетворить долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

● Бывший президент США Дональд Трамп будет вновь арестован, задержан и предстанет перед судьей, когда во вторник войдет в здание суда, - сообщает ABC News.

● Молдова отправит команду спасателей в Херсонскую область Украины, пострадавшую в результате прорыва плотины Каховской ГЭС, — сообщил премьер-министр Дорин Речан.

● «Вопрос Украины в НАТО решен», — сообщил генсек НАТО.

● «Союзники единогласно решили, что лишь Украина и члены организации должны решить когда настанет время официально пригласить Украину. И это никак не зависит от Москвы и Путина», — заявил он.

● Вклады россиян в зарубежных банках достигли рекордных 5,8 трлн рублей.

● Источник в российской прокуратуре подтвердил, что WhatsApp может быть заблокирован в России после запуска функции общедоступных каналов. Российские правоохранители не имеют никакого влияния на администрацию WhatsApp, которая традиционно отказывается передавать данные. Кроме того, конфиденциальность WhatsApp выше, чем у Telegram.

● «Арестуйте Путина». В ЮАР разместили социальную рекламу с призывом арестовать Путина и доставить в Гаагу

Новини однією строкою

● Законодавці від обох провідних партій США виступили зі словами підтримки України та закликали притягнути до відповідальності винних у руйнуванні Каховської ГЕС.

● ЮАР может потерять $32,4 млрд экспортной выручки, если западные партнеры решат прекратить торговать с африканской страной из-за ее дружбы с Россией, сообщает Bloomberg.

● Служба гоcбезопасности Латвии (VDD) обвиняет группировку «Антифашисты Прибалтики» в пособничестве направленной против Латвийской Республики деятельности иностранного государства.

● НАТО пообещало Украине членство в альянсе после победы. Украина сможет вступить в Организацию Североатлантического договора после поражения России. Победа — это сейчас «самое главное», передаёт Rheinische Post слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

● Запад готов предоставить Киеву всё необходимое вооружение, в том числе современные танки, а также крылатые ракеты большей дальности, добавил он. Глава военной организации также объявил о начале обучения украинских пилотов использованию западных истребителей. Страны — члены НАТО согласовали многолетний план поддержки Украины, чтобы привести её оборонные способности в соответствие со стандартами альянса. Таким образом они надеются послать Путину сигнал, что западные демократии окажут Киеву долговременную помощь.

● В российскую систему образования предложили вернуть «Домострой» — книгу о средневековом укладе жизни Руси, написанную духовником Ивана Грозного протопопом Сильвестром.

● Египетские курорты ждут русских туристов.

● Собака из Херсона доплыла на доске около 140 км в Одесскую область. Малыша спасли местные жители, теперь он в безопасности.

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Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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Новости портала «Весь Харьков»

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