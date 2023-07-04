Новини однією строкою

● Командование ВСУ делает абсолютно правильно, что наступает осторожно и постепенно, — считает глава оборонного комитета НАТО, лейтенант-адмирал Роб Бауер.

● Німеччина та Данія найближчими тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1, — міністр оборони Німеччини.

● Объемы газодобычи в РФ сокращаются с двузначной скоростью второй год подряд, а по сравнению с довоенными уровнями схлопнулись на 24%, следует из статистики Росстата.

● Средняя цена нефти Urals в июне 2023 была $55.28 за баррель vs $87.25 в июне 2022.

● Производитель Domestos, Lipton, Axe и Dove попал в список международных спонсоров войны, — Нац агентство по предотвращению коррупции. Британская корпорация Unilever, которой принадлежит более 400 брендов, платит значительные налоги в российский госбюджет, чем вносит вклад в продолжение войны России против Украины.

● Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала військово-морські навчання біля Тайваню.

● Карим А.А. Хан, прокурор Международного уголовного суда: “Из истинной тьмы и страданий, которые мы видели по всей Украине, мы также увидели свет в построении новых партнерских отношений для обеспечения подотчетности. В своем сегодняшнем послании я ясно заявляю, что мы по-прежнему привержены дальнейшему укреплению основ сотрудничества, которое мы заложили с Евроюстом и национальными властями за последний год с помощью Совместной следственной группы.”

● “Министерство юстиции США гордится тем, что стоит рядом с нашими европейскими партнерами и одним из первых участвует в Международном центре судебного преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA)", - заявил помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт.

● ВТБ второй год подряд не будет выплачивать дивиденды — решение акционеров.

● Каждый пятый россиянин считает продукты питания дорогостоящим товаром.

● EIA: Экспорт СПГ из США был побил все рекорды за все время наблюдений с 1997 года. В апреле 2023 года Соединенные Штаты экспортировали 12,5 млрд кубических футов в сутки СПГ в 29 стран.

● В документах парламентской ассамблеи ОБСЕ вчера впервые был употреблен термин "рашизм" как обозначение государственной идеологии РФ.

● Точная сумма замороженных странами Евросоюза суверенных активов России на данный момент составляет €207 млрд, сообщили в Еврокомиссии.

● Корабель забезпечення типу 925 класу Dajang (ダージャン) ВМС КНР виявив залишки підводного човна 长城 374 проект 636М9 (мод. «Кіло», радянське позначення проекту 877 «Палтус»), що зник в травні 2023 р. неподалік о. Тайвань. Підйом решток визнано неможливим в зв'язку з великою дефрагментацією залишків. Наявні дані свідчать про те, що аварія сталась через вибух великої потужності і детонацію всередині торпедних апаратів.

● В Гааге открылся Международный офис по расследованию военных преступлений России в Украине. Открытие офиса является первым шагом на пути к созданию полноценного военного трибунала.

● Двое британских лордов Ричард Балф и Роберт Скидельски посетили вечеринку в честь "дня России" в резиденции посла Андрея Келина в Лондоне. Они встретились с военным атташе России и выразили уверенность в том, что Украина "пойдет на переговоры о мире на условиях путина".

● Рекордное бегство капитала из России – почти 160 млрд долл за 5 кварталов (с 1 января 2022 по 31 марта 2023) было выведено в прочие инвестиции со стороны резидентов РФ.

● За всю историю России более сильный отток капитала происходил только один раз – в конце 2008.

● Масштаб обрушения рубля хуже, чем самые пессимистичные оценки. За год доллар по отношению к рублю вырос на 74%. Рубль за год ослаб сильнее, чем турецкая лира (55%).

● За последние три года самые популярные на российском рынке бюджетные автомобили с пробегом подорожали примерно вполовину. Так, цена на LADA Priora поднялась на 39,5%, а на Hyundai Solaris сразу на 59,8%.

● Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля — Белый дом.

● «Вже за часів Радянського Союзу Україна була самостійною державою із членством в ООН. І це, до речі, росія перша покинула Радянський Союз, а не Україна. А тоді Крим належав УРСР», - канцлер Німеччини Олаф Шольц.

● Власти Бразилии начали проверки из-за того, что большое количество пойманных в Европе российских шпионов пользуются паспортами именно этой страны.

● В Венесуэле разбился купленный у РФ Су-30. Летчики ВВС Венесуэлы отрабатывали полеты перед участием в параде в честь Дня независимости страны. Сообщается, что они успели катапультироваться.

● Шойгу спустя неделю проснулся и решил прокомментировать пригожинский мятеж. «Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — заявил министр обороны.

Французские страховые компании предварительно оценивают ущерб от беспорядков в 250 миллионов евро

МИД Латвии сообщил, что с 4 июля возобновляет ограниченный приём заявлений о выдаче виз россиянам в своих представительствах за рубежом

Заседание СБ ООН по Украине запланировано на 17 июля

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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