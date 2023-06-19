Новини однією строкою

● Нормальні такі новини роспропаганда мочить. Ось цей, наприклад: "Киевский режим тремя ракетами Хаймерс нанес удар по детскому пансионату, который уже 12 часов детонирует".

● Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наступного тижня звернеться до підприємств та бізнесу з проханням збільшити інвестиції в Україну, щоб допомогти їй відновитися після російського вторгнення — Reuters. Агенство пише, що на дводенній конференції з відновлення України віртуально виступить також президент Володимир Зеленський. Також на заході буде присутній державний секретар США Ентоні Блінкен та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Очікується, що захід розпочнеться у Лондоні в середу, 21 червня.

● Сербия прекращает публичное информирование международного сообщества о своих стратегических планах в военном секторе, заявил Вучич в ходе обращения к нации. Президент Сербии добавил, что исключение составит НАТО, перед которым Белград «имеет обязательства».

● Міністр оборони Німеччини пояснив, чому "ненасильницький опір" України неможливий. Пісторіус відповів на заяву єпископського вікарія Оснабрюцької єпархії Тео Пауля, який раніше висловив думку, що Україна може протистояти агресії рф "ненасильницьким" способом. "Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті". Він додав, що якби постачання зброї до Києва було припинено, це призвело б до швидкого завершення війни, але також означало б кінець для України.

● Япония передает 155-мм артиллерийские снаряды в США для контрнаступления в Украине.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет.

● Международная федерация санного спорта отстранила российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

● Российский олигарх Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче Украине 2,9 миллиардов долларов, полученных им с продажи футбольного клуба "Челси". Свое решение он обосновал необходимостью передать часть этих денег также и неким "пострадавшим от войны россиянам". Однако британское правительство на такой шаг не согласилось, так что счета Абрамовича остаются замороженными.

● Bank of China ограничил клиентам российских банков перевод денег в юанях в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, включая иностранные филиалы банков этих стран, в частности, в Китае.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите альянса, который пройдет 11-12 июля, будет объявлена долгосрочная программа поддержки Украины, которая приблизит Вооруженные силы Украины к натовским стандартам.

● Мир в Украине не должен быть результатом навязанной ей сделки — страна должна сама определять приемлемые для нее условия, — генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● Минюст США арестовал 20-летнего гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в распространении программы-вымогателя LockBit. От действий хакера пострадали жители США, Европы, Азии и Африки. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

● Бельгія доправляє до України додатково чотири танки "Леопард 2А4" та невідому кількість БТРів М113. Про це заявила сьогодні тамтешеня міністр оборони Людивіна Дедондер. А ще вона висловилася в тому сенсі, що це, мовляв, ніяке не змагання з іншими країнами - хто Україні більше техніки надасть, але спробуйте наздоженіть нас.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский

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