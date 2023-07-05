Новини однією строкою

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● Цены на нефть в понедельник снизились, несмотря на сокращение добычи Россией и Саудовской Аравией. Главная тема замедление Китая и падение спроса.

● Китай решил ограничить экспорт галлия и германия с 1 августа. Эти два металла используются в производстве электроники, в том числе полупроводников. Bloomberg называет это решение Пекина частью глобальной битвы в промышленных и военных технологиях.

● С начала года биржевые цены на бензин в России взлетели более чем на 70% и в конце июня переписали исторические рекорды — 58711 рублей за тонну «Регуляр-92» и почти 66 тысяч рублей за тонну «Премиум-95». На оптовом рынке возник заметный дефицит, сообщили Reuters трейдеры .

● Израиль уничтожил в Дженине лабораторию по производству боеприпасов.

● В Гааге началась работа полноценного специального международного трибунала по Украине. 20 прокуроров из разных стран приступили к анализу доказательств преступлений. Аналогичный трибунал по бывшей Югославии сумел привлечь к ответственности десятки военных преступников. В том числе самых высокопоставленных.

● Ожидаемый рост ВВП Еврозоны по странам.

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● Германия в 2024 году увеличит свой оборонный бюджет до рекордной суммы, чтобы ежегодные расходы на вооруженные силы достигли 2% ВВП, отвечая стандартам НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на план правительства.

● Україна отримала ще $890 мільйонів від МВФ, — міністерство фінансів України.

● Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для "достижения победы на земле", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● Власти Швейцарии направят 5,5 миллиона швейцарских франков (6,1 миллиона долларов) на ремонт и реконструкцию почти 30 украинских школ.

● Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале работы 3 июля Международного центра по расследованию преступлений РФ против Украины (ICPA).

● Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть поставок российской нефти китайскими юанями.

● Колледжи в Ингушетии стали выдавать дипломы только с повесткой в армию

● Одна из веток террористической группировки "Аль-Каида", действующая в Мали, заявила, что был сбит вертолёт ЧВК "Вагнер". Тот самый случай, когда террористическая группировка делает для борьбы с российским терроризмом в Африке больше, чем международное сообщество.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский

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Новости портала «Весь Харьков»

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