Новини однією строкою

● Кинорежиссер Виталий Манский сделал это фото на улице во Львове. Посмотрите на людей. Так выглядит война, которую устроила путинская Россия.

● Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

● Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля — Белый дом

● Депутат парламента Польши Евгений Чиквин был избран на пост президента Межпарламентской ассамблеи православия вместо российского депутата Сергея Гаврилова

● Австрия в связи с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг

● Польша решила усилить границу с Беларусью, направив дополнительно 500 полицейских из состава контртеррористических подразделений. "Сейчас у границы дислоцированы 5000 польских пограничников и 2000 военных", — сообщают СМИ.

● Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ для лечения посттравматического расстройства и депрессии, сообщает телеканал Sky News Australia.

● 75% миллиардеров России связывали свою жизнь с заграницей. Среди 117 миллиардеров РФ на начало 2022 г. 46 имели иностранное гражданство, 65, помимо России, проживали за границей, у 78 там жили члены семьи, а более 88 (или 3/4) имели за рубежом недвижимость, подсчитало «Равенства» по данным Forbes и открытых источников

● Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» получила из бюджета более 858 млрд рублей

● Саудовские источники сообщают, что иранский генерал (по другим данным - полковник) Хусейн Сохани, специалист по производству БПЛА, был ликвидирован в ходе израильского авианалета в Сирии этой ночью.

● МИД Румынии сообщил, что спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских "дипломатов" и представителей технического персонала посольства России, а также члены их семей. Их выслали из страны в 24 часа.

● Израиль закупит еще 25 истребителей F-35 у США и доведет общее число таких самолетов в своих рядах до 75 штук, — Reuters. Стоимость сделки составит 3 мдрд долларов, она будет финансироваться из пакета оборонной помощи, которую получает Тель-Авив от Вашингтона.

● На кордон із Білоруссю Польща підтягує 500 поліцейських, 5000 прикордонників та 2000 військових - Глава МВС Польщі.

● «Я сейчас ожидаю крупного наступления Украины по двум направлениям — одно на Бахмут, второе, гораздо более крупное, на Энергодар и Мелитополь. Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и прорвут оборону орков», сообщил Вучич.

● Bloomberg сообщает, что мировые финансовые гиганты, такие как JPMorgan, Black Rock и др., сталкиваются с блокировкой своих активов в россии на сумму $150 млрд.

● Французская Engie и правительство Бельгии подписали договор о расширении ядерных блоков Doel 4 и Tihange 3.

● Россияне жалуются на конфискацию в Германии автомобилей с российскими номерами, таможенники объясняют изъятия санкциями «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен».

● Как изменялся процент национального дохода, уходящий в руки 1% самых богатых.

Джерело: facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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