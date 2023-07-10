Новини однією строкою
● Президент ЮАР заявил, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе будет очным. Перед этим власти ЮАР призывали Путина не участвовать в саммите организации, в связи с возможностью его ареста по ордеру Международного уголовного суда, участником которого является ЮАР
● Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас
● Глава МИД Турции обсудил по телефону с Лавровым Украину и ситуацию с зерновой сделкой
● Билборды с изображением Владимира Путина с Кораном в руках появились в городах Ливана
● Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита путь Украины в альянс "точно станет короче"Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что страна усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи.
● 15 случаев менингококковой инфекции из которых два — летальные, зафиксированы в Екатеринбурге, сообщили в Роспотребнадзоре
● Кадыров ушел в отпуск, его обязанности исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев, — соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.
● Украина планирует нарастить выпуск собственных танков и бронемашин в ближайшие полгода, это следующий приоритет после массового выпуска боеприпасов, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. «Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора», — считает он.
● В России заменят медицинское оборудование на иранское, — РАНХиГС. Представители академии уверены, что «исламская республика после введения санкций сделала ставку на науку и медицину», поэтому будет рада помочь России.
● Австрийская компания ÖMV продолжит покупать большую часть газа в России зимой, заявил её глава Альфред Штерн в интервью Financial Times. Он напомнил, что компания подписала долгосрочный контракта с «Газпромом» в 2018 году и он рассчитан до 2040 года. ÖMV занимает около 30% газового рынка Австрии.
● Украина отменит призыв и полностью перейдет на контрактную армию, — глава Минобороны Резников. По его словам, будет меняться всё «советское наследие».
● Россия заняла 1-е место по поставкам СПГ-газа в Испанию в июне 2023-го года — испанская энергетическая компания Enagas
● В Совфеде предложили ввести госномера для электросамокатов, а за езду на них вдвоём штрафовать на тысячу рублей.
● путін звільнив Герасимова з посади командувача російських військ в Україні, – Daily Mail. Видання посилається на російські ЗМІ та стверджує, що Герасимов залишиться керувати армією як начальник Генштабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на Теплинського, командувача ВДВ.