Новини однією строкою

● Президент ЮАР заявил, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе будет очным. Перед этим власти ЮАР призывали Путина не участвовать в саммите организации, в связи с возможностью его ареста по ордеру Международного уголовного суда, участником которого является ЮАР

● Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас

● Глава МИД Турции обсудил по телефону с Лавровым Украину и ситуацию с зерновой сделкой

● Билборды с изображением Владимира Путина с Кораном в руках появились в городах Ливана

● Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита путь Украины в альянс "точно станет короче"Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что страна усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи.

● 15 случаев менингококковой инфекции из которых два — летальные, зафиксированы в Екатеринбурге, сообщили в Роспотребнадзоре

● Кадыров ушел в отпуск, его обязанности исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев, — соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

● Украина планирует нарастить выпуск собственных танков и бронемашин в ближайшие полгода, это следующий приоритет после массового выпуска боеприпасов, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. «Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора», — считает он.

● В России заменят медицинское оборудование на иранское, — РАНХиГС. Представители академии уверены, что «исламская республика после введения санкций сделала ставку на науку и медицину», поэтому будет рада помочь России.

● Австрийская компания ÖMV продолжит покупать большую часть газа в России зимой, заявил её глава Альфред Штерн в интервью Financial Times. Он напомнил, что компания подписала долгосрочный контракта с «Газпромом» в 2018 году и он рассчитан до 2040 года. ÖMV занимает около 30% газового рынка Австрии.

● Украина отменит призыв и полностью перейдет на контрактную армию, — глава Минобороны Резников. По его словам, будет меняться всё «советское наследие».

● Россия заняла 1-е место по поставкам СПГ-газа в Испанию в июне 2023-го года — испанская энергетическая компания Enagas

● В Совфеде предложили ввести госномера для электросамокатов, а за езду на них вдвоём штрафовать на тысячу рублей.

● путін звільнив Герасимова з посади командувача російських військ в Україні, – Daily Mail. Видання посилається на російські ЗМІ та стверджує, що Герасимов залишиться керувати армією як начальник Генштабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на Теплинського, командувача ВДВ.

Новости портала «Весь Харьков»