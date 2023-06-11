Новини однією строкою

● В Конгресс США внесен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

● Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 400 миллионов долларов.

● Шведская компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero) объявила о продаже своего бизнеса в России.

● Канада передає Україні конфіскований російський літак Ан-124 "Руслан", — канадський прем’єр Трюдо.

● Совет ЕС за конфискацию российских активов. Сейчас создаются базовые требования по контролю движения, идентификации, блокированию и управлению активами, полученными преступным путем

● Чтобы сделать их конфискацию легальной, Еврокомиссия разрабатывает блок юридических документов.

● США присоединятся к создаваемому Советом Европы Реестру ущерба, нанесенного Украине.

● Реестр будет одним из ключевых документов Четвертого саммита глав государств и правительств Совета Европы

● Совет Европы предпринимает важный шаг для привлечения России к ответственности

● Россия получила от Ирана сотни дронов и с его помощью строит завод по их производству, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

● Китай намерен взять под контроль использование гражданами Wi-Fi, Bluetooth, Air Drop и аналогичные беспроводные технологии связи и передачи файлов между устройствами. Законопроект обязывает поставщиков услуг внедрять системы мониторинга данных, циркулирующих через такие сети.

● Власти Казахстана пресекли попытку контрабанды партии дронов, которую хотели поставить из страны Россию. Речь идет о 14 беспилотниках DJI AgrasT30, которые «Импульс-Инвест», связанный с «Ростехом», должен был передать российской строительной компании «Нова».

● Президент Казахстана Касын-Жомарт Токаев не посетит ПМЭФ, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

● Автомобильный завод «ПСМА рус» корпорации Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) расстаётся более чем с 500 работниками в Калуге. Завод с 2022 года находится в простое. Там выпускали в основном фургоны Peugeot, Opel и Citroen, а также Peugeot 408 и Citroen C4.

● В понедельник начинаются крупнейшие в истории НАТО учения ВВС.

● Британія вперше звинуватила Іран у постачанні боєприпасів до pосії, — глава МЗС Британії.

● "Правительство Норвегии готовит планы по открытию области океана размером с Германию для глубоководной добычи полезных ископаемых, стремясь стать первой страной, которая будет добывать аккумуляторные металлы со своего морского дна", - сообщает Financial Times.

● Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сегодня повторно ввел в действие список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям. Также запрещен въезд для патриарха Кирилла и 9 похитителям Владимира Кара-Мурзы, которые по словам Цахкна, должны быть включены в международные санкции.

● Директор Евразийского центра Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст:

- Западу не следует верить аргументу о том, что путин никогда не сдастся, и поэтому Украина должна урегулировать войну на условиях путина. На самом деле в прошлом россии приходилось мириться с проигрышными войнами. Крымская война, русско-японская война, Первая мировая война и вторжение в Афганистан — вот лишь четыре выдающихся примера. Война в Украине ничем не отличается.

- Серьезное давление на Крым — самый быстрый способ закончить войну на приемлемых для Украины условиях. Киев не хочет соглашения о прекращении огня, которое рф будет использовать для перевооружения и возобновления войны в более благоприятное время. Только такое громкое поражение заставит россию окончательно принять Украину как полностью суверенное государство.

● Несмотря на рост стоимости доллара к рублю за год на 40% глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина продолжает рекомендовать россиянам хранить сбережения в российской валюте.

● Первый в мире беспилотный паром запустили в Стокгольме. Между островами в столице Швеции начал движение первый в мире беспилотный электрический паром.

● ЕС выделит €8,1 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли. По оценкам Еврокомиссии, первые инновационные продукты могут быть представлены на рынке уже в 2025 году.

● США відклало ще на 10 років розсекречення даних про співробітництво Андрія Януарьєвича Вишинського прокурора СРСР, міністра закордонних справ СРСР з розвідкою США.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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